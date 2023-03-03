Розширення НАТО: Будапешт відкладає голосування за членство Швеції та Фінляндії

УГОРСЬКИЙ ШАНТАЖ

Поки що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії відклали на два тижні — до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня.

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На думку директора Інституту центральноєвропейської стратегії, засновника проєкту «Re:Open Ukraine» Дмитра Тужанського: «Немає сумнівів, що це питання буде проголосовано. Питання лише в тому, коли ця кінокомедія закінчиться».

Генсек НАТО Єнс Столтенер тримає заявки Фінляндії та Швеції на вступ в Альянс 18 травня 2022 © AP / JOHANNA GERON

За словами експерта, затягуючи цю ратифікацію, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається помститися Фінляндії за спосіб поводження із Угорщиною, «зробити приємно» Туреччині, а також показати Росії своє обережне ставлення до розширення НАТО. Таку поведінку Дмитро Тужанський називає повним популізмом:

Віктор Орбан наразі перебуває в міжнародній ізоляції. Із ним мало хто хоче взагалі говорити, зустрічатися чи про щось домовлятися. А такою поведінкою він наче провокує переговори з ним, аби засвідчити, що він рівний серед рівних. А ще краще отримати щось натомість, наприклад натівський контракт чи щось ще. Це пропозиція до торгу, але вже пів року на неї ніхто не ведеться

На думку експерта, Віктор Орбан буде затягувати процедуру ратифікації стільки, скільки зможе: «Етичний дедлайн уже минув. Він був у вересні, коли всі країни проголосували. Юридичний дедлайн знаходиться за кулісами».

Умовними рамками Дмитро Тужанський вважає наступний саміт НАТО, який відбудеться влітку у Вільнюсі: «Грати проти єдності — це одна з фірмових фішок політики Віктора Орбана».

Лідери 30 країн НАТО, Мадрид, 30 червня 2022 © REUTERS / POOL

Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ в НАТО 18 травня 2022 року. Країни заявили, що вимушені переглянути свою позаблоковість через зростання загрози з боку Росії.

29 червня тридцять країн Альянсу на саміті у Мадриді офіційно запросили Фінляндію і Швецію в організацію.

5 липня 2022 року підписали протоколи про вступ нових членів. Долучення країн до НАТО ще торік затвердили 28 країн-членів Альянсу з тридцяти, окрім Туреччини й Угорщини.

Туреччина висунула вимоги до Фінляндії та Швеції, зокрема, змінити політику надання політичного притулку втікачам — опонентам турецької влади, яких уряд в Анкарі називає терористами.

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На думку політолога-міжнародника, співзасновника аналітичного центру «Об'єднана Україна» Антона Кучухідзе, своєю поведінкою Угорщина намагається виторгувати для себе додаткове фінансування:

Традиційно Угорщина зараз заграє з Брюсселем. Угорці люблять вставляти палки в колеса. І в НАТО, і в ЄС. Для того, щоб отримувати більше фінансування соціально-економічних програм від Брюсселя, фінансування економічного відновлення тощо. Для цього вони навіть використовують проросійську риторику

Щоб обговорити заявку на вступ до НАТО, делегація законодавців із Угорщини зустрінеться зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом та іншими законодавцями в Стокгольмі 7 березня. Фінський уряд повідомив, що очікує угорських парламентарів для обговорення членства Фінляндії в НАТО 9 березня.