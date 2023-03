Чого домагається Вучич заявами про «Вагнер» та антиросійські санкції

Усидіти на шпагаті

Карати сербських найманців, які поїхали на війну проти України, — неочікувана заява від Александара Вучича. Сербський президент — давній союзник Кремля, ледь не з кожної праски в його країні лунає проросійська пропаганда. А втім, це не єдина несподівана заява з Белграда.

Між молотом та ковадлом

«Сербії доведеться запровадити санкції проти Росії через сильний тиск Заходу. Момент, коли Белград буде змушений зробити це, незабаром настане», — заявив в середині лютого Александар Вучич. Сербія — остання країна Європи, яка досі цього не зробила.

Александар Вучич, президент Сербії © AP / Darko Vojinovic

Згодом, перед вильотом на Мюнхенську безпекову конференцію, сербський лідер заявив, що його країна опинилася між молотом і ковадлом. А в коментарі виданню «Політіко» додав:«Ви отримаєте від мене одну пропозицію: Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Добре, виснуйте самі. Але я думаю, що ви мене зрозуміли».

Це викликало як позитивні, так і скептичні оцінки в Європі, прокомендувала заяви Вучича для RFI аналітикиня Центру балканських досліджень Катерина Шимкевич:

«Я би сказала, що краще дослухатися саме до скептиків, тому що заяви Вучича спровоковані різкою зміною риторики Брюсселя щодо Сербії, яка з 2012 року є офіційним кандидатом до Європейського Союзу. І ЄС нарешті почав вимагати, щоб Сербія, яка хоче і прагне стати членом європейської спільноти, почала показувати свої бажання не тільки в тому, щоб брати гроші і проводити поверхові реформи. А ще й реально приєднуватися до практичних речей, які наразі проявляються в приєднанні до санкцій проти Росії. Тому заяви Вучича, що з часом Сербія приєднається до санкцій, — це просто чергові театральні слова. Театральні заяви сербського президента, які не варто брати до уваги».

Чоловік проходить повз зображення логотипу російської групи Вагнера і напис «Ні війні» на стіні в Белграді,15 січня 2023 © AP / Darko Vojinovic

У тому ж інтерв’ю «Політіко» Вучич заявив, що збирається карати завербованих у ПВК «Вагнера» сербів після їхнього повернення на батьківщину, і додав: «Мені не потрібна підтримка “Вагнера”. Я не потребую оплесків чи критики».

На думку Катерини Шимкевич, ці заяви теж спрямовані на ЄС:

«Він мав на це відреагувати, тому що це питання престижу. Інакше б його знову в Європейському Союзі засудили за те, що немає ніякої реакції. А суди й далі в Сербії над подібними учасниками бойових дій на сході України будуть тривати. Але, на жаль, більш радикальних дій судова система Сербії не буде застосовувати. Просто умовні терміни, і через це багато людей знову відправляються воювати на Донбас».

Багато західних, а подекуди й українських ЗМІ бачать у таких заявах Вучича спробу відвернутись від Росії. Катерина Шимкевич вважає, що зарано говорити про остаточний розрив із Кремлем, принаймні тому, що Москва має багато важелів впливу на Белград:

Александар Вучич та Володимир Путін © AP / Yuri Kochetkov

«Це, наприклад, і вступ до Євразійського митного союзу, до Євразійського економічного простору, куди Сербія, попри всі погрози Брюсселя зупинити євроінтеграцію і фінансування реформ, все одно долучилася. І товари з Білорусі, Росії, Казахстану все одно надходять на ринок.

Відкриттям різних громадських організацій РФ в Сербії не зупиняється. Белград активно співпрацює з РФ ув технічній, військовій сфері. Навпаки, Росія визнана одним із стовпів у військово-технічній співпраці, оборонній сфері. І про це написано в стратегіях національної оборони та безпеки Сербії. Росія чітко визначена як один із таких пріоритетів співпраці для підтримки військового нейтралітету Сербії».

Володимир Путін і Александар Вучич в Белграді, 17 січня 2018 © REUTERS / Stoyan Nenov

Як розповідає Катерина Шимкевич, Вучич заграє з Європою та США, зокрема щодо питань нормалізації відносин із Косово. Його нещодавнє рішення винести це питання на розгляд парламенту — це спроба продемонструвати демократичні зміни в Сербії. Багато європейських та американських політиків, зауважує аналітикиня, сприймають це як великий плюс та зміни в зовнішній політиці Белграда:

«Насправді це не так. Це просто бажання знову всидіти в традиційній позі шпагату, до якої Вучич звик. А щодо підтримки населенням Сербії діяльності російських компаній та й взагалі підтримки Росії — вона є досить великою. Серби живуть міфами і стереотипами про давню дружбу сербів і росіян. Цей міф почав формуватися на початку ХІХ століття, коли Росія допомагала сербам та іншим слов'янським народам у складі Турецької імперії, Австро-Угорської імперії отримувати незалежність.

Але при цьому серби забувають, що до 40-го року ніяких тісних контактів між Королівством Югославії та Радянським Союзом не було. Офіційно дипломатичні відносини були встановлені в 40-му році, і досить швидко вони припинилися, тому що Югославія виявилася окупованою в часи соціалізму. Югославія обрала свій шлях, розірвавши тісні контакти з Радянським Союзом. Це сталося в 53-му році. І навіть у 90-ті роки Росія не діяла так активно на Балканах, як вона діє зараз. І про це багато сербів пам'ятають, але їм простіше вбачати в Росії свого захисника»

Уплив російської пропаганди

Соціологічні опитування демонструють тенденції в суспільній думці Сербії за перші чотири місяці війни Росії проти України. Так, 51% сербів відмовився би від членства в ЄС, 34% — ні. У цьому дослідженні список улюблених лідерів сербів очолив саме Путін.

Так само опитування New Third Way в липні 2022 року показало, що 66% сербів почуваються ближче до Москви, ніж до Заходу, а 40% хочуть припинити переговори про членство з ЄС. Крім того, 59% сербів звинувачують Захід у війні в Україні, 23% — Росію, а 18% кажуть, що Москва та Захід поділяють відповідальність.

Такі результати досліджень прямо відповідні тому, скільки Кремль витрачає коштів на просування проросійських наративів у Сербії. Зокрема, вагомими інструментами є «Раша Тудей» та портал «Спутнік». Проте Москва використовує й інші важелі, розповідає аналітикиня Центру балканських досліджень:

Додаток РТ видно на смартфоні перед логотипом РТ © REUTERS / DADO RUVIC

«У Сербії, окрім РТ та “Спутніка”, є дуже багато газет і телеканалів, які або діють за російські гроші, або мають російських власників. І відповідно, теж йде трансляція наративів, які вигідні Російській Федерації. А окрім того, такими дуже важливими стовпами розповсюдження російської пропаганди виступають культурні центри або громадські організації. Наприклад, «русскій дом», гуманітарний центр у Ніші, різні приватні школи, відкриті росіянами. Також співпраця сербських університетів із академічними структурами в Росії. Це все в комплексі є величезною мережею, яка вже розповсюдилася по всій Сербії, тому що вони показують викривлену реальність Європи, показують викривлену реальність війни.

Вони грають на почуттях сербів і демонструють ту картинку, яка має бути сформована в голові кожного серба. І це чітко продумані кроки Москви, які діють уже впродовж останніх десяти років»

Проросійські ЗМІ та інституції протиставляють політику Росії і країн Заходу, акцентуючи на тому, що Москва ментально ближча до Белграда, ніж умовний Брюссель чи Вашингтон. Також полюбляють тезу, нібито НАТО хоче перетворити Сербію на свою військову базу. Не забувають вони, зауважує аналітикиня, грати і на історичній пам’яті:

«Відбувається ця гра у “ви винні, а то жертви”. Мається на увазі війна дев'яностих років, коли здебільшого сербів покарали в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії. І до них досить жорсткі вимоги в цьому плані на шляху до євроінтеграції. А в цей час Росія показує, що вона підтримує сербів, що вона, навпаки, каже і допомагає збирати докази, які свідчать, що і серби страждали в цих війнах і вони так само зазнали величезних утрат. А далі досить м'яко показується негативний вплив Європейського Союзу і європейських цінностей в порівнянні з цінностями, які може дати Російська Федерація.

Дуже складна тема для Сербії — це різні демонстрації ЛГБТ-спільнот, які всього в Сербії проходили два чи три рази, і то за великої підтримки поліції. І от якраз на цьому моменті Росія показує, що західні цінності — не є загальнолюдськими. Вони викривлені, ведуть до розбещення, до відлучення від церкви. А в Росії все традиційно — сім'я, жінка, чоловік. Тобто, діти, народжені в такому шлюбі, а не в те, що вам хочуть нав'язати з боку Заходу. Звичайно, російська пропаганда активно використовує історичні, релігійні, культурні наративи, показуючи близькість культур, мов і церков. Тому Сербська православна церква активно виступає отаким учасником розповсюдження пропаганди».

Люди слухають Патріарха Сербської Православної Церкви Порфирія під час протесту проти ЛГБТ Європрайду в Белграді, 11 вересня 2022 © AP Photo / Darko Vojinovic

Більшість медіа в країні належить Вучичу або його прибічникам. Це люди, які мають міцні зв'язки з Кремлем. Тож очікувати зміни суспільної думки без активної роботи впливових альтернативних медіа не доводиться, підсумовує Катерина Шимкевич:

«У Сербії діє декілька опозиційних каналів, багато опозиційних журналістів. Є аналітичні центри, які борються з російською дезінформацією. Але оскільки вони пропонують контент, який не відповідає запитам сербів, то, відповідно, боротися на сьогодні з російською пропагандою в Сербії досить складно».