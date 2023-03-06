Крихкий лід: до чого призведе напруженість у відносинах між Польщею та Німеччиною?

тонкі стосунки

Суперечки між Варшавою і Берліном щодо ракет, танків і запчастин вийшли на новий рівень, пише видання «Блумберг». Німеччина конкурує із Польщею радше щодо міжнародного визнання своєї допомоги Україні, ніж щодо її фактичного надання. Протистояння між Берліном та Варшавою, на думку журналістів, може підірвати спільні зусилля Заходу із надання військової допомоги Україні.

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Деталі протистояння: версія «Блумберга»

Польща не втрачає жодної можливості, щоби вколоти Німеччину. Як пише «Блумберг», спочатку була критика у бік Берліна через зволікання з відправленням танків на фронт. Коли ж ухвалили це рішення, Варшава знову була незадоволена: цього разу через затримки з постачанням запчастин.

«Я не зовсім розумію позицію Німеччини. Німеччина — єдиний виробник запчастин. Немає інших країн, яким дозволено це робити. Тож якщо Німеччина не постачатиме ці запчастини, матимемо з ними проблеми», — про це в інтерв’ю «Financial Times» заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда та Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі © PAP/Jakub Szymczuk

Берлін теж не залишається осторонь протистояння. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус висловився щодо польських «Леопардів 2 А4» десятирічної давнини: «нема про що писати, якщо сказати дипломатично». Берлін підкреслив, що Польща намагається полагодити застаріле обладнання, щоби передати Україні. І проблема із запчастинами пов’язана саме із застарілими машинами: мовляв, в арсеналі Німеччини більше немає A4, тож у німецьких військових немає і деталей для них.

Матеуш Моравецький, Олексій Резніков і польські танки © Кабінет міністрів України

Не змовчав Берлін і про 4 «Леопарди», які 24 лютого прибули до Києва і їх в українській столиці зустрічав польський прем’єр Матеуш Моравецький. Так ось, Німеччина певна: Польща зробила це демонстративно, щоби перевершити Берлін.

Ворог один — і це Росія

Україна, яка боронить Європу від Росії і яка так потребує західного озброєння, не зацікавлена у жодному протистоянні Німеччини та Польщі. На цьому наголошує політолог Микола Давидюк.

«Ми бачимо шалену трансформацію політикуму німецького. Ми бачимо залученість політикуму польського. І мені здається, що ми точно не зацікавлені в такому протистоянні, навпаки — уніфікація, об'ємність. І мені здається, що це якраз таки не найкраще, що ми можемо запропонувати. Бо якщо будуть сварки між європейськими країнами, то від цього виграє виключно Путін. Я думаю, що сьогодні ми не бачимо історії, що Варшава намагається змістити польське лідерство. Точно ні. Варшава сьогодні насправді допомагає Україні, щоб зупинити Путіна на території російського кордону, а не допустити його потім у Польщу чи, наприклад, далі до Берліна. Тому Варшава емоційно дуже втягнута в цю війну», — підкреслює політичний експерт.

«Леопард 2» AP - Martin Meissner

Постійні претензії Варшави до Берліна щодо швидкості постачання зброї для України — на межі, але такі прийоми не заборонені. Навіть більше, певен Давидюк, Німеччина і виграла від такого «легкого польського шантажу»:

«Польща використовує публічні політичні інструменти, і в цьому немає нічого поганого. Польща не робить нічого поганого, вона все робить для України. Німеччина проходить цю трансформацію. Німеччина зробила надзвичайно великий стрибок у суспільному розумінні. Але цей стрибок великий був якраз у політичному розумінні. Німецькі міністри, які давали Україні два-три дні, сьогодні нам допомагають грошима, зброєю, гуманітарною допомогою. Дійсно, Німеччина — одна з тих країн, яка чи не найбільше дає. Але ця трансформація пройшла, у тому числі, завдяки і прикладу Польщі, можливо, десь у чомусь і шантажу Польщі. Наша глибина розуміння загрози змінюється від відстані нашого персонального знаходження до путінських танків».

До чого тут вибори в Польщі?

Загострення критики з боку Польщі повʼязане з майбутніми виборами, запланованими на осінь 2023 року. І після голосування рівень напруги у відносинах між Варшавою та Берліном спаде. Про це «Блумбергу» заявили в уряді Шольца.

Відносини Польщі та Німеччини насправді кепські останні 8 років, розповідає політичний журналіст видання «SuperExpress» (Польща, Варшава) Томаш Вальчак. За його словами, керівна партія «Право і справедливість» недолюблює німців.

«Політична сила грає на цих стереотипах ще з комуністичних часів. Вони робили все, щоб знайти ворога за межами Польщі. Кілька років тому вони вирішили, що будуть “воювати” із Німеччиною. Глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський заявляв, що Німеччина хоче перетворити ЄС на “німецький четвертий рейх”. Так що ця боротьба між Німеччиною та Польщею триває вже кілька років», — наголошує Вальчак.

Ярослав Качинський, лідер партії «Право і справедливість» AP - Czarek Sokolowski

Ще одна тема, яку порушує Польща, це виплата Німеччиною репарацій. У вересні був наданий звіт про польські військові втрати часів Другої світової війни. Суму репарацій оцінили в 1,3 трильйона доларів. І хоча Німеччина офіційно заявила, що тема виплат закрита, Польща продовжуватиме добиватись свого. Томаш Вальчак певен, що це також елемент передвиборчої кампанії:

Зруйнована Варшава, 1945 рік ASSOCIATED PRESS - Bill Allen

«Ніхто не вірить, що “Партія і справедливість” доб’ється того, що Німеччина буде виплачувати репарації. Так, ми чули опозицію, яка казала, що треба цим питанням зайнятись. Але коли влада зміниться, ніхто не буде на це звертати увагу. Ця тема дуже тонка, і вона лише шкодить відносинам з Німеччиною. Опозиція розуміє, що з Німеччиною і Європою загалом треба домовлятись, потрібно будувати хороші стосунки. Не тільки із США, як вважають у “Праві і солідарності”».

Два лідери — Джо Байден та Анджей Дуда. 21 лютого 2023 року, Варшава REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі у Вашингтоні. 3 березня 2023 AP - Susan Walsh

Тим часом Вашингтон розуміє всю напругу у відносинах між Варшавою та Берліном і прагне, аби це змінилось. Бо саме Польща та Німеччина формуватимуть майбутнє Європи, наголошує Вальчак:

«США не хочуть, аби відносини між Польщею та Німеччиною були поганими. Для Вашингтона важливо, аби ці стосунки налагодились. В Америці розуміють, що союз між Польщею та Німеччиною буде впливати на майбутнє ЄС».

Точки дотику

Попри конфронтацію на тлі постачання танків та зброї інші двосторонні польсько-німецькі сфери працюють більш злагоджено. Про це пише «Блумберг». Зокрема, один високопоставлений чиновник вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи «Патріот», яку Німеччина передала Польщі для підтримки ППО.

Політичний журналіст Томаш Вальчак також підкреслює, що економічні відносини між двома країнами розвиваються дуже добре — і жодні політичні негаразди на це не впливають.