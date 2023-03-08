Виклик кинуто: навіщо Лукашенко вигадав «українських диверсантів»

Лукашенкові заяви

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає під час зустрічі з військовим керівництвом на Обуз-Лєсновському полігоні, 6 січня 2023 року.

Олександр Лукашенко вибухнув образами на адресу Володимира Зеленського. Звинуватив українського президента в тому, що той погодив «диверсії» на білоруському аеродромі «Мачулищі», назвав його «гнидою». «Виклик кинуто», — сказав Лукашенко, щоправда, не пояснюючи, що це означає.

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Російська гра

Розмови про загрозу ймовірного наступу з боку Білорусі тривають давно. Поки що ані українські силові відомства, ані військові експерти не вбачають кількість сил та засобів країни достатньою для вторгнення. Українські військові запевняють, що контролюють ситуацію на північному кордоні.

Та чи може Лукашенківське «виклик прийнято» означати, що він зважиться на відчайдушний крок?

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Білоруський аналітик та експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що провокативними заявами Лукашенко хоче розв'язати декілька питань. По-перше, щодо вибухів на аеродромі в Мачулищах:

«Казати про "українській слід" для нього — це найкращий варіанті з усіх поганих. Якщо він визнає, що це зробили самі білоруси без допомоги ззовні, це означатиме, що третій рік репресій нічого не дає, а його силовики не контролюють ситуації», — пояснює Ігар Тишкевич.

Супутникові знімки пошкодженого військового літака А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі, 28 лютого 2023 р. © AP

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По-друге, Лукашенко назвав скоєне «терористичним актом», що дуже вкладається в інформаційне поле російської пропаганди. Вона саме просуває тезу про те, що українці — це терористи. І ця теза має працювати як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію.

«Тема тероризму зараз масово розкручується в російському інформаційному полі. Пам’ятаємо, коли група "диверсантів" входила на територію Брянської області — це назвали актом тероризму. Підрив "Північних потоків" — це теж акт тероризму, причому з українським слідом», — каже білоруський аналітик.

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А по-третє, цю ситуацію на свою користь може використати російський президент Володимир Путін. Він уже давно, як пояснює Ігар Тишкевич, хоче зробити Лукашенка токсичним для всього світу, але для цього той має вчинити щось абсолютно невиправдане.

«Росія накопичує запас ракет, і я припускаю, що в разі активізації боїв на фронті та початку українського контрнаступу, РФ використає ці запаси. У такому разі буде логічним, що метою Путіна стане не лише обстріл української території, а й те, щоб ці ракети полетіли з території Білорусі. У такий спосіб він розв'яже не лише військове завдання, а й політичне, підставивши Лукашенка. А обкрутити це можна саме як відповідь на начебто "українську диверсію" в Мачулищах», — пояснює Ігар Тишкевич.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко в Сочі, 23 травня 2022 © AP / Ramil Sitdiko

Відповіді не буде

Так вважає засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров:

«Тут сталася акція, у якій він сам звинувачує українців, і його відповідь мала відбутися тієї ж миті. Але за тиждень ми нічого не побачили. Його фраза "виклик прийнято" досить смішно звучить, оскільки Лукашенко — співучасник у війні. Той самий літак А-50 наводив ракетні удари територією України. Тому я не думаю, що якісь активні дії з його боку відбуватимуться найближчим часом».

Як пояснює Олександр Азаров, Лукашенко хотів би цю справу загамувати, але суспільний резонанс змусив офіційно прокоментувати історію з Мачулищами. Навіть більше, Лукашенко хитрить, рятуючись від претензій Путіна, які той явно уже висував. Адже Лукашенко мав убезпечувати російський літак на своїй території.

«У своїй заяві він сказав, що "терорист" має українське та російське громадянство, і навіть ЦРУ туди приплів. Він перерахував усіх головних гравців у російсько-українській війні. Чому він уточнив про російське громадянство? Я думаю, що це для того, щоб уникнути відповідальності перед Путіним. Мовляв, що і ваш громадянин це влаштував», — каже Азаров.

Акт безсилля

26 лютого з’явилася інформація, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Мачулищах був пошкоджений російський військовий літак А-50. Відповідальність за вибух взяли на себе білоруські партизани.

Супутникові знімки нібито пошкодженого військового літака А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі, 28 лютого 2023 р. © AP / Planet Labs PBC

Офіційно в Білорусі не коментували цю інформацію і навіть стверджували, що з літаком усе гаразд. А 7 березня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужбовці затримали нібито «терориста українських спецслужб» і його поплічників, які «причетні до спроби диверсії». За його словами, уродженець Кривого Рогу, який проживав у Криму, був завербований СБУ ще 2014 року.

«Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом. Має український паспорт.… Айтівець або добре знається на IT-технологіях. Готувався до вчинення терористичних актів».

На цю заяву Лукашенка відреагували в СБУ і пояснили, що не мають наміру «коментувати слова людини, яка називає себе президентом Білорусі»:

— Що ж до будь-яких випадків «бавовни», то про неї ми зможемо детально поговорити після нашої Перемоги.

Лукашенко також звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що саме він нібито погодив «диверсійну операцію» на території Білорусі та назвав українського лідера «гнидою».

«Гнида — тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем". На що я казав: "Ми не збираємося нападати". — "Ні, підпишемо договір під заступництвом Організації Об’єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час…», — сказав він, додавши, що «виклик кинуто».

В українському МЗС на це порадили шукати загрозу не в Україні, а у РФ. Грубий випад у бік президента Володимира Зеленського назвали «актом безсилля».