ЗУСТРІЧ У СТОКГОЛЬМІ
Генсек НАТО: Бахмут може впасти найближчими днями, Захід має посилити допомогу Україні
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Швеція – Про це Єнс Столтенберг заявив у Стокгольмі перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Росія, підкреслив генсек НАТО, продовжує кидати на захоплення Бахмута велику кількість живої сили і техніки.
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Водночас, зі слів Єнса Столтенберга, західні країни мають посилити допомогу Україні.
А втім, заявив, генсек Альянсу, ймовірна втрата Бахмуту ще не означатиме переломний момент у війні:
Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 мільярдів євро
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