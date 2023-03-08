ЗУСТРІЧ У СТОКГОЛЬМІ

Генсек НАТО: Бахмут може впасти найближчими днями, Захід має посилити допомогу Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Стокгольм 8 березня 2023 © via REUTERS / TT NEWS AGENCY

Автор тексту: Катерина Трифоненко

Швеція – Про це Єнс Столтенберг заявив у Стокгольмі перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Росія, підкреслив генсек НАТО, продовжує кидати на захоплення Бахмута велику кількість живої сили і техніки.