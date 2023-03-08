ЗУСТРІЧ У СТОКГОЛЬМІ

Генсек НАТО: Бахмут може впасти найближчими днями, Захід має посилити допомогу Україні

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Стокгольм 8 березня 2023
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Стокгольм 8 березня 2023 © via REUTERS / TT NEWS AGENCY
Автор тексту: Катерина Трифоненко

Швеція – Про це Єнс Столтенберг заявив у Стокгольмі перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Росія, підкреслив генсек НАТО, продовжує кидати на захоплення Бахмута велику кількість живої сили і техніки.

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Водночас, зі слів Єнса Столтенберга, західні країни мають посилити допомогу Україні.

А втім, заявив, генсек Альянсу, ймовірна втрата Бахмуту ще не означатиме переломний момент у війні:

Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 мільярдів євро

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