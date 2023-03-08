Румунський парламент ухвалив декларацію на підтримку України і засудив російську агресію

Підтримка Румунії

«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити війну та терміново вивести всі свої військові сили і техніку з усієї території України відповідно до міжнародно визнаних кордонів», — йдеться у декларації.

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Румунські депутати також наголосили, що всі спроби змінити кордони України силою, починаючи з 2014 року — кричуще порушенням Статуту ООН, міжнародного права, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Румунія також вимагає від РФ припинити риторику залякування та відмовитись від погроз застосування ядерної зброї.

А ЄС та НАТО румунський парламент закликає посилити санкції проти Росії:

Санкції також мають бути спрямовані на тих, хто безпосередньо відповідальний за злочини, скоєні в Україні: президента Володимира Путіна та весь його режим

Румунські депутати наголосили, що будуть підтримувати вступ України до ЄС, а також європейську інтеграцію Молдови та Грузії.

«За» декларацію проголосували 285 депутатів.

2 березня парламент Молдови засудив повномасштабну війну Росії проти України.