«Це не ми»: кому вигідно звинувачувати Україну в підриві «Північного потоку»

ВИБУХИ НА ГАЗОГОНІ

«Це не ми»: Кому вигідно звинувачувати Україну у підриві «Північного потоку»

Майже одночасно кілька впливових видань у США, Німеччині та Великій Британії оприлюднили подробиці вибухів на російському газогоні, які сталися минулої осені. ЗМІ синхронно вказали на ймовірну причетність «проукраїнських груп», проте не надають жодних доказів на користь цієї версії.

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Саботаж «українських диверсантів»

Їх було шестеро: капітан, двоє водолазів, двоє помічників та лікар. Вони орендували яхту, вийшли у Балтійське море, розмістили вибухівку на нитках газогону «Північний потік», а після вибуху зникли.

Ні, це не сценарій до голлівудського блокбастеру, а результати розслідування німецьких ЗМІ, які оприлюднила газета «Ді Цайт». Намагаючись реконструювати події, які могли призвести до вибухів на газогоні, журналісти виснували, що «сліди ведуть до України»:

Вдалося ідентифікувати човен, який нібито використовувався для секретної операції. Йдеться про яхту, орендовану в польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям. За даними слідства, секретну операцію на морі проводила команда з шістьох людей. Кажуть, що це були п'ятеро чоловіків і одна жінка

Їхня диверсійна подорож розпочалася 6 вересня 2022 року з німецького портового міста Росток. Потрібне обладнання туди доправили вантажівкою. Наступною зупинкою стала комуна Вік-на-Дарсі. Далі група попрямувала до данського острова Кристіансьо, що входить до архіпелагу Ертгольмен.

Коли орендований човен повернули власникові, то на його облавку слідчі начебто виявили сліди вибухівки. За інформацією німецьких медіа, західна спецслужба тоді передала європейським партнерам інформацію, що за вибухами на «Північних потоках» стоїть український спецназ.

А пізніше нібито з'явилися додаткові ознаки того, що «відповідальною може бути проукраїнська група». Її члени начебто використовували фальшиві паспорти, зокрема й для оренди човна, а тому їхнє громадянство невідоме.

У вересні 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток першого і другого «Північних потоків». Одна з труб «Північного потоку-2» вціліла, проте сам газогін в експлуатацію не ввели, бо проти нього запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну.

«Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідти його розподіляли по країнах Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що на газогонах сталися вибухи, проте, хто стоїть за цим, слідство ще не встановило. Водночас у США, Великій Британії та Євросоюзі заявили про цілеспрямовану диверсію. Російська влада покладає відповідальність на США та їхніх союзників.

Американське видання «Нью-Йорк Таймс» пише, що офіційні представники США нібито вивчили нові розвіддані, які вказують на так званий «проукраїнський слід» у цій історії:

Офіційні особи у США повідомили, що вони багато чого не знали про злочинців та їхні зв’язки. Вивчення нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були опонентами президента Росії Володимира Путіна, але не вказує хто перебував у складі групи, а також того, хто керував чи оплачував операцію

Часопис із покликанням на «високопосадовців США» заперечує причетність Офісу Президента України до цієї операції. Також немає жодних доказів, що група діяла за вказівкою будь-кого серед українських чиновників:

Офіційні особи, які ознайомилися з розвідданими, вважають, що диверсанти, швидше за все, були громадянами України, Росії чи обох країн. Серед американців чи британців ніхто не був задіяний

«Нью-Йорк Таймс» не наводить жодних доказів на користь опублікованої інформації, а втім, стверджує, що вона може стати першою серйозною зачіпкою у розслідуванні вибухів.

Бульбашки газу внаслідок витоку на «Північному потоці-2» що досягають поверхні Балтійського моря, Данія, 27 вересня 2022 р. © via REUTERS / DANISH DEFENCE COMMAND

Окремий матеріал про вибухи на газогоні вийшов і на шпальтах «Вашингтон Пост». Там теж вказують на причетність «проукраїнських диверсантів» і покликаються на джерела серед розвідників та в дипломатичних колах. Мовляв, є докази того, що певні «проукраїнські особи чи організації» обговорювали можливість атакувати газогони «Північного потоку» до вибухів.

Видання покликається на окремі дані розвідки, які свідчать про можливу причетність Росії. За кілька тижнів до інциденту російські військово-морські кораблі були помічені неподалік місць атаки або безпосередньо у тих місцях, де пролунали підводні вибухи.

Публікація британської «Таймз» ґрунтується на інформації, яку співробітники скандинавської делегації одержали в Брюсселі під час розвідувального брифінгу. Там начебто повідомили, що за вибухами стоїть «приватний український інвестор». Газета публікує цю інформацію без покликань на достовірне джерело.

Ім'я цієї людини, за словами журналістів, відоме, але тримається у таємниці, щоб захистити Київ від публічної сварки з Німеччиною, яка має поставити Україні танки. А втім, як йдеться у матеріалі британських медійників, цей приватний український спонсор не має зв'язків із Банковою.

«Ми говоримо про спекуляції»

Міністр оборони України Олексій Резніков з українськими військовими під час відвідування реабілітаційної станції, неподалік Стокгольма, Швеція, 7 березня, 2023 © via REUTERS / TT NEWS AGENCY

Інформація, поширена журналістами, опинилася в центрі уваги в Стокгольмі, де 8 березня відбулася неформальна зустріч міністрів оборони ЄС щодо військової підтримки України.

На переговори прибув очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. «Це було би певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії», — наголосив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що він з інтересом прочитав статті у ЗМІ, а втім, закликає не квапитися з висновками. Високопосадовець нагадав, що також є версія, згідно з якою РФ могла провести операцію «під фальшивим прапором», щоби далі звинуватити в підриві українців.

Присутній на засіданні Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наразі достеменно відомо лише про те, що сталася диверсія. Особи винуватців не встановлені:

Тривають національні розслідування, і я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться, перш ніж говорити щось більше про те, хто стоїть за цим

Підриви на гілках російського газогону розслідують Німеччина, Данія та Швеція. Офіційні результати поки не були оприлюднені. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі не підтвердив версію, озвучену журналістами. А офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс під час спілкування з представниками ЗМІ у Вашингтоні висловив впевненість у спроможності європейських партнерів знайти винуватців підриву:

Ми повністю віримо в розслідування, яке вони проводять, та впевнені в ньому. Звичайно, ми чекатимемо його завершення. Побачимо, що воно скаже. Але знову ж таки ми повністю віримо нашим європейським партнерам та впевнені в них

Глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель на тлі публікацій низки ЗМІ відмовився від звинувачень тієї чи іншої країни. Натомість він наголосив на потребі захисту критичної інфраструктури ЄС:

Те, що сталося з «Північним потоком-2», може статися завтра з оптоволоконним або електричним кабелем, що постачатиме електроенергію з однієї країни в іншу під морем. Ми вже вжили негайних заходів, щоб прискорити роботу із захисту нашої критичної інфраструктури, стійкості на пріоритетних напрямках та відповісти на загрози через міжнародну співпрацю, зокрема з НАТО

У Кремлі спростували причетність України до атаки. Представниця МЗС Марія Захарова написала в соцмережах, що публікації західних ЗМІ є «контрольованим витоком інформації», яку вони використовують на свою користь.

Російський слід

Витік газу на шведській гілці «Північного потоку», 27 вересня 2022 р. AP

А втім, у таких вкидах простежується, імовірніше, почерк Москви. Звинувачення, які лунають на адресу України, «дуже схожі на нормативи російської пропаганди». Про це повідомив директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Валерій Рябих:

Це бажання певних сил вплинути на результати того розслідування, яке наразі триває. І я також можу передбачати, що подібні інформаційні вкиди можуть мати на меті навести, скажімо так, на хибний слід

Військовий експерт стверджує, що в минулому РФ вдавалася до схожих прийомів:

Я досліджував питання інформаційного протистояння на міжнародному ринку озброєнь і можу зазначити, що сто відсотків операцій, які проводилися у формі інформаційних вкидів, які можна було відслідковувати по всьому світу, воно подавалося саме у викривленому контексті і саме з метою нанесення репутаційного удару Україні

Такі інформаційні атаки, на думку Валерія Рябих, не є чимось новим, і вони навряд вплинуть на слідство. Натомість можуть мати певний ефект у розв'язанні «оперативних завдань» у Росії:

Наразі можлива оперативна задача для російської пропаганди — це підірвати єдність партнерів із Україною саме в питанні оцінки російської агресії і допомоги Україні в її протистоянні цій агресії. Саме це я вбачаю, скажімо, такою можливою метою, яка може відповідати саме цілям російських агресорів на цей час

Про необґрунтованість звинувачення України в диверсії на газогоні «Північний потік» повідомляє і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Мовляв, такі твердження «ллють воду на млин російської пропаганди». Також існують питання до дотримання журналістських стандартів, оскільки публікації західних ЗМІ не підкріплені аргументами.

«Українські диверсанти» всюди

Вибух на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 © AP

Російська пропаганда заразом із високопосадовцями систематично використовують наративи про так званих «українських диверсантів». Саме на їхню адресу лунали перші звинувачення після вибуху на Керченському мосту. «Українські вандали зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту», — написав невдовзі після інциденту один із представників окупаційної влади Кримського півострова.

Нещодавно також гучно звинуватили «українських диверсантів» у спробі пошкодити літак далекого радіолокаційного виявлення та оповіщення А-50 на аеродромі Мачулищі, що неподалік столиці Білорусі.

Москва також звинувачує Україну в інцидентах, які систематично трапляються на прикордонній російській території.

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В усіх цих випадках українська влада спростувала закиди на свою адресу.

Ще один аргумент на користь того, що Україна не причетна до конспірологічних теорій довкола вибухів на «Потоках», наводить директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Валерій Рябих:

В України немає можливостей по проведенню подібного класу диверсійних акцій. Українське керівництво ніколи не розглядало регіон Балтійського моря як, скажімо так, зону протистояння з Російською Федерацією. І це дуже логічно, тому що, у принципі, у нас точок зіткнення з ворогом на нашій території вистачає. І щоб займатися подібними речами... Я не думаю, що в когось із українських фахівців до цього могли дійти руки