Пенсійна реформа

Сенат Франції проголосував за підвищення пенсійного віку попри протести

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Протест в Парижі проти пенсійної реформи, 7 березня 2023
Протест в Парижі проти пенсійної реформи, 7 березня 2023 © REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Автор тексту: Катерина Трифоненко

Верхня палата фрацузького парламенту проголосувала за вирішальну статтю реформи — про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. 201 голос «за», і 115 «проти».

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Дебати щодо решти статей законопроєкту продовжаться, повідомляє France 24

Наступного тижня його мають передати на розгляд Нацональних зборів (нижньої палати французького парламенту — ред.).

У французькому уряді сподіваються, що парламент схвалить пенсійні зміни до кінця березня. 

Пенсійна реформа — один з пріоритетів Еммануеля Макрона. Підвищенням пенсійного віку сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року.

Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі.

Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65. 

Профспілки погрожують посилити тиск на уряд. Наступна акція протесту запланована на 11 березня.

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