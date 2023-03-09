Сенат Франції проголосував за підвищення пенсійного віку попри протести

Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі.

Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.