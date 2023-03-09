Сенат Франції проголосував за підвищення пенсійного віку попри протести
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Верхня палата фрацузького парламенту проголосувала за вирішальну статтю реформи — про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. 201 голос «за», і 115 «проти».
Дебати щодо решти статей законопроєкту продовжаться, повідомляє France 24.
Наступного тижня його мають передати на розгляд Нацональних зборів (нижньої палати французького парламенту — ред.).
У французькому уряді сподіваються, що парламент схвалить пенсійні зміни до кінця березня.
Пенсійна реформа — один з пріоритетів Еммануеля Макрона. Підвищенням пенсійного віку сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року.
Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі.
Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.
Профспілки погрожують посилити тиск на уряд. Наступна акція протесту запланована на 11 березня.
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