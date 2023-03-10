Дельта розбрату: що не подобається Румунії в днопоглиблюваних роботах України в гирлі Дунаю

Екологія та політика

Румунські ЗМІ б’ють на сполох: Україна почала днопоглиблювальні роботи в гирлі Дунаю, що може призвести незабаром до масштабної екологічної катастрофи. Українська сторона звинувачення відкидає та стверджує, що всі нинішні роботи поточні й оперативні, тож нічим не загрожують. Ця історія швидко перетворилася на справжній детектив. Що відбувається насправді?

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Версія Румунії

Усе почалося з повідомлення міністра транспорту Румунії Соріна Гріндяну. За його словами, нібито є свідчення того, що Україна поглиблює дно каналу Бистре. А такі роботи, мовляв, суперечать міжнародним договорам і можуть негативно вплинути на довкілля в дельті Дунаю.

Дельта Дунаю © RFI

На цю інформацію негайно реагує румунське МЗС: у відомстві виступають категорично проти будь-яких робіт та обіцяють повідомити про них Європейській комісії. Також у МЗС стверджують, що жодна вповноважена інституція Румунії не отримувала від України інформації щодо намірів проводити днопоглиблення.

Позицію МЗС підтримує і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке. На його думку, румунська сторона має перевірити, що саме робить Україна: «Наразі дозвольте нам перевірити та підтвердити ці дані. Жодна з установ не може підтвердити цю інформацію, доки ми не виміряємо глибину каналу. Глибина для технічного обслуговування становить 3,5 метра. Якщо вона більша, то це означає поглиблення русла».

Скандал викликає величезний суспільний резонанс. У румунських ЗМІ та соцмережах активно обговорюють сценарії подальшого розвитку подій, і більшість із них — апокаліптичні. Найгірший — знищення дельти Дунаю як такої. Обурені громадяни вимагають від румунських лідерів негайно відреагувати та завадити Україні спричинити екологічне лихо.

Ризик впливу на екосистему дельти дійсно є, підтверджує професор Альфред Веспермяну-Строе, директор Морської та річкової станції св. Георгія (Тульча), але все не так погано, як говорять посадовці:

«Якщо ми говоримо про стандартне днопоглиблення, то вплив, звісно, буде, але локальний. Тож використовувати терміни “катастрофа” або “апокаліпсис”, як роблять деякі ЗМІ, точно не варто. Дійсно, ліс у дельті може стати більш сухим, але біосфера не постраждає. Звісно, якщо днопоглиблення буде масштабним, наприклад, по всій гілці, тоді негативний ефект буде більш помітним».

Гирло Бистре © shutterstock

Коли градус обговорень стає критичним, у дискусію втручається президент Румунії Клаус Йоганніс. Він наголошує, що не варто змішувати з політикою занепокоєння станом довкілля й висувати необґрунтовані претензії поготів:

«Очевидно, що ці питання обмежені міжнародними угодами. Щоб знати, що відбувається, потрібно поговорити з українцями, але насправді цього не було зроблено. У нашій країні деякі політики запалились, не перевіривши, що там відбувається. Я думаю, що вони відчули можливість трохи більше прорекламувати себе в публічному просторі».

Версія України

Україна дійсно веде роботи в дельті Дунаю, щоби відкрити для судноплавства гирло Бистре і, як наслідок, розвинути свою експортну спроможність. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

First time in independence 🇺🇦 draft of ⛴ passing through the Bystroe Canal increased from 3,9 to 6,5 m. It’s great opportunity to Danube river capacity and & ports export turnover. We keep on developing Danube port cluster with our European partners. pic.twitter.com/1wZyMjIvQL — Ministry for the Restoration of Ukraine (@minfrastucture) February 17, 2023

Згодом ситуацію коментує і Посольство України в Румунії:

«Усі днопоглиблювальні роботи на Дунаї, які наразі виконуються українською стороною, які здійснюються виключно в межах державного кордону України, носять характер поточних експлуатаційних та спрямовані виключно на забезпечення суднового ходу, а саме безпечного судноплавства шляхом підтримання актуальних паспортних габаритів і усунення наслідків природного замулення».

У Посольстві пояснюють, що таке днопоглиблення проводять регулярно, щоби усунути наслідки природного замулення. Ці роботи відповідають нормам українського законодавства, міжнародним угодам і конвенціям. До того ж про днопоглиблення українська сторона інформувала Річкову Адміністрацію Нижній Дунай ще в серпні 2022 року. Також Посольство закликає відповідально просувати публічну інформацію та не підігравати російській пропаганді.

І хоча румунська сторона заявляє про відсутність домовленостей щодо проведення робіт, Міністерство інфраструктури України наголошує , що роботи реалізує в співпраці з Єврокомісією, Румунією та Дунайською комісією.

Професор Альфред Веспермяну-Строе підтверджує, що днопоглиблення дійсно провадять, зокрема наприкінці лютого тут зафіксували два спеціальні судна. Але головна проблема не в тому, що саме там робили, а в тому, яку інформацію поширювали румунські ЗМІ:

«Румунські медіа транслювали висловлювання різних політиків, які вдавалися до дуже небезпечних припущень. Тож як науковець я намагаюся коментувати і деконструювати ці фальшиві гіпотези».

Вантажне судно в гирлі Бистре © REUTERS

Ретроспектива

Суперництво Києва та Бухареста в дельті Дунаю має довгу історію. Ця територія поділена між обома країнами, але саме Румунії належить Сулинський канал — найглибоководніший і найширший шлях до Чорного моря.

2004 року Україна оголосила про намір побудувати власний судноплавний канал «Дунай — Чорне море». Тоді реакція була дуже схожа: офіційний Бухарест заявив, що роботи зашкодять довкіллю регіону, а Україна почала будівництво без попередніх консультацій. Та попри все, спорудження першої черги каналу завершилося, його декілька разів відкривали для судноплавства.

Насправді Румунія теж проводить днопоглиблювальні роботи у своїй частині дельти Дунаю. Вони теж потенційно небезпечні, і Україна свого часу надіслала з цього приводу не одну ноту протесту.

«Румунія також веде днопоглиблювальні роботи в Сулинському каналі, — погоджується професор Альфред Веспермяну-Строе, — але вони потрібні для навігації на цій ділянці. Хоча певні негативні наслідки, зокрема для місцевих озер, теж були. Румунія свого часу припустилася багатьох екологічних помилок».

Сулинський канал © Agerpres

Будівництво судноплавного каналу завжди було важливим для України. Адже щоб вийти в Чорне море з дунайських портів у Рені та Ізмаїлі, українські кораблі мали пройти через Сулинське гирло. А це доволі дорого. Тепер, в умовах повномасштабної війни, це питання не лише фінансів, а й виживання. За рік війни порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ збільшили вантажопотік утричі, а через Дунайський припортовий кластер було експортовано понад 17 мільйонів тонн вантажів.

Що далі?

Україна погодилася провести спільне з Румунією вимірювання глибин Дунаю, щоби зняти всі питання.

Зараз відомо, що румунська сторона розпочне вимірювання на Кілійському рукаві та каналі Бистре 15 березня. Але що буде далі? Чи зможуть держави дійти згоди?

Компроміс цілком можливий, вважає професор Альфред Веспермяну-Строе. Але важливо справді цього хотіти та спиратися на наукові факти:

«На мою думку, дехто з політиків вдається до популізму та намагається запровадити націоналістичний дискурс. Натомість важливо звернутися до науки та досліджувати факти. Нині значного впливу (на екосистему дельти — ред.) немає, тож є сенс говорити та шукати компроміс».

Професор припускає, що варто створити комітет для розслідування цієї справи та вжити науково обґрунтованих заходів. Адже Бистре — відносно глибокий канал. Він якщо і потребує днопоглиблення, то лише в 3-4 точках. До того ж, на його думку, в умовах війни Україна потребує особливої підтримки.