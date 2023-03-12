Сенат Франції в цілому ухвалив пенсійну реформу попри протести

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Протести проти пенсійної реформи у Франції

Пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона підтримали 195 голосами. «Проти» проголосували 112 депутатів. Реформа передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років.

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Верхня палата французького парламенту проголосувала за законопроєкт одразу після сьомого дня загальнонаціональних демонстрацій. Згідно з опитуваннями, більшість французів виступають проти пенсійної реформи, про це пише Reuters.

Тепер законопроєкт має розглянути спільний комітет законодавців нижньої та верхньої палати. Попередньо це відбудеться у середу.

У разі погодження тексту, остаточне голосування має відбутися 16 березня. Якщо уряду не вистачить голосів у Нацональних зборах (нижній палаті французького парламенту — ред.), він все ще може протиснути ухвалення закону без голосування в парламенті, за так званою процедурою 49:3.

На 15 березня заплановано додатковий день загальнонаціональних страйків і протестів.

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