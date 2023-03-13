Швейцарія заборонила передавати Україні зброю свого виробництва

Нейтралітет понад усе

Швейцарську зброю не повинні використовувати у війнах — заявив президент країни Ален Берсе. Він наголосив, що нині нейтралітет Швейцарії важливіший ніж будь-коли раніше.

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Швейцарський нейтралітет став предметом обговорення у світі на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хоча ця країна і доєдналася до антиросійських санкцій ЄС, щодо постачання зброї вона й досі непохитна — жодного ствола чи набою.

«Позиція уряду зрозуміла. Вона також збігається з моєю позицією. Швейцарську зброю не повинні використовувати у війнах», — цитують слова федерального президента Швейцарії Алена Берсе.

Ален Берсе © AP

При чому йдеться не лише про пряме постачання. Швейцарія також заблокувала можливість реекспортувати зброю до України. Так, зокрема, Іспанія хотіла передати ЗСУ 35-міліметрові зенітні гармати швейцарського виробництва. Відповідно до законодавства, вона мала би отримати на це дозвіл виробника, себто Швейцарії. Але відповідний запит Мадрида відхилили.

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Така ж доля раніше спіткала і звернення від Данії та Німеччини. Данці хотіли передати Україні близько 20 одиниць бойових машин «Piranha III». Коли вони їх купували, то зобов'язалися передавати третій стороні тільки з дозволу Швейцарії. Вона його не надала.

Берлін же планував постачити Україні снаряди для зенітних танків «Гепард», свого часу також придбані у Берна. І теж отримав відмову.

Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе, 2 березня 2023 © Офіс президента України / Telegram

Водночас Швейцарія не хоче передавати Україні не лише потенційно наступальну зброю, але й оборонні системи. Наприклад, зенітно-ракетні комплекси малої дальності «Rapier», придбані в 1980-х у Британії. У 2017-му їх модернізували, але тепер ухвалили рішення вивести з експлуатації та утилізувати. Знищити планують 60 ЗРК.

«Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники», — так висловився про ці комплекси військовий експерт Петер Шнайдер.

На його думку, «Rapier» могли би чудово допомогти Україні в захисті цивільної інфраструктури.

200 років нейтралітету проти викликів сьогодення

Швейцарія тримає нейтралітет відтоді, як він був встановлений Паризьким договором у 1815 році. Змінити цю позицію не змогли ані Перша, ані Друга світові війни.

«На жаль, у деяких країнах поняття нейтральності затуляє здоровий глузд і грає на руку злу. Якщо ми ставимо на одні й ті самі шальки терезів країну, яка здійснює акти геноциду, агресії, злочинів, з іншого боку, ставимо країну, яка зазнає, цього геноциду, руйнувань і нападу, то мені здається, що в даному випадку нейтральність грає на боці агресора. І не розуміти це ніяк не можна», — вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Німецька система протиповітряної оборони «Ірис-Т» © Michele Tantussi / Getty Images

Саме протиповітряна оборона є для України нині однієї з найболючіших тем з огляду на постійні атаки цивільної інфраструктури та мирних міст російськими ракетами й безпілотниками. На це звертає увагу військовий експерт Олег Жданов.

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«З одного боку, ми навіть не можемо дорікати Швейцарії за це рішення, тому що вони вчиняють відповідно до власного законодавства. А з іншого боку, нам би хотілося, щоб вони розглянули питання, у тому числі, і передачі цих ракет до лав Збройних сил України, і ми би їх використали в плані протиповітряної оборони, ну хоча б наших військ у районі бойових дій», — говорить Жданов.

До 24 лютого 2022 року Німеччина також наголошувала, що передача її озброєння іншим країнам неможлива, нагадує екскерівник українського міністерства закордонних справ Володимир Огризко. Але нині саме вона виступає однією з тих країн, які найбільше підтримують ЗСУ озброєнням.

Теоретично таким шляхом могла би піти й Швецарія, адже, скажімо, для дозволу на реекспорт зброї не потрібно змінювати конституції і відмовлятись від нейтралітету, достатньо було б рішення уряду, каже Володимир Огризко.

Танк «Леопард-2» німецького виробництва © AP / Michael Sohn

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Тотальні зміни на світовому ринку озброєнь

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, категорична позиція Швейцарії, зокрема, може стати й каталізатором глобальних світових процесів. До прикладу наводить швейцарську заборону Німеччині передавати снаряди до «Гепардів».

«Скільки хотіла Німеччина нам передати, не оголошуються відкритому просторі. Але, у будь-якому випадку, йдеться про десятки тисяч таких боєприпасів. Бо це швидкострільна гармата, тим більше, що вона спарена і в неї дуже великий розхід боєприпасів в середньому на одну ціль одну. Справа у тому, що Швейцарія їх виробляє ці боєприпаси. Німеччина зараз змушена навіть для власних потреб, організовувати виробництво і, в незалежності від позиції і ситуації зі Швейцарією, виробляти ці боєприпаси самостійно», — говорить військовий експерт.

У подальшому ж це може підштовхнути й інші країни до змін у власних військово-промислових комплексах.

Снаряди 155 мм © FT

«Наша війна фактично перебудовує ринок озброєння. Адже тепер навряд чи тут буде, припустімо, розраховувати на партнерів чи сусідів. Навіть незважаючи на те, що вони можуть бути в одному політичному чи воєнному блоці. Адже ситуація може розвиватися зовсім не непередбачувано в плані того, що для того, щоби використати озброєння, яке було закуплено, припустімо, у сусідів треба якісь додаткові дозволи чи додаткові умови. Тому кожен буде думати насамперед про себе і будувати свою власну оборону і збройні сили у відповідності до вимог сучасності. Боєприпаси до озброєння, швидше за все, в найближчому майбутньому кожен буде виробляти сам», — вважає Олег Жданов.

Так, зазначає він, у справі виробництва боєприпасів, основними гравцями у Європі можуть стати, окрім Німеччини, також Чехія та Болгарія.

Але це тільки верхівка айсберга, наголошує ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Адже повномасштабне вторгнення РФ в Україну відкрило світовій спільності очі на те, що навіть ті країни, які здавалися нездоланними, виявилися би не готовими до війни, якби вона торкнулася безпосередньо їх.

Польща надала свою територію для постачання західної зброї Україні © AP / Bernd Wuestneck

«Якщо згадати заяви німецьких політиків, то вони коли розпакували запаси Бундесверу, отримали легкий шок. Адже Бундесвер завжди вважався провідною армією в Європі. А коли розібралися і порахували, що до чого, то виявилося там дуже багато речей, які просто не зрушать з місця. Отже, весь військово-промисловий комплекс сьогодні має бути справді перебудований.

Я тут повністю підтримую поляків, які заявляють, що для того, щоб не було війни, треба мати дуже потужну армію», — резюмує дипломат.