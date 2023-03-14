Російська красуня, горошок і шкарпетки: чому французькі бренди спонсорують війну проти України

ГРОШІ ЧИ репутація

«Російська красуня», горошок та 900 пар шкарпеток на фронт: чому французькі бренди спонсорують війну проти України

Залишитися і тихенько заробляти гроші не вийшло. Останніми тижнями французькі бренди опинилися в центрі кількох скандалів, пов’язаних з їхньою підтримкою агресії РФ проти України. Подарунки, так звана «гуманітарна допомога», сумнівні акції. Ідеться про «Ів Роше», «Бондюель», «Ашан» та «Леруа Мерлен». Це лише деякі з майже трьох десятків відомих французьких брендів, які працюють і далі на російському ринку. Що ними рухає та чи варто очікувати від них виходу — читайте у статті RFI.

Реклама Читати продовження

Бізнес на крові

Демонстрація, організована «Об'єднанням українців у Франції». Париж,14 березня, 2023 © Об'єднання українців у Франції

Від станції метро «Рамбюто» до площі Шатле: за таким маршрутом щонайменше раз на два тижні українці в Парижі влаштовують маніфестації проти французьких компаній, які працюють у Росії. На шляху протестувальників крамниця «Леруа Мерлен». Вони щоразу зупиняються там на 5-10 хвилин, голосно скандуючи, що ця компанія підтримує тероризм в Україні.

Демонстрація, організована «Об'єднанням українців у Франції». Париж, 14 березня, 2023 © Об'єднанням українців у Франції

Одним із організаторів ходи є Володимир Когутяк, віцепрезидент «Об'єднання українців у Франції» (асоціація, що представляє українську діаспору в країні з1949 року, — ред.). Він зазначає, що французький бізнес у Росії умовно можна розділити на три групи:

Перша — це ті, які, попри фінансові питання просто взяли і вийшли з Росії в момент, коли та атакувала вже всю Україну. Це більшість французьких компаній, які просто миттєво забрали весь свій бізнес і свої акції з Росії і вийшли з цієї країни. Друга частина — це компанії, яким потрібен був час подумати, організуватися і знайти способи, як вийти з Росії

Третій тип — компанії на кшталт «Ів Роше», «Леруа Мерлен», «Ашан», «Бондюель» та інші, які й надалі працюють в РФ.

Ці компанії, — продовжує Володимир, — які сьогодні залишаються в Росії, які спонсорують російський тероризм в Україні. Вони залишаються там, тому що повністю підтримують Росію, Путіна. І все, що сьогодні Росія робить в Україні

Після скандального розслідування журналістів «Ле Монд», «Інсайдер» та «Белінгкет» про те, що мережа гіпермаркетів «Ашан» та «Леруа Мерлен» відправляли свої товари на потреби так званої «спецоперації» Росії в Україні, у французів виникли запитання до їхнього власника.

«Ашан» є одним із найбільших у світі ритейлерів, який працює у Франції, Іспанії, Португалії, Люксембурзі, Польщі, Румунії, Угорщині, Україні, Росії, Сенегалі, а також на Тайвані. «Леруа Мерлен» — роздрібний продавець товарів для дому та садівництва, що обслуговує кілька країн Європи, Азії, Південної Америки та Африки.

За словами Володимира Когутяка, йдеться про пряму підтримку приватних іноземних компаній тероризму, який РФ чинить в Україні:

Ми стараємося зробити якомога більше негативної реклами цим компаніям. Але потрібно розуміти, що вони мають надзвичайно велике фінансування, якого ми, звісно, не маємо. І дають набагато більше позитивної реклами, ніж ми їм даємо негативної

Українські активісти постійно виходять на протести, виступають на французькому телебаченні і співпрацюють з політиками. Своєю чергою, бренди, проти яких діаспора розгорнула свою кампанію, ігнорують і їхні звернення, і на запити французьких журналістів.

Навіть коли напряму великі французькі канали ставлять запитання цим директорам, — розповідає Володимир, — вони на ці запитання не відповідають. Те, що говорять такі компанії, як « Бондюель », яка, нагадаю, виробляє горошок і продає цей горошок в Росії. Вони кажуть, що це агробізнес і що без нього деяке населення в Росії може померти з голоду. Усі розуміють, що це повністю неправда. А такі компанії, як «Леруа Мерлен» продають різні меблі. І ми теж розуміємо, що це якраз те, без чого Росія може прожити. І тому, коли ці компанії не хочуть виходити з Росії, це не є фінансовим питанням

Засновник французької дистриб’юторської групи «Ашан» Жерар Мюльє виступає під час обідньої дискусії у місті Марк-ан-Барель. Франція, 8 березня, 2019 © AFP / DENIS CHARLET

2014 року газета «Ліберасьйон» опублікувала велике розслідування про те, хто у Франції підтримує політику Росії та лобіює інтереси президента Путіна. У переліку друзів Кремля опинився засновник «Ашана» Жерар Мюльє. У вересні 2014-го він разом із представниками іншого великого французького бізнесу приїздив до Москви. Усі делегати мали чи мають економічні інтереси в Росії і відкрито висловлюють свою симпатію до Москви на високому рівні та в ЗМІ.

«Асоціація сім'ї Мюльє» (АСМ) — холдингова компанія, одна з найбагатших у Франції. Заснував її 1955 року Жерар Мюльє. Асоціація є власником гіпермаркетів «Ашан» та «Леруа Мерлен».

За словами Володимира Когутяка, «Асоціація сім'ї Мюльє» також відома симпатіями до лідерки правопопулістського «Національного об'єднання» Марін Ле Пен. «Навіть не потрібно робити якісь великі розслідування, щоб розуміти, чому ця сім'я залишається й надалі в Росії», — додає Володимир.

Токсичний ринок

Динаміку виходу іноземних компаній із російського ринку, зокрема, відстежують аналітики іпри Єльському університеті. 11 березня вони опублікували оновлену статистику: понад тисяча брендів припинили роботу в Росії. А втім, багато хто так і не згорнув свою діяльність на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, серед таких компаній — 27 французьких. Очолює список «Ашан». На третій позиції — «Бондюель», який продає перероблені овочі. Його продукцію можна знайти чи не в кожному супермаркеті у відділах консервації та заморожених продуктів.

«Бондюель» не тільки лишається на російському ринку після вторгнення РФ в Україну, а й допомагає російській армії. Наприкінці минулого року від компанії начебто було сформовано 10 тисяч подарункових кошиків із консервованим горошком, кукурудзою та квасолею. Їх передали окупантам як подарунок і побажали в листівках «якнайшвидшої перемоги».

French company @Bonduelle_Group is still doing business in 🇷🇺, but now they sank even lower - the head of Bonduelle in 🇷🇺 Ms. Eliseeva said they sent 10000 holiday boxes with canned corn and peas to the 🇷🇺 military at the frontlines, and wished them “a speedy victory” 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/rIiJgxJqm1 — RitorFella🇺🇸🇺🇦 (@RitornellaNYC) December 30, 2022

Головний офіс «Бондюель» у Франції спростував цю інформацію, назвавши її фейком. Мовляв, компанія працює в Росії з єдиною метою — забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в цій та сусідніх країнах. Найбільші українські супермаркети теж відреагували: розпродали залишки і перестали продавати консервацію та заморожені овочі французького бренду.

«Російська красуня»

В окремому переліку від Єльського університету у розділі «Намагаються виграти час» є французький виробник косметики та парфумерії «Ів Роше». Компанія продовжує діяльність в РФ, але начебто призупинила інвестувати там філію.

Скандал довкола бренду здійнявся минулого тижня, коли в мережі з'явилися фото листівок. Їх роздають у крамницях бренду на території РФ.

Результатом «кропіткої роботи» фахівців корпорації стало визначення «етнічних особливостей краси росіянок». «Ів Роше» також зумів провести паралель між ними та оптимальним застосуванням косметичних засобів. Натомість користувачі твіттеру вгледіли в акції схожість із теорією Третього Рейху про «чистоту раси»:

Той факт, що французька компанія може просто без наслідків почати кампанію "патріотичної краніології" (комплекс наукових дисциплін, що вивчають варіації форми черепа в людини та тварин, — ред.) у співпраці з Московським інститутом пластичної хірургії, свідчить про те, що санкцій далеко недостатньо. Що заважає Заходу справді припинити торгівлю з Росією?

The fact that a French company can just start a campaign of "patriotic craniology" in cooperation with the "Moscow Institute of Plastic surgery" without repercussions, shows that sanctions are far from sufficient. What is stopping the West from truly ceasing trade with russia? pic.twitter.com/ATfiIG2IJI — 2Russophobic4you (@2Russophobic4u) March 10, 2023

Морально-етичні норми

Харчова та легка промисловість не потрапили під санкції, які були запроваджені країнами світу у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тож працювати в Росії чи ні, компанії вирішують самі. Про це розповідає Богдан Сторощук, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

Формально ніякі закони не порушуються. Але тут виступає інший аспект. Ті компанії, які виходять, вони керуються не тільки і не стільки законом, як морально- етичними нормами. Це бізнес, який спирається на так звану соціально-етичну концепцію маркетингу, тобто який вважає, що задоволення потреб має спиратися не тільки на конкретну потребу, а повинно здійснюватися так, щоб не завдавати шкоди всьому іншому спектру потреб. А є бізнес, який бачить споживача, бачить його конкретну потребу, вважає, що він зможе досягти успіху, максимально задовольнивши саме цю потребу. Решта його не цікавить

Чому саме французькі фірми обирають лишатися, а не йти — питання з історичним підґрунтям. На думку економіста, певну роль відіграє те, що Франція є країною традицій. Оскільки вона мала добрі відносини з СРСР, то підтримує цей зв'язок і тепер:

Франція була, скажімо так, у період особливо Радянського Союзу, основним бастіоном серед розвинутих країн підтримки Радянського Союзу, пізніше Росії. Але також бастіоном протистояння зі США і, відповідно, з фаворитами США на інших материках, зокрема з Великою Британією, з Польщею тощо. Це контекст. Для них важливо грати проти США, проти їхньої політики, проти, скажімо так, англосаксонського світу

Богдан Сторощук також стверджує, що коли розпадався Радянський Союз, то найпотужнішу допомогу його колишнім республікам, зокрема й РФ, тоді надали Сполучені Штати — відповідно вони зайшли і закріпилися на новому пострадянському ринку.

Супермаркет у Москві, Росія © AP / Ivan Sekretarev

► Читайте також: Понад 90% західних компаній продовжують працювати в РФ

Відповідно до дослідження Єльського університету, 520 американських компаній повністю та безповоротно вийшли з РФ, ще пів тисячі брендів згорнули майже весь свій бізнес, залишивши привідчиненими двері для повернення. На думку економічного експерта, французькі компанії користуються цим:

Французи отримали дуже серйозну можливість реваншу. Вони мають можливість просто перехопити ринки тих фірм, які повиходили, і вони не хочуть цією можливістю нехтувати

Якщо, на думку громадськості, деякі французькі фірми порушують морально-етичні норми, то примусити їх діяти може тільки тиск з боку політиків, або споживачів.

Споживачі, — переконує Богдан Сторощук, — які скажуть, що ні, ми не можемо споживати товар бізнесу, який має такі морально-етичні цінності. Але щоб цей урок був відчутний. Кількість цих споживачів має бути відчутною. А Україна зараз не є таким ринком, який би мав у більшості галузей відчутну для будь-якої фірми кількість споживачів. Тому маємо ігнор

Саме на тлі бездієвості споживачів експерт скептично оцінює можливість виходу світових брендів із російського ринку. Мовляв, якщо компанія пропрацювала в РФ рік після вторгнення і не відчула потрясінь у щоквартальних звітах про прибуток та збитки, то її вже ніщо не змусить змінити курс.