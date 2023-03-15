Вирок за аборт: у Польщі вперше засудили активістку

Консервативна польща

Варшава, Польща – Юстину Виджинську визнали винною у допомозі із перериванням вагітності жертві сексуального насилля. Активістку засудили до 8 місяців громадських робіт. Для Польщі, де діє одне з найсуворіших в Європі законодавств щодо абортів, цей вирок — прецедент. Досі не було жодного подібного судового рішення щодо активістів, які допомагають із перериванням вагітності.

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Історія Юстини

Усе почалось 2020 року. До організації «Аборти без кордонів» (яка допомагає у проведенні абортів) звернулась вагітна жінка на ім'я Анна. Вона розповіла, що стала жертвою сексуального насильства з боку свого партнера. Жінка для себе вирішила, що перериватиме вагітність. Тоді вона була на 12 тижні. Оскільки зробити аборт у Польщі неможливо, то планувала виїхати за кордон, зокрема, до Німеччини. Однак не змогла це зробити через ковідні обмеження, які діяли на той час.

На прохання Анни відгукнулась Юстина Виджинська, активістка організації «Aborcyjny Dream Team». Вона відправила вагітній жінці пакет із таблетками для переривання вагітності.

Юстина Виджинська демонструє пігулки для переривання вагітності © PAP

Співмешканець Анни дізнався про пігулки. Він і заявив на активістку у поліцію. Саму ж таблетку відібрав у вагітної жінки. Втім Анна так і не народила дитину через викидень.

Юстина Виджинська на лаві підсудних © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

Юстина Виджинська заявляє, що ні дня не шкодує про зроблене — кожна жінка сама має вирішувати, народжувати їй чи ні: «Я не шкодую. Я пишаюся тим, що була сильною, і що змогла цією силою підтримати Аню. Коли я дала їй пігулки, моїм наміром не було переривання вагітності, а щоб, тримаючи пігулки в руці, Аня могла сама ухвалити рішення щодо свого життя. Не я повинна бути обвинуваченою, а наші колишні чоловіки-аб'юзери. Як можна примушувати когось народити дитину?!».

Судове засідання

14 березня 2023 року відбулось 6-те засідання у справі Юстини Виджинської. І саме на ньому суддя визнав жінку винною згідно зі статтею 152 ч.2 Карного Кодексу Польщі — «переривання вагітності за згодою жінки». Норма цієї статті передбачає покарання строком до 3 років. Виджинську засудили до 8 місяців позбавлення волі шляхом виконання неоплачуваних робіт по 30 годин на місяць. Прокурор же вимагав 10 місяців.

Акції протесту під Варшавським судом на підтримку Виджинської © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

Сама Анна не приходила до суду, тому процес затягнувся на тривалий період. Як з'ясувалось, її чоловік забирав усі судові повістки і підробляв підпис дружини про їхнє отримання. Зрештою Анна змогла дати свідчення лише на передостанньому засіданні, яке відбулось у лютому.

Виджинська із промовою на судовому засіданні © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

Під час останнього судового засідання Юстина Виджинська заявила, що пігулки, надіслані Анні, використовуються в усьому світі: «Таблетки, які я мала для себе і які я надіслала Анні, наразі є найбезпечнішим способом переривання вагітності в Польщі. Вони широко використовуються в Європі та в усьому світі мільйонами людей. Вони не вимагають анестезії, не несуть ризику ускладнень».

Акція підтримки Юстини Виджинської © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

Поки тривало судове засідання, під будівлею суду зібрались як противники, так і прихильники абортів. Останні прийшли на підтримку Юстини Виджинської. На їхніх плакатах був хештег #JakJustyna. Організована інформаційна кампанія мала на меті не лише підтримати активістку у суді, але й донести всім, хто потребує допомоги у перериванні вагітності, що допоможуть як психологічно, так і юридично.

Плакат із зображенням активістки © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

Після оголошення вироку Юстина Виджинська заявила, що подаватиме апеляцію: «Я все ще не можу зрозуміти, що сталось. Я зовсім не відчуваю себе винною. Я сиділа і слухала — наче це не про мене. Я не погоджуюся з цим вироком».

Юстина Виджинська виступає за аборти © Twitter Legalna Aborcja Bez Kompromisów

На підтримку активістки виступили представники ООН, гінекологи зі всього світу та правозахисні організації, зокрема Amnesty International,

Заборонені аборти

Лише у двох випадках у Польщі можна зробити аборт — у разі зґвалтування та інцесту, а також під час загрози життю або здоров'ю матері. У решті випадків — польська влада вимагає народжувати.

Жінки із цим не погоджуються. Саме тому шукають найрізноманітніші варіанти для переривання вагітності. За даними організації «Аборти без кордонів», з 22 жовтня 2021 по 17 жовтня 2022 року активісти допомогли зробити 44000 абортів. Більшість із них — медикаментозні, за допомогою пігулок. Частині жінок, в яких виявили патологію плоду, допомогли виїхати за кордон. Загалом, за різними даними, у Польщі жінки роблять від 100000 до 200000 абортів.

Серед жінок, яким цьогоріч допомогла організація «Аборти без кордонів», були й українки, які тікали від війни в Україні. За перші 8 місяців повномасштабного вторгнення вдалось перервати вагітність 1515 жінкам. Серед них були жертви зґвалтувань росіянами.

Польське законодавство є одним із найсуворіших в Європі щодо абортів. У 1993 році був ухвалений так званий «абортивний компроміс». Згідно із ним, переривання вагітності було можливе у трьох випадках: загроза життю або здоров’ю матері, вагітність внаслідок зґвалтування та невиліковна хвороба або незворотній дефект плоду. Однак у 2016 році у першому читанні ухвалюють законопроєкт про повну заборону штучного переривання вагітності. Документ передбачав тюремний строк до п’яти років для жінок, яких піймають на штучному перериванні вагітності. Також кримінальна відповідальність загрожувала і лікарям, які робили б такі операції. Жінки вийшли на одну із найбільших акцій протесту у Польщі, яка стала відома на весь світ під назвою «чорний понеділок».

Акція протесту проти абортів. Варшава, 3 березня 2016 року AP - Czarek Sokolowski

«Чорний понеділок». Варшава, 3 березня 2016 року AP - Czarek Sokolowski

«Чорний понеділок». Варшава, 3 березня 2016 року AP - Alik Keplicz

Нова хвиля протестів сталась через 4 роки — у 2020. Конституційний суд Польщі 22 жовтня 2020 року заборонив робити аборти, якщо у плода є патологія розвитку. У жінок відібрали можливість перервати вагітність, попри ризик народити дитину з важкими вадами чи без шансу на життя.

Протест жінок. Польща, жовтень 2020 року AP - Czarek Sokolowski

Сутички під час акцій протесту. Варшава, жовтень 2020 року AP - Czarek Sokolowski

У Варшаві відбувались сутички на акціях за аборти. Жовтень 2020 року AP - Czarek Sokolowski

У січні 2021 року рішення Конституційного суду набуло чинності. Відтоді у Польщі аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту чи за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері.