Польський генерал Скшипчак: для контрнаступу Україні потрібно до 30 танкових батальйонів

ЕКСКЛЮЗИВ

Варшава, Польща – Допомоги, яку надає Захід, недостатньо для контрнаступу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю RFI повідомив генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач сухопутних військ і заступник міністра оборони Польщі. Чого очікувати від «Рамштайну-10»? Коли і від кого Україна отримає перші бомбардувальники? Чи передасть Польща свої системи «Патріот»? Усі подробиці — від польського генерала.

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— Чого очікувати від нового «Рамштайну», який має відбутися 15 березня?

— Я очікую, що ця зустріч зумовить рішучі зрушення в наративах Заходу щодо допомоги Україні. Зараз Києву потрібне озброєння, яке дозволить Україні отримати якісну перевагу над російською армією. Зараз Україна воює за те, бути їй чи не бути. Найближчі місяці покажуть, чи зможе Україна відбити принаймні частину своїх територій. Але якщо вона не буде мати потрібного озброєння, то нехай Європа і США не говорять Україні про контрнаступ. І я сподіваюсь, що під час «Рамштайну» ухвалять рішення надати українцям те, чого вони хочуть і потребують для контрнаступу.

Зустріч у форматі Рамштайн © REUTERS / JOHANNA GERON

— А що конкретно ми можемо отримати? Пам'ятаємо, як нам довго не хотіли давати танки, але потім ми їх отримали. Чи можемо сподіватися на нову зброю, яка нам допоможе в контрнаступі?

— Йдеться насамперед про танки, але не лише про них, а про їхню кількість. Потрібно дуже багато танків, щоб розбити російську армію. Для цього слід мати не батальйон, а сотні одиниць танків. Але є ще один момент: Україні потрібні бомбардувальники, які зможуть бити по військових об’єктах російської армії на території РФ. Також дуже потрібні ракети великої дальності, які вражатимуть російські війська, які готуються воювати в Україні, але розміщуються на території Росії. Якщо у вас немає таких можливостей, ви не виграєте війни.

— Але чи дадуть нам зараз таку зброю? У Європі сильна російська пропаганда, на бік Росії стають Китай та Іран. Чи може бути таке, що нас почнуть змушувати до перемов? Чи все ж таки ми щось отримаємо на «Рамштайні»?

— Від того, буде допомога чи ні, залежить майбутнє України. Не варто зараз дивитися на те, що роблять Китай та інші. Вам мають весь час допомагати, щоб ви виграли в цій війні. Якщо ви цього зараз не отримаєте і всі зважатимуть силу інших, то цей етап війни буде програно. Не можна жертвувати Україною лише тому, що Захід боїться Китаю або когось іншого. Треба допомогти Україні зробити все, щоб вона розбила російську армію.

— Але як у Європі, так і в США починаються дискусії, і про це пишуть різні ЗМІ, чи варто надалі надавати зброю Україні і підтримувати її?

— Проблема в тому, що Захід завжди дивився на Москву з острахом. Вони бояться Путіна. Проблема в тому, що вони дивляться на Путіна, який має ядерну зброю, і бояться цієї ядерної зброї. Інші мають бізнес з Путіним. І це важливіше, ніж свобода і суверенітет України. Останні готові пожертвувати Україною заради власного добробуту. Ми зайшли занадто далеко. Зараз кожен має мобілізуватися та допомагати Україні. Я вірю, що є шанс — і Україна виграє цю війну, переможе російську армію на полі битви. Тож варто цим скористатися і не треба зараз вагатись.

Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці. Бахмут, 5 березня 2023 © LIBKOS / AP

— Гаразд, поговорімо про контрнаступ. Тепер у нас є танки. Звичайно, дуже мало. Тільки один батальйон. Чи може зараз Україна з цим батальйоном піти у контрнаступ?

— Ні. Україні потрібно до 30 батальйонів, щоб потужно йти у контрнаступ і дійти до узбережжя Азовського моря. І для цього потрібен не один, а як мінімум кільканадцять танкових батальйонів. І не тільки танків, а й озброєння, яке дозволить отримати перевагу і розбити російську армію.

Німецький танк «Леопард» © AP / Gregor Fischer

— Українська влада анонсувала позитивні новини, пов'язані з Польщею. Як гадаєте, про що йдеться? Про систему «Патріот»?

— Думаю, що ні. Польща своїх «Патріотів» не віддасть. Польща сама дістала «Патріоти». Україна може отримати ці системи від США, але не від Польщі.

Німецькі системи «Патріот» їдуть до Польщі. Січень 2023 року © AP / Bernd Wuestneck

— Тож у чому полягають ці позитивні зміни?

— Мені здається, що йдеться про кількість танків

— Яка ймовірність отримати винищувачі Ф-16? Хто може стати тою першою країною? Пам'ятаємо, що «Леопарди» теж не хотіли давати, але зрештою процес рушив.

— Президент Польщі Дуда сказав, що ви отримаєте Міг-29 з Польщі. Рішення вже ухвалене. А ось щодо Ф-16. Якщо американці почали сперечатися і говорити про, то, думаю і сподіваюсь, що в майбутньому ви їх отримаєте від США.

Винищувач F-16 © AP / Esteban Felix

— Чи може це статись на «Рамштайні», чи рано про це гадати?

— Думаю, що такі переговори вже ведуть, але рішення ще не ухвалено. Я сподіваюся, що ви отримаєте МіГ- 29 від Польщі і, можливо, французькі літаки «Міраж».

— На вашу думку, чому важливо втримати Бахмут?

— Бахмут має політичне значення. На мій погляд, військового значення Бахмут не має. Подивіться уважно на мапу, де саме зараз перебувають російські війська. Вони обходять Бахмут і йдуть у напрямку Краматорська. Тому зараз для вас має бути важливо не те, що діється в Бахмуті, а те, що рухається в напрямку Краматорська. Російська армія пре на Краматорськ, незважаючи на Бахмут. Це дуже небезпечно. Я не розумію, чому всі говорять про Бахмут і не говорять про те, що Росія вперто заглиблюється в Донбас. З військового погляду, Бахмут не має стратегічного значення, а лише символічне. Найбільша небезпека є в тому, що РФ оминули Бахмут і тепер рухаються у бік Краматорська. Прокиньтесь, українці!

Українські військові у Бахмуті © AP / Evgeniy Maloletka

— Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес у лютому сказав, що звільнення Криму — шлях до перемоги України. Ваша думка?

— Як відіб’єте окуповані території на Сході, то потім підете на Крим. Спочатку треба відбити окуповані східні регіони, частину Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Якщо так буде, то можна буде говорити про Крим. А раніше це просто Росія не дозволить зробити.

— Білоруська армія достатньо слабка, щоб брати участь у війні проти України. Наскільки можливі провокації з боку режиму Лукашенка, які, власне, призведуть до ескалації конфлікту?

— Де-факто у Білорусі нема армії, бо росіяни забрали білоруську армію. Провокації можуть бути, але не стільки з боку білоруських, як з боку російських військових. Лукашенко не має війська. Росіяни забрали в них танки, забрали військову техніку для війни в Україні. Вони мають деяку стару техніку. Але загрози вторгнення немає, білоруси не хочуть воювати з Україною.

Олександр Лукашенко на Обуз-Лєсновському полігоні. Білорусь, 6 січня 2023 © AP / Andrei Stasevich

— Під час останньої масованої атаки росіяни випустили шість «Кинджалів». Власне, це вперше стільки від початку повномасштабного вторгнення. Якою була ціль? Відомо, що у Росії є лише чотири десятки ракет такого типу.

— Основна ціль — зламати волю українців до опору.

— Скільки «Кинджалів» залишилось у Росії? І чи може вона отримати нові від Ірану?

— Ви знаєте, можливо, вони отримують від Ірану якісь боєприпаси, зброю, транспорт. Каспійським морем постійно щось пливе. Я не знаю точно, скільки вони отримують. Багато, напевно. І, на мою думку, ракет ще достатньо, щоб деякий час можна було їх експортувати.

— Чого бракує Україні для перемоги? І коли може бути перемога?

— Має бути повна ізоляція Росії — політична та економічна. Не може бути, щоб росіяни їздили по світу, розважалися і відпочивали в Єгипті й Туреччині. Росія має бути повністю відрізана від усього. І коли це станеться, тільки тоді Росія зрозуміє, що це кінець. Кінець війни для Росії.

Український прапор © AP / Darko Vojinovic

— А коли ми можемо виграти? Чи маєте ви якесь уявлення щодо термінів?

— Це залежить від того, коли ви зможете здійснити контрнаступ і які наслідки матиме російська армія. Якщо вам вдасться розбити частину російських військ і змусити їх відступити, Путін може захотіти припинення вогню.