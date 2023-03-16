Готували диверсії: у Польщі викрили шпигунську мережу РФ

небезпека поруч

Варшава, Польща – Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало 9 шпигунів, які працювали на російські спецслужби. Вони вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення Росії. Про це 16 березня повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський.

Реклама Читати продовження

Відеокамери на залізничних шляхах

Шістьох із дев'яти затриманих суд уже заарештував. Ще троє очікують на обрання запобіжного заходу. Про ліквідацію шпигунської мережі стало відомо 15 березня, про що повідомила польська приватна радіокомпанія RMF FM. Джерела журналістів заявили, що польські спецслужби виявили приховані камери на залізничних маршрутах. Зокрема, у Підкарпатському воєводстві — у районі аеропорту «Жешув-Ясьонка» (RZE Rzeszów–Jasionka airport). Саме звідси відправляють західні техніку та боєприпаси до України. Але й в інших частинах Польщі виявили приховані камери на залізничних шляхах.

До аеропорту «Жешув-Ясьонка» прибули американські військові напередодні російського вторгнення. Лютий 2022 року AP - Czarek Sokolowski

Уже наступного дня, 16 березня, з'явилися офіційні заяви як від міністра оборони Маріуша Блащака, так і від глави МВС Маріуша Камінського. Останній наголосив: затримані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на маршрутах постачання зброї Україні.

«Це іноземці зі східного кордону. Шістьом із них суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід. Прокуратура висунула їм звинувачення в шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні», – повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський © Twitter Mariusz Kamiński

Він також висвітлив певні деталі справи. Мета шпигунів — паралізувати постачання техніки, зброї й допомоги партнерів для України. Крім прихованих камер, спецслужби вилучили в зловмисників і GPS-передавачі. Їх мали розмістити на транспорті для перевезення техніки та гуманітарної допомоги.

«Я хочу підкреслити великий успіх, якого досягло Агентство внутрішньої безпеки, бо була розкрита вся шпигунська мережа. Це, безсумнівно, є доказом того, що польські спецслужби дуже ефективно працюють на безпеку нашої держави», — зауважив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак © Twitter Mariusz Błaszczak

Кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко звертає увагу на те, що в Польщі залишається ще багато шпигунів:

— Я глибоко переконаний, що мережа цих шпигунів значно більша, ніж кількість затриманих. І польські спецслужби почали їх відстежувати точно не зараз. Для того щоб налагодити всі ланцюжки і затримати всю цю диверсійну групу, потрібен певний час. Можливо, місяць, а, можливо, більше. Тому це не випадковий успіх із боку спецслужб і контррозвідки Польщі. Думаю, що паралельно здійснюється ціла низка контрзаходів, щоб заплутати логістику зброї, яка йде через Польщу. З іншого боку, фіксуються всілякі аномальні активності, які спостерігаються навколо забезпечення логістики цієї зброї.

Аеропорт «Жешув-Ясьонка» © Agencja Wyborcza.pl

Яка саме готувалась диверсія

Польський міністр внутрішніх справ Матеуш Камінський сказав про диверсію лише те, що її готували за дорученням російської розвідки і підозрювані регулярно отримували від неї винагороду.

Міхал Марек, кандидат наук, директор Центру вивчення сучасного середовища безпеки (Краків) певен, що диверсії мали відбутись саме на території Польщі:

— Тут йдеться про моніторинг і про систему моніторингу навколо аеропорту «Жешув-Ясьонка». Це місце надзвичайно важливе для передавання Україні допомоги. Диверсії мали бути підготовлені або на напрямку з Жешува до Перемишля, або в напрямку Жешува. Але на цій ділянці.

Американська гаубиця летить до України. Ілюстративне фото © Мілітарний

Український політолог Олексій Буряченко припускає, що диверсанти планували підірвати ешелон із технікою і не тільки це:

— Підрив ешелону — це досить класичний вид терористичних загроз. Але я глибоко переконаний, що в арсеналі цих диверсантів був набагато ширший асортимент, скажімо так, терористичного впливу. Це могла бути кібератака, кіберзагрози. Ми чудово розуміємо, якщо навіть мати фізичний доступ до відповідних баз даних — логістики, переміщення залізниці тощо, то без фізичного підриву залізничного полотна можна завдати суттєвої шкоди і зменшити швидкість відправлення з Польщі до України озброєння.

Американські «Патріоти» в аеропорту Жешува AP - Evan Vucci

Польський політолог Міхал Марек вважає, що в диверсантів було безліч цілей, зокрема, вони мали завдати психологічного удару:

— Росіяни можуть намагатися підірвати інфраструктуру. Цей ризик існує. Розуміємо, що нам треба бути дуже обережними щодо цього. Реально, що вони готуються до якогось удару, але чи їм це вдасться, це інше питання. Поки що їм це не вдалось. І сподіваємось, що не вдасться. Але треба пам'ятати, що тут може не йтись про те, щоб підірвати якраз ешелон. Може йтися про певний елемент інфраструктури, щоб досягти психологічного ефекту.

Інформацію про переміщення зброї РФ отримує в Німеччини та Франції

Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, певен, що інформацію про переміщення західної техніки та зброї для України Кремль отримує не з Польщі. На його думку, усе набагато глибше: джерела даних є в Берліні та в Парижі. В інтерв'ю RFI Олександр Зеленько розповів подробиці затримання диверсантів у Польщі і яке це має значення для України.

— Наскільки вдалою була операція польських спецслужб?

— Я би хотів внести корективи. Це було затримання не шпигунів, а диверсантів. Шпигун — це той, хто розвідує, той, хто займається збором інформації. А це були диверсанти. Їхньою метою були комунікації, логістика, аеропорт. Власне кажучи, залишалася лише вибухівка або наведення будь-яких засобів, які можуть завдати удару. Це вже серйозно, бо це вже робота другого етапу. Тобто, першими були стратегічні шпигуни, потім прийшла друга хвиля — ті, хто будуть планувати безпосередні ударні операції. І якби цього не було, цього захоплення польськими спецслужбами, то прийшла би третя хвиля. І от тоді вже почались би вибухи і почались би катастрофи. Польща добре спрацювала. Спрацювати на другому етапі — це високий рівень спецслужб. Бо під час першого етапу зазвичай справжнього шпигуна не арештовують, його контролюють. Якщо, наприклад, ми виявили шпигуна і ми настільки примітивні, що ми його хапаємо, то тепер ми не знаємо, хто є шпигуном. Усю операцію треба починати спочатку. А так ми шпигуна зафіксували, тепер ми можемо підгодовувати його дезінформацією. Ми можемо зрозуміти, що він знайшов, що не знайшов. Принаймні ми — хазяїни ситуації. Принаймні так поводяться зі стратегічними шпигунами. А диверсанти — це вже дуже серйозно. І тут чим швидше, тим краще. Польські спецслужби показали себе на найвищому рівні. І змогли запобігти диверсії. З іншого боку, що важливо? Росія перейшла до рівня планування прямих диверсій. І коли я казав про вибухівку, то треба сотні тонн вибухівки, щоб завдати серйозного удару по аеропорту чи залізниці. Треба фури вибухівки. І якщо вони вважають таке за можливе, значить, у них уже є такі канали. Або вони розглядають якийсь випадковий «зальот» якоїсь ракети, що є порушенням і спробою втягти Польщу в прямий конфлікт. А Путіну прямий конфлікт украй потрібен. Йому треба програти НАТО, а НАТО, жарт жартами, ніяк не приходить на війну. Росія воює з НАТО, а НАТО не воює з Росією. Москві треба виправдати невдачу в агресії проти України — і тому потрібен прямий конфлікт із НАТО. От тут було б ідеально. Кілька ракет, наприклад, попали б на аеродром. Як зреагує Польща? Зробить вигляд, що нічого не сталося, як Румунія зробила? Ні, так не вийде, бо буде пряме влучання і руйнування. Росія хоче примусити Польщу як члена НАТО завдати зворотного удару. І вже буде акт війни. І тут уже Путін зможе із відчуттям власної гідності заявити росіянам: «Ми поки що цей перший раунд програли». Вони готуються до поразки від Європи, але точно не від України. Тому поляки чудово спрацювали. Знімаю перед ними шляпу. Але маю для них погану звістку. Путін пішов ва-банк проти Польщі — і саме там він збирається завдавати серйозного удару. Пішла гра саме там, не в Молдові, не в Придністров'ї, а саме тут. Тому треба в кілька разів збільшити пильність.

— Чому лише зараз стало відомо про роботу проросійських шпигунів у Польщі? Чому лише дев’ять затриманих?

— Власне кажучи, вони могли і не так давно прийти. Якщо вони й були, то вони необов'язково мали бути активними. Вони могли бути законсервованими, які роками взагалі не спричиняють ніякої шкоди, ніяких диверсій. Нормальні звичайні люди, нема за що причепитися. І тільки в момент, коли їх треба активувати, їх активують. Тут не провина спецслужб. Тут, навпаки, поляки — молодці. Як тільки диверсанти активізувались, як тільки почалась рекогностування — встановлення камер, фіксація маршрутів — спецслужби на найбільш ранньому етапі змогли їх взяти. А те, що затриманих лише дев'ять? Можу сказати польським колегам, що де дев’ять, там буде і дев'ятнадцять, і дев'яносто. Тому чекайте й приймайте.

— Глава МВС Камінський розповів про знайдені GPS-передавачі, які монтували на транспорт, яким перевозили озброєння та інші види допомоги для України. Яку інформацію Росія вже отримала?

— Я думаю, що інформацію про техніку, яка йде через Польщу, Росія отримує набагато раніше, ніж ця техніка заходить у Польщу. Зокрема, у Німеччині отримати цю інформацію значно легше. А у Франції взагалі можна відкрито обговорювати, відкрито збирати інформацію. Там дуже високий рівень активності розвідувально-диверсійних служб Росії. Тому це не провина і не провал поляків. До них зайшло вже те, що контролюється на останньому етапі. GPS-маячки могли додати, але навряд, що це було на такому крайньому етапі. Польща — складна країна для роботи розвідки. Там дуже високоякісна контррозвідка, і вона має багаторічну традицію. Не варто забувати, що єдина країна, яка змогла зупинити радянську навалу, це не Фінляндія. У Фінляндії таки підписали капітуляцію. Єдина країна — це Польща, яка в 1920 році (Варшавська битва, під час якої польські війська розгромили Червону армію — ред.), яка змогла розгромити Михайла Тухачевського. Тому Польща тоді, сто років тому, врятувала людство. У них прекрасні розвідувальні традиції. Тому я певен, що всі Тому тут це сказати, що джипи на території Польщі ні. Я вважаю, що всі ці GPS-маячки були поставлені при завантаженні техніки там, де вона приходить. Тобто, у Західній Європі. Там дуже великі симпатії до Путіна. Там дуже велика популярність ідеї про те, що можна швидко все завершити — і ми нарешті знову будемо дружити, торгувати. Німеччина марить «Північним потоком» і його відновленням. Франція, як кажуть, на низькому старті, коли нарешті можна відновити військово-технічне співробітництво з Росією. Тому вважати, що активно і жорстко будуть працювати німецькі чи французькі спецслужби, не варто. Дуже сильні проросійські настрої. І дуже там хороший канал для «підгодовування» необхідних людей в Німеччині і Франції.

— Ще одна мета диверсантів, як заявив глава МВС Польщі, дестабілізація польсько-українських відносин. Як ви вважаєте, наскільки ця мета реальна? І як саме мали діяти ці диверсійні групи в цьому ключі?

— Дуже важлива сторона всякої диверсійної роботи — це ідеологія, а саме: роздути максимально конфлікт між українцями, росіянами і поляками. Зачепитися завжди є за що. Вони будуть роздувати на максимумі. Росіянам хочуть показати, що конфлікт між українцями і поляками не економічний, не ситуативний, він глибинний, міжнаціональний. Тобто, що українці і поляки один одного ненавидять ледь не на генетичному рівні. А для цього треба показати спонтанність: от просто б'ють один одного, просто ненавидять, от просто несприйняття. А чому? А тому що далі починаємо підтягувати за вуха будь-які історичні факти й інсинуації. Тому це надзвичайно важливо. Крім того, якщо вдасться хоч когось розхитати, хоч когось ввести в стан невизначеності, то прекрасний агент (російський — ред.) зробить так, що ту саму вибухівку, той самий передавач чи ту саму камеру поставить уже поляк. Тому боротьба за емоцію поляків — це життєво необхідна боротьба для Росії.