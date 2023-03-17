Шпигуни в Польщі: на російські спецслужби працювали українці та білоруси

російська агентура

Варшава, Польща – Жодного росіянина немає серед дев'ятьох затриманих диверсантів у Польщі. Натомість стало відомо, що на російську розвідку працювали громадяни Білорусі та України. Про це, покликаючись на власні джерела, повідомляє видання «Rzeczpospolita».

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Деталі справи

Затримані не лише шпигували на користь Росії, але й готували диверсії. Якби то робили росіяни, це відразу би впало в око, тому й завербували представників інших держав. На цьому наголошує співрозмовник « Rzeczpospolita » і додає, що шпигунів заманювали грошима. У слідства є докази, що ті отримували кошти від російських спецслужб.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зауважує, що симпатиків Путіна й Росії дуже багато в Європі. Як він пояснює, російська розвідка шукає прихильників кремлівського режиму і вербує їх:

«Російські спецслужби займаються вербуванням інших національностей, це не тільки росіяни. Ми знаємо, що серед білорусів багато хто симпатизує російському режиму. Серед українців також є зрадники, які готові працювати саме на Росію та виконувати ті чи інші задачі. Багато сепаратистів, багато проросійських поглядів, росіяни цим користуються. На сьогодні фактично людина з паспортом громадянина Росії викликає вже підозру. Якщо це, наприклад, людина з паспортом України, то це вже не стільки про підозру, як про співчуття, прагнення якось допомогти, тобто про зменшення уваги. Тому російським спецслужбам вигідно використовувати саме з таким громадянством — України або Білорусі, щоб менше привертати уваги для своєї операційної діяльності. І таких прикладів велика кількість. Є агенти Кремля, які працюють у Німеччині, і вони є громадянами Німеччини. Є завербовані представники Швеції тощо. У них багато ось таких агентів».

Усім дев’ятьом підозрюваним загрожує покарання до 10 років тюрми. Прокурор Національної прокуратури в Любліні, який наглядає за розслідуванням, висунув звинувачення в шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні.

Затримані працювали в Підкарпатському воєводстві — землі, яка межує з Львівською областю України. Саме через цю територію йдуть ешелони із військовою технікою та гуманітарною допомогою для України від західних партнерів. На Підкарпатті розташований й аеропорт «Жешув–Ясьонка» (RZE Rzeszów–Jasionka airport), куди літаками прибуває техніка із США чи Канади.

Аеропорт «Жешув–Ясьонка», куди прибуває західна техніка © AP / Czarek Sokolowski

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Група, яку затримали, стежила за залізничними маршрутами, моніторила та документувала перевезення зброї для України. Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський. Були виявлені десятки прихованих відеокамер, а також знайдені півсотні GPS-передавачів. Їх мали встановити на транспорті із допомогою для України.

Розвантаження техніки в аеропорту «Жешув–Ясьонка» © AP

Крім того, за словами польських правоохоронців, затримані також мали дестабілізовувати польсько-українські відносини.

І саме для цього, зазначає Олександр Коваленко, з'явилися в агентурній групі українці. Їхня мета — дискредитація України. Це призвело би до напруження відносин з одним із ключових партнерів — Польщею.

«Дестабілізація польсько-українських відносин дуже важлива для російських окупантів. Польща — основний логістичний вузол, транзитна країна для допомоги Україні. Для російського режиму важливо хаотизувати наші відносини. І для цього використовують різні методи: починаючи від інформаційних і закінчуючи провокаціями — дискредитацією українців чи дискредитацією поляків в очах українців. Постійно відбуваються ось такі інформаційно-психологічні спецоперації», — пояснює Олександр Коваленко.

Утім, наголошує він, це добре розуміють польські спецслужби і польська влада, тому якогось дисбалансу у відносинах України та Польщі не буде.

Робота на випередження

Не встигли в Польщі повідомити про затримання шпигунів, як у Білорусі вже відреагували. І зробили це в незвичний спосіб — пролукашенківське ЗМІ «Белта» назвало імена затриманих польськими спецслужбами людей. І навіть більше: вказало їхні дати народження.

«Якщо ми кажемо про так звані державні ЗМІ Білорусі, то вони працюють у тісній співпраці з білоруськими спецслужбами. Білоруські спецслужби, відповідно, працюють у тісній співпраці з російськими спецслужбами. І зараз буде щось на кшталт Петрова і Боширова (двоє російських шпигунів, яких підозрювали в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері, у Британії, — ред.). Зараз будуть говорити, що це були якісь туристи, які приїхали подивитись Краків чи Варшаву, а їх ось заарештували. Їм (російським спецслужбам — ред.) треба зараз працювати на випередження, шукати якесь виправдання, що це були просто туристи. А спецслужби Польщі, мовляв, намагаються імітувати якусь діяльність. Я так розумію, білоруська та російська пропаганда розглядатимуть ось такий варіант», — припускає Олександр Коваленко.

Вишенька на білоруському пропагандистському торті — відеозаписи родичів затриманих. Ключовий меседж від Белти: шпигуни «не мали жодного стосунку ні до спецслужб, ні до правоохоронних органів Білорусі».

Лукашенківський режим вважає, що затримані ні в чому невинні © AP / Shamil Zhumatov

Білоруський журналіст телеканалу «Белсат» Зміцер Міцкевич припускає, що лукашенківська влада мала компромат на людей, яких затримали в Польщі. Тож те, що зробив Мінськ, найкраще можна описати так: «Батьківщина тебе завжди кине, синку!» (вислів російського журналіста Аркадія Бабченка, який став крилатим, — ред.).

«Вони могли бути на гачку в лукашенківських спецслужб, їх могли затримувати під час протестів, може бути ще щось. Їх певним чином шантажували і змусили співпрацювати. І те, що їх відразу «злили» і що їх і далі будуть «зливати», їх не збираються захищати — це є хорошим уроком для всіх, хто вирішить співпрацювати з будь-якими службами Лукашенка. А те, що відео з родичами затриманих з'явилося ще до того, як польські спецслужби щось озвучили, це таке «привітання» для затриманих. Мовляв, якщо ви будете щось казати, почнете говорити і розповідати про систему діяльності агентурної мережі, то вашим батькам буде дуже погано», — пояснює Міцкевич.

Серед затриманих білорусів — Владислав Посмітюха (1994 р. н.), Марія Медведєва (2004 р. н.) та Микола Москаленко (1971 р. н.). За версією Белти, Медведєва поїхала до Польщі навчатися, Посмітюха — до дівчини, а Москаленко просто став жертвою провокації.

Затримані у Польщі білоруси © euroradio.fm

Аналітик Польського інституту міжнародних відносин Анна Марія Дайнер зауважує, що провину затриманих визначатиме незалежний суд:

— Белта нарікає, що громадяни Білорусі, затримані ABW, невинні. Незалежний польський суд вирішуватиме їхню винуватість чи невинуватість. На відміну від тих білоруських судів, які призначають драконівські покарання у сфабрикованих політичних процесах.

Na Biełcie już lament, że zatrzymani przez ABW obywatele 🇧🇾 są niewinni https://t.co/qtnvomOW3t

O ich winie/niewinności zdecyduje 🇵🇱 niezawisły sąd. Niezawisły w przeciwieństwie do tych białoruskich zasądzających drakońskie kary w sfingowanych procesach politycznych. — Anna Maria Dyner (@Anna_M_Dyner) March 16, 2023

Зміцер Міцкевич припускає, що після викриття агентурної мережі в Польщі Мінськ та Москва почнуть полювання на відьом: «Вони (режими, — ред.) будуть шукати “агентів”. І тому громадянам західних країн, які перебувають у Білорусі чи Росії, варто хвилюватись. Адже вони можуть завести справу на будь-кого, спробувати щось довести, вибити зізнання з будь-кого, хто потрапить під руку».