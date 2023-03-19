Джуканович проти Мандича: якими можуть бути наслідки виборів у Чорногорії

ПЕРЕГОНИ НА БАЛКАНАХ

19 березня Чорногорія обирає президента, до цих перегонів прикута значна увага. І це не дивно, адже результат волевиявлення може суттєво вплинути на зовнішню політику країни. Всі соцопитування свідчать, що в другому турі зустрінуться проєвропейський Мило Джуканович та просербський і прокремлівський Андрія Мандич.

Реклама Читати продовження

Проєвропейський кандидат

Один з головних претендентів на президентську посаду — нинішній глава держави Мило Джуканович. Він політичний довгожитель, стрибає між прем’єрським та президентським кріслом з початку 90-х. Джуканович — проєвропейський кандидат, хоча таким був не завжди. Він починав як югославський комуніст, потім був сербським націоналістом, підтримував Слободана Мілошевича, згодом еволюційно дійшов до євроатлантично орієнтованої політики.

Передвиборчий білборд, на якому зображено прозахідного чинного президента Мило Джукановича © AP / Risto Bozovi

У 2014-му Джуканович активно підтримував антиросійські санкції за окупацію Криму, тоді ж розірвав зв’язки з росіянами.

Членство Чорногорії в НАТО також розпочалось значною мірою завдяки політиці Джукановича. Послідовно він відстоює й тезу про те, що Чорногорія має далі рухатися до членства в ЄС. А також виступає проти Сербської Православної Церкви, яка є могутнім інструментом пропаганди в країні. Політик неодноразово підтримував надання автокефалії Чорногорській православній церкві та виступав за її відновлення.

Водночас називати Джукановича святим теж не можна — за ним шлейф корупційних скандалів, зв'язків з контрабандою, організованою злочинністю.

У 2014-му році разом з угорським прем’єром Орбаном Джуканович розділив друге місце в номінації «Людина року в організованій злочинності» від журналістів-розслідувачів. На першому місці того року був Володимир Путін.

Раніше Джуканович був буквально авторитетом номер один у Чорногорії, проте зараз він перебуває у кризі. Про це в коментарі RFI розповіла засновниця порталу «Балканський оглядач» Наталя Іщенко:

Коли ти десятиліттями перебуваєш на перших щаблях влади і керуєш країною навіть маленькою, але це все одно важлива країна у важливому регіоні, то настає якась нова, знаєте, криза керування процесами, криза самоідентифікації, криза взагалі бачення майбутнього і країни, і свого політичного майбутнього. І саме таку кризу можна спостерігати у нинішнього президента Чорногорії Мило Джукановича

Друг Сербії та Кремля

Інший найімовірніший учасник другого туру — проросійський та просербський лідер «Демократичного фронту» Андрія Мандич.

Лідер партії «Демократичний фронт» Андрія Мандич © AP / Risto Bozovic

Цей політик — послідовний критик членства Чорногорії у НАТО, регулярно очолює відповідні протести. Та, як розповіли співрозмовники RFI, у цій кампанії Мандич ставить на інше. Різко відкинувши свою радикальну риторику стосовно Альянсу, почав звинувачувати Джукановича у створенні національної ненависті всередині Чорногорії та дискримінації сербів.

Якщо Джуканович — це чорногорський політик, то Мандич — представник Сербії у Чорногорії, розповідає Наталя Іщенко:

Це абсолютно сербський політик в усіх сенсах цього слова. І це найголовніша характеристика щодо цієї постаті. Але цікаво, що цю виборчу кампанію він проводить по-новому. Тобто, на відміну від Джукановича, який все ж таки продовжує поширювати старі напрацьовані наративи, Мандич оновився, так би мовити. І всі меседжі, які він надсилає і своєму електорату, і електорату опонента — нові і дещо неочікувані. Тому що він постає перед публікою як господарник і як людина, яка виступає за примирення, взагалі за мир і стабільність. І це є новим для Мандича, тому що раніше він завжди виступав як радикал, озвучував ідеї на грані фолу. А тепер наче все вже в минулому. Зараз він демонструє свою мега толерантність і налаштованість на мир

Розпуск парламенту

16 березня, буквально за три дні до президентських виборів Мило Джуканович розпустив парламент, в якому панувала опозиційна більшість (41 депутат з 81). Наступний склад Скупщини обиратимуть 11 червня.

Звичайно просербська опозиція обурилась таким діям та вимагає блокування указу. Водночас юристи Джукановича покликаються на конституційність цього права у перзидента.

Сесія чорногорського парламенту © AP / Risto Bozovic

Глава чорногорської держави грає у ризиковану гру, каже Наталя Іщенко:

За оцінками аналітиків, президент Чорногорії вирішив піти ва-банк і взагалі без опори перезавантажити всю владу. І, звичайно, він ризикує, тому що з одного боку, він може повернути владу прочорногорським силам, якщо вони переможуть і на президентських, і потім на парламентських виборах. Але в той же час такий шанс, на жаль, мають і просербські, проросійські сили, які теж зараз набирають електоральну вагу. І в них є така можливість, щоб, відверто кажучи, захопити владу в Чорногорії законним шляхом

Вплив виборів на майбутній курс Чорногорії

Україні, як і всьому західному світу, відверто вигідно, щоб переміг Джуканович зі своїми проєвропейським та пронатівськими поглядами. У такому випадку Чорногорія не зверне зі свого курсу до ЄС, не скасовуватиме санкції, продовжить військову підтримку.

Водночас перемога Мандича зміцнить позиції Сербії у регіоні та призведе до ще більшої міжнаціональної напруги всередині Чорногорії. І це ще не найгірше, що може трапитись.

Мило Джуканович вітає своїх прихильників під час передвиборчого мітингу © AP / Risto Bozovic

У випадку одночасного захоплення просербськими та проросійськими силами і парламентської, і президентської гілок влади країна може кардинально змінити свій курс, вважає Наталія Іщенко:

Росія може піти на якісь радикальні кроки в регіоні гібридними методами. І якраз прихід до влади союзника Кремля дає можливість без військових конфліктів зробити фактично переворот і вже керувати Чорногорією безпосередньо з Москви і робити те, що вигідно Москві. Це може бути або руйнування НАТО з середини, або вихід країни з НАТО, або об'єднання Чорногорії та Сербії знову в Державний союз. Або Чорногорія буде окремо, але провадити абсолютно просербську політику у всіх питаннях. Наприклад, відкличе визнання Косово. Це може бути все, що завгодно, але все ж таки сподіваюсь, що НАТО, ЄС і чорногорські патріоти знайдуть формат, як цьому завадити

Настрої у суспільстві

Останні опитування демонструють, що третина чорногорців заперечують факт захоплення Росією частини українських територій. Також 23% вірять, що «українці — нацисти» і РФ «бореться проти нацизму» у цій війні. Доволі поширені серед чорногорців думки, що ЄС і Захід «спотворюють традиції», «нав'язують девіантну поведінку», а також «просувають педофілію».

На ці настрої звертає увагу і Наталія Іщенко: «Я періодично відвідую Чорногорію і можу сказати, що зараз там ситуація найгірша по відношенню до України та українців з початку війни у 2014 році. Спочатку було більше підтримки, зараз підтримки менше, причому це відчувається буквально в якихось побутових розмовах і оці опитування теж показали, що дійсно така проблема є».

На думку пані Наталії, таке ставлення до Україні у війні частково продиктоване історичним контекстом:

Фоном для цього є те, що під час югославських воєн на території Чорногорії не було бойових дій. Ну, тобто вона допомагала Сербії як частина союзу з Сербією. Але саме на території Чорногорії бойових дій не було. Вона потрапила під бомбардування НАТО як член Державного союзу Сербії, але щоб війська воювали, такого не було, і вони цим дуже пишалися. Вони завжди це підкреслювали, і це трансформувалося в те, що чорногорці загалом зараз підтримують мир за будь-яку ціну. Тобто мир сам по собі став для них дуже важливою цінністю, не зважаючи на те, на які компроміси задля цього доведеться йти. І коли Україна так запекло б'ється і є великі втрати, великі руйнування, для них це є неприйнятним. Вони вважають, що треба домовитися, піти вже на поступки, головне, щоб припинили стріляти

Мило Джуканович та Єнс Столтенберг © AP / Virginia Mayo

Також серед вагомих чинників Наталія виділяє й російську пропаганду, яка абсолютно вільно розповсюджується у регіоні:

Причому це не якась замаскована російська пропаганда, як в європейських країнах, а — військова російська пропаганда. В Чорногорії вільно працюють так звані сайти, портали, в соціальних мережах сторінки, які транслюють, щоб ви розуміли, репортажі з іншого боку фронту, тобто не з українського, а з російського боку фронту, Вони пропагують російських військових, російських бойовиків. Вони просувають абсолютно всі російські військові наративи, тобто навіть не якийсь там «рускій мір», а саме військові наративи. І цим займається портал, засновником якого, на секундочку, є чинний ректор Державного університету Чорногорії, один з членів правлячої коаліції. А як це взагалі може бути, щоб такі політики керували університетом, щоб політики були при владі в країні НАТО? Громадянське суспільство там теж перебуває під контролем російським. Наприклад, так званий союз журналістів Чорногорії нещодавно нагородив дочку Дугіна. Тобто це взагалі нонсенс. І навіть міжнародні журналістські організації, які працюють в регіоні, вони працюють за російським порядком денним. Недавно був грандіозний скандал. Мережа журналістів-розслідувачів аналізувала, які сили загрожують стабільності на Балканах. Так от, у Чорногорії до сил, які загрожують стабільності, занесли всіх громадянських активістів і журналістів, які працюють проти російського впливу. Був грандіозний скандал, цей звіт відкликали, але тим не менш, це сталося. І це означає, що людина, яка писала цей звіт, працює на Кремль

Такий інтерес Росії до Чорногорії передусім викликаний її членством у НАТО, а також територіальним характеристиками, вважає Наталія Іщенко:

Уявіть собі, що в Чорногорії буде проросійська влада, тоді Росія зможе впливати на рішення НАТО, тому що багато рішень має ухвалювати консенсусом. Якщо Чорногорія буде керуватися з рук Кремля, то, відповідно, Кремль і буде впливати на рішення НАТО. Це перше. Друге. Дуже давно тягнеться ця історія, що Росія хотіла отримати присутність в цьому регіоні. І для цього розглядалась Чорногорія, навіть, як можлива база російського флоту. Звісно, що зараз, коли Чорногорія член НАТО, це неможливо. Але ініціювати вихід і створити замість натівської бази російську, такі варіанти розглядаються. Тобто це навіть не якась гібридна війна за вплив або щось абстрактне. Це суто військові інтереси Росії на Балканах. І я не знаю, чому в Брюсселі з цим ніяк працюють