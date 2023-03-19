Джуканович проти Мандича: якими можуть бути наслідки виборів у Чорногорії
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19 березня Чорногорія обирає президента, до цих перегонів прикута значна увага. І це не дивно, адже результат волевиявлення може суттєво вплинути на зовнішню політику країни. Всі соцопитування свідчать, що в другому турі зустрінуться проєвропейський Мило Джуканович та просербський і прокремлівський Андрія Мандич.
Проєвропейський кандидат
Один з головних претендентів на президентську посаду — нинішній глава держави Мило Джуканович. Він політичний довгожитель, стрибає між прем’єрським та президентським кріслом з початку 90-х. Джуканович — проєвропейський кандидат, хоча таким був не завжди. Він починав як югославський комуніст, потім був сербським націоналістом, підтримував Слободана Мілошевича, згодом еволюційно дійшов до євроатлантично орієнтованої політики.
У 2014-му Джуканович активно підтримував антиросійські санкції за окупацію Криму, тоді ж розірвав зв’язки з росіянами.
Членство Чорногорії в НАТО також розпочалось значною мірою завдяки політиці Джукановича. Послідовно він відстоює й тезу про те, що Чорногорія має далі рухатися до членства в ЄС. А також виступає проти Сербської Православної Церкви, яка є могутнім інструментом пропаганди в країні. Політик неодноразово підтримував надання автокефалії Чорногорській православній церкві та виступав за її відновлення.
Водночас називати Джукановича святим теж не можна — за ним шлейф корупційних скандалів, зв'язків з контрабандою, організованою злочинністю.
У 2014-му році разом з угорським прем’єром Орбаном Джуканович розділив друге місце в номінації «Людина року в організованій злочинності» від журналістів-розслідувачів. На першому місці того року був Володимир Путін.
Раніше Джуканович був буквально авторитетом номер один у Чорногорії, проте зараз він перебуває у кризі. Про це в коментарі RFI розповіла засновниця порталу «Балканський оглядач» Наталя Іщенко:
Коли ти десятиліттями перебуваєш на перших щаблях влади і керуєш країною навіть маленькою, але це все одно важлива країна у важливому регіоні, то настає якась нова, знаєте, криза керування процесами, криза самоідентифікації, криза взагалі бачення майбутнього і країни, і свого політичного майбутнього. І саме таку кризу можна спостерігати у нинішнього президента Чорногорії Мило Джукановича
Друг Сербії та Кремля
Інший найімовірніший учасник другого туру — проросійський та просербський лідер «Демократичного фронту» Андрія Мандич.
Цей політик — послідовний критик членства Чорногорії у НАТО, регулярно очолює відповідні протести. Та, як розповіли співрозмовники RFI, у цій кампанії Мандич ставить на інше. Різко відкинувши свою радикальну риторику стосовно Альянсу, почав звинувачувати Джукановича у створенні національної ненависті всередині Чорногорії та дискримінації сербів.
Якщо Джуканович — це чорногорський політик, то Мандич — представник Сербії у Чорногорії, розповідає Наталя Іщенко:
Це абсолютно сербський політик в усіх сенсах цього слова. І це найголовніша характеристика щодо цієї постаті. Але цікаво, що цю виборчу кампанію він проводить по-новому. Тобто, на відміну від Джукановича, який все ж таки продовжує поширювати старі напрацьовані наративи, Мандич оновився, так би мовити. І всі меседжі, які він надсилає і своєму електорату, і електорату опонента — нові і дещо неочікувані. Тому що він постає перед публікою як господарник і як людина, яка виступає за примирення, взагалі за мир і стабільність. І це є новим для Мандича, тому що раніше він завжди виступав як радикал, озвучував ідеї на грані фолу. А тепер наче все вже в минулому. Зараз він демонструє свою мега толерантність і налаштованість на мир
Розпуск парламенту
16 березня, буквально за три дні до президентських виборів Мило Джуканович розпустив парламент, в якому панувала опозиційна більшість (41 депутат з 81). Наступний склад Скупщини обиратимуть 11 червня.
Звичайно просербська опозиція обурилась таким діям та вимагає блокування указу. Водночас юристи Джукановича покликаються на конституційність цього права у перзидента.
Глава чорногорської держави грає у ризиковану гру, каже Наталя Іщенко:
За оцінками аналітиків, президент Чорногорії вирішив піти ва-банк і взагалі без опори перезавантажити всю владу. І, звичайно, він ризикує, тому що з одного боку, він може повернути владу прочорногорським силам, якщо вони переможуть і на президентських, і потім на парламентських виборах. Але в той же час такий шанс, на жаль, мають і просербські, проросійські сили, які теж зараз набирають електоральну вагу. І в них є така можливість, щоб, відверто кажучи, захопити владу в Чорногорії законним шляхом
Вплив виборів на майбутній курс Чорногорії
Україні, як і всьому західному світу, відверто вигідно, щоб переміг Джуканович зі своїми проєвропейським та пронатівськими поглядами. У такому випадку Чорногорія не зверне зі свого курсу до ЄС, не скасовуватиме санкції, продовжить військову підтримку.
Водночас перемога Мандича зміцнить позиції Сербії у регіоні та призведе до ще більшої міжнаціональної напруги всередині Чорногорії. І це ще не найгірше, що може трапитись.
У випадку одночасного захоплення просербськими та проросійськими силами і парламентської, і президентської гілок влади країна може кардинально змінити свій курс, вважає Наталія Іщенко:
Росія може піти на якісь радикальні кроки в регіоні гібридними методами. І якраз прихід до влади союзника Кремля дає можливість без військових конфліктів зробити фактично переворот і вже керувати Чорногорією безпосередньо з Москви і робити те, що вигідно Москві. Це може бути або руйнування НАТО з середини, або вихід країни з НАТО, або об'єднання Чорногорії та Сербії знову в Державний союз. Або Чорногорія буде окремо, але провадити абсолютно просербську політику у всіх питаннях. Наприклад, відкличе визнання Косово. Це може бути все, що завгодно, але все ж таки сподіваюсь, що НАТО, ЄС і чорногорські патріоти знайдуть формат, як цьому завадити
Настрої у суспільстві
Останні опитування демонструють, що третина чорногорців заперечують факт захоплення Росією частини українських територій.
Також 23% вірять, що «українці — нацисти» і РФ «бореться проти нацизму» у цій війні.
Доволі поширені серед чорногорців думки, що ЄС і Захід «спотворюють традиції», «нав'язують девіантну поведінку», а також «просувають педофілію».
На ці настрої звертає увагу і Наталія Іщенко: «Я періодично відвідую Чорногорію і можу сказати, що зараз там ситуація найгірша по відношенню до України та українців з початку війни у 2014 році. Спочатку було більше підтримки, зараз підтримки менше, причому це відчувається буквально в якихось побутових розмовах і оці опитування теж показали, що дійсно така проблема є».
На думку пані Наталії, таке ставлення до Україні у війні частково продиктоване історичним контекстом:
Фоном для цього є те, що під час югославських воєн на території Чорногорії не було бойових дій. Ну, тобто вона допомагала Сербії як частина союзу з Сербією. Але саме на території Чорногорії бойових дій не було. Вона потрапила під бомбардування НАТО як член Державного союзу Сербії, але щоб війська воювали, такого не було, і вони цим дуже пишалися. Вони завжди це підкреслювали, і це трансформувалося в те, що чорногорці загалом зараз підтримують мир за будь-яку ціну. Тобто мир сам по собі став для них дуже важливою цінністю, не зважаючи на те, на які компроміси задля цього доведеться йти. І коли Україна так запекло б'ється і є великі втрати, великі руйнування, для них це є неприйнятним. Вони вважають, що треба домовитися, піти вже на поступки, головне, щоб припинили стріляти
Також серед вагомих чинників Наталія виділяє й російську пропаганду, яка абсолютно вільно розповсюджується у регіоні:
Причому це не якась замаскована російська пропаганда, як в європейських країнах, а — військова російська пропаганда. В Чорногорії вільно працюють так звані сайти, портали, в соціальних мережах сторінки, які транслюють, щоб ви розуміли, репортажі з іншого боку фронту, тобто не з українського, а з російського боку фронту, Вони пропагують російських військових, російських бойовиків. Вони просувають абсолютно всі російські військові наративи, тобто навіть не якийсь там «рускій мір», а саме військові наративи. І цим займається портал, засновником якого, на секундочку, є чинний ректор Державного університету Чорногорії, один з членів правлячої коаліції. А як це взагалі може бути, щоб такі політики керували університетом, щоб політики були при владі в країні НАТО?
Громадянське суспільство там теж перебуває під контролем російським. Наприклад, так званий союз журналістів Чорногорії нещодавно нагородив дочку Дугіна. Тобто це взагалі нонсенс. І навіть міжнародні журналістські організації, які працюють в регіоні, вони працюють за російським порядком денним. Недавно був грандіозний скандал. Мережа журналістів-розслідувачів аналізувала, які сили загрожують стабільності на Балканах. Так от, у Чорногорії до сил, які загрожують стабільності, занесли всіх громадянських активістів і журналістів, які працюють проти російського впливу. Був грандіозний скандал, цей звіт відкликали, але тим не менш, це сталося. І це означає, що людина, яка писала цей звіт, працює на Кремль
Такий інтерес Росії до Чорногорії передусім викликаний її членством у НАТО, а також територіальним характеристиками, вважає Наталія Іщенко:
Уявіть собі, що в Чорногорії буде проросійська влада, тоді Росія зможе впливати на рішення НАТО, тому що багато рішень має ухвалювати консенсусом. Якщо Чорногорія буде керуватися з рук Кремля, то, відповідно, Кремль і буде впливати на рішення НАТО. Це перше.
Друге. Дуже давно тягнеться ця історія, що Росія хотіла отримати присутність в цьому регіоні. І для цього розглядалась Чорногорія, навіть, як можлива база російського флоту. Звісно, що зараз, коли Чорногорія член НАТО, це неможливо. Але ініціювати вихід і створити замість натівської бази російську, такі варіанти розглядаються. Тобто це навіть не якась гібридна війна за вплив або щось абстрактне. Це суто військові інтереси Росії на Балканах. І я не знаю, чому в Брюсселі з цим ніяк працюють