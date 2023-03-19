громадська ініціатива

Бельгійські підприємці заснували громадську організацію і відправили до України уже понад півсотні карет швидкої доромоги.

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7:45 ранку, пʼятниця. На логістичному складі на околиці Брюсселя, в містечку Вілвурде мене зустрічає високий стрункий чоловік років 50-ти, в окулярах та з привітною посмішкою. Це Патрік Вандервліт — керівник ветеринарної клініки в Брюсселі. Та його місія у найближчі дні зовсім не повʼязана з наданням допомоги домашнім улюбленцям. Ось уже рік чималу частину свого часу він присвячує підтримці України. Цього разу відправляють 12 карет швидкої допомоги. Вони рівненько запарковані і рівно через годину вирушать в довгу дорогу.

Машини швидкої допомоги, які бельгійські волонтери відправили в Україну © Olena Abramovych

«У суботу ввечері на кордоні нас зустріне група українців, бо не всі з нас поїдуть в Україну. Звідси нас буде виїжджати 24 людини», — розповідає Патрік.

Поряд з машинами починають зʼявлятися волонтери з маленькими валізками. Вони перекидаться жартами, сміються і загалом мають помітно піднесений настрій. Всі вони - юристи однієї великої міжнародної фірми, хоч і з різних офісів.

«Ми четверо з Парижа, Марк з Німеччини, решта — з Бельгії та Нідерландів», — каже сивочолий й усміхнений Еммануель.

Бельгійські підприємці-волонтери перед відправленням партії допомоги в Україну © Olena Abramovych

«Так, юристи теж вміють водити авто», — сміються чоловіки у відповідь на моє запитання, чи не складно їм буде в такій тривалій подорожі. Але стають серйозними одразу, коли запитую, чи це для них пригода.

«Для нас, для нашої фірми та її благодійної фундації — це насамперед спосіб підтримати Україну в ці складні часи. Нас тут 20 юристів з цієї компанії, і ми беремо на себе доставку 10 придбаних нею швидких», — розповідає Еммануель.

«Спочатку нам доводилось збирати гроші по друзях, потім люди після поїздок з нами почали розказувати друзям і знайомим про подорож, і таким чином до нас самі почали звертатися з пропозиціями допомоги. Люди бачать, що ми робимо — все йде в Україну, ми не беремо жодних операціних витрат», — розповідає Еврар ван Золен, засновник громадської організації BEforUkraine. Організація залучає благодійників для відправлення допомоги в Україні.

В якийсь момент усіх учасників конвою просять зібратися у коло для розʼяснень організаційних питань: за бензин кожен має платити сам, але потім усі зможуть додати ці чеки у звітність за відрядження і компанія відшкодує кошти. Те ж стосується ночівлі у готелях та харчування. Громадська організаця не покриває жодної з цих витрат. Зазвичай учасники конвоїв платять самі або за них платить їхній роботодавець, який долучився до благодійності.

Збори учасників благодійного конвою в Україну © Olena Abramovych

Я у натовпі помічаю знайоме обличчя. Ми зустрічаємось поглядами і до мене підходить українка Надія Ничай, яка уже 10 років практикує юридичну справу в Брюсселі. Ми познайомилися півроку тому, коли вона разом з бельгійськими колегами відкрила в Брюсселі «Приймальний центр жертв війни в Україні», щоб збирати докази російських воєнних злочинів. До роботи в центрі запросили українських юристок-біженок. Тепер Надія стала ініціатором приєднання до кампанії підтримки України міжнародної юридичної фірми, в якій Надія — партнер: «Коли зʼявилась можливість придбати карети швидкої допомоги, до реалізації проєкту долучилися 42 офіси компанії з усіх країн світу».

Це уже восьмий благодійний конвой від бельгійських підприємців в Україну. За попередні сім поїздок волонтери BEforUkraine завезли 50 автівок, переважно «швидкі», кілька спеціалізованих авто для перевезення людей на інвалідних візках та шкільний автобус.

На автобус, до речі, кошти збирали уже бельгійські школярі. Шестеро підлітків запустили кампанію і усього за 2 місяці накопичили 50 тисяч євро. У грудні цей автобус прибув до однієї зі шкіл села Богданівка на Київщині.

NEW UPDATE:



As a Belgian teenager myself, this brings me much joy.



➡️Six 🇧🇪 teenagers handed over a bus for a school in the Kyiv region. (@beforukraine)

➡️They collected 50,000 euros, found a used school bus, bought it & sent it to Bohdanivka.



Every bit helps! 🇧🇪🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/VP73LawFw4 — Tibolimon (@OMonteyne2) November 28, 2022

На кожному сидінні волонтери поклали мʼяку іграшку та солодкий подарунок.

Please fasten your seat belt.



The school bus is ready to depart for Ukraine. #BussesForUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZXb01jPjNw — BEforUkraine (@beforukraine) November 24, 2022

Швидкі, натомість, зазвичай завантажують коробками з обладнанням, медичними препаратами, технікою.

Щось купують, щось отримують від благодійників. За рік громадська організація з маленької групи виросла до сотні волонтерів і напрацювала чимало звʼязків.

«Швидкі», наприклад, купують у Франції в компанії, яка ремонтує списані автомобілі з місцевих лікарень. В європейських країнах законодавство вимагає змінювати карети швидкої кожні кілька років.

І хоч коштують вони недешево, потік охочих взяти участь у проєкті «швидкі для України» не сповільнюється, каже засновник ГО BEforUkraine Еврар ван Золен.

За рік повномасштабної війни організація зібрала вже 4.5 мільйони євро. Коли Еврар її створював і уявити собі не міг, що вийде на такі масштаби.

«Торік, 26 лютого, через 2 дні після початку війни я зателефонував друзям і сказав — треба їхати в Україну, а не у відпустку, — розповідає Еврар, — я зробив заклик у соцмережі LinkedIn, сподіваючись зібрати на першу поїздку кілька тисяч євро, щоб закупити ліки та іншу допомогу. За 10 днів я зібрав 400 тисяч євро».

Еврар регулярно їздить до України, а також отримує фото з кожної лікарні, до якої доправили карети швидкої допомоги: «Я особисто дуже радий, що всі "швидкі" досі справно працюють в Україні. Часом були певні поломки, але їх поремонтували. І всі 40 машин, які вже там — досі в робочому стані. Для мене це надзвичайно важливо, бо люди, які зробили пожертву 3 чи 6 місяців тому, бачать, що їхні дії досі мають вплив і рятують життя».