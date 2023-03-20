Боєприпаси для України: які варіанти готує ЄС для пришвидшення виробництва

Єврокомісія підготувала триетапний план із допомоги Україні боєприпасами: негайно передати наявні запаси, закупити у європейських промисловців і швидко наростити свої виробничі потужності. Тепер дипломати узгоджують, чи залучати для цього виробників за межами блоку, а євродепутати нарікають на повільність рішень.

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Як пришвидшити виробництво боєприпасів — питання, яке зараз у ЄС обговорюють на всіх можливих політичних майданчиках: на засіданнях дипломатів, у кабінетах Єврокомісії, під час експертних круглих столів та в пленарній залі Європарламенту.

Змарнований час

«Надто багато часу було змарновано торік, бо чимало країн, зокрема і моя, залишалися довго надто пасивними попри взяті на себе на словах зобов'язання», — розчаровано повідомив із трибуни Європарламенту депутат від Німеччини Міхаель Галер 15 березня під час дебатів «Війна в Україні: прискорення виробництва і постачань в Україну зброї та боєприпасів».

Депутат Європарламенту Міхаель Галер © Facebook / Michael Gahler

Свою думку Галлер підтвердив кількома прикладами, як інші країни діяли, коли німецький уряд зволікав із критично значущими рішеннями:

Візьмімо Нідерланди як хороший приклад. 2022 року вони придбали вдвічі більше боєприпасів у Німеччині, ніж сама німецька армія. Далі, коли Данія уже торік у червні відремонтувала броньовані танки М113 для України на німецькій фірмі у місті Фленбург, німецький уряд не спромігся дати наказ ремонтувати сотні танків “Леопард 1”, які стояли на складах того самого заводу, де ремонтувалися данські танки

Міхаель Галер висловив сподівання, що така практика завершиться. Водночас він закликав виробників не чекати вказівок від своїх урядів чи конкретних замовлень, а вже зараз максимально нарощувати виробництво:

Можу вас запевнити — на ваші продукти буде попит. Їх ще довго купуватимуть, бо ми не можемо сподіватися, що імперія зла скоро впаде. І ми маємо допомагати Україні стільки, скільки потрібно для перемоги. І так само поповнити і свої запаси якомога швидше, щоб мати змогу захищати себе

План Борреля

Велике, спільне від усього Євросоюзу замовлення готує Єврокомісія. Це, власне, складник так званого плану Борреля, який верховний представник ЄС з питань безпеки озвучив 8 березня під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн союзу в Стокгольмі.

Негайне постачання Україні запасів, наявних на складах країн-членів, насамперед 155-мм калібру, оскільки партнери надали їй найбільше установок саме такого типу. Жозеп Боррель запропонував схему, яка би стимулювала уряди діяти якомога швидше: хто перший поставив, той отримав максимальне відшкодування — 90% від вартості наданого.

Верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Жозеп Боррель, Стокгольм 8 березня 2023 © via REUTERS / TT NEWS AGENCY

Надану допомогу Україні частково відшкодовуватимуть країни-члени Європейського фонду миру (European Peace Facility). Але оскільки раніше компенсація нараховувалась за іншою схемою (згідно з доцільністю запитам із України, — ред.), то деякі держави вважатимуть несправедливим застосування максимальної ставки за оперативність лише тепер. Адже це нівелювало би зусилля низки держав протягом останнього року. Тож пропозицію найбільше покривати витрати тим, хто перший надав допомогу, відхилили.

Передбачено один мільярд євро для часткового відшкодування країнам, які можуть негайно передати Україні боєприпаси з власних запасів. Ще один мільярд Брюссель має виділити для спільної закупівлі нових боєприпасів.

Нарощення виробництва

Доки питання спільної закупівлі не буде вирішено і уряди не матимуть ясності щодо того, коли саме зможуть поповнити свої запаси, гальмуватиметься і виконання першого пункту, тобто постачання боєприпасів Україні, визнають дипломати.

Поповнення власних запасів — це другий пункт плану Борреля, і його суть полягає в організації спільних закупівель, як в часи пандемії це було з вакцинами від коронавірусу. Мета — знизити ціну за рахунок великих довготривалих контрактів і дати виробникам сигнал, що вони можуть інвестувати у розширення виробництва. До таких дій у сфері оборони Євросоюз вдаватиметься вперше. Пропозицію спільних закупівель боєприпасів висунула Естонія на саміті в лютому.

Очікувати, що після укладання великого контракту з виробниками проблему з нестачею боєприпасів одразу буде розв'язано, не варто. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на отримання деяких замовлень, розміщених сьогодні, може знадобитися два з половиною роки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, Брюссель, 17 березня 2023 © REUTERS / JOHANNA GERON

Уже зараз виробники, намагаючись наростити обсяги, стикаються з низкою проблем, зокрема нестачею сировини та спеціалістів.

«Є проблема кадрів, бо на такі виробництва із вибухонебезпечними матеріалами потрібні кваліфіковані працівники», — розповів не під запис високопоставлений дипломат, пояснюючи причини, через які очікувати надто різкого збільшення виробництва не варто. Щоб нові постачі почали задовольняти попит, знадобиться багато місяців.

Збільшення потужностей із виробництва боєприпасів у ЄС — це третій компонент плану Борреля. У Єврокомісії, попри всі перестороги, переконані: він має потенціал, бо наразі не всі європейські заводи завантажені на повну.

Спільна робоча група ЄС із закупівель, до складу якої входять Європейська комісія, Європейська служба зовнішньої дії на чолі з Жозепом Боррелем та військовий штаб ЄС (EUMS), визначила 15 промислових підприємств в 11 державах-членах для виробництва 155-мм артилерійських снарядів за стандартами НАТО та п’ять виробників 152-мм боєприпасів радянського зразка.

Боєприпаси, складені у вантажівку поблизу Бахмута, Донецька область, 8 березня 2023 © REUTERS / LISI NIESNER

Європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зараз відвідує всі 15 заводів, щоб вивчити їхні можливості до розширення.

Він уже побачив ситуацію в Болгарії та планує візити до Словаччини, Чехії, Польщі, Франції та Румунії.

Добра новина полягає в тому, що потенціал промисловості ЄС у виробництві 155-мм боєприпасів залишається значним , — зазначила єврокомісарка з питань фінансів Мейрід Макгіннес, виступаючи у Європарламенті. — Нам потрібно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, стане відповідним сигналом для промисловості

Скільки боєприпасів не вистачає?

Оцінюючи темп війни Росії проти України, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підрахував, що Росія випускає до 50 тисяч снарядів щодня, а Україна — загалом від двох до семи тисяч. Водночас можливості зброї, яку Україна отримала від союзників, у десятки разів перевищують ці показники. Якби українці використовували надану партнерами артилерію наповну, потрібно було би понад пів мільйона снарядів щомісяця.

За рік війни, за даними « Політіко », країни ЄС надали Україні близько 350 тисяч 155-міліметрових снарядів. Зараз Євросоюз об'єднує ресурси для виготовлення та закупівлі близько мільйона снарядів за великим спільним контрактом у довгостроковій перспективі.

Нарощують виробництво і США: сподіваються вже цієї весни вийти на 20 тисяч на місяць, а в найближчі два роки збільшити цей показник до 90 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Скільки з цих обсягів держави залишатимуть для власної оборони, а що віддадуть Україні — відкрите питання. Естонія, маючи спільний кордон із Росією, тисне, аби ЄС та союзники НАТО надали Україні один мільйон артилерійських снарядів.

Надто широкий вибір

Ще одна проблема, на яку відкрила очі Євросоюзу війна Росії проти України, це відсутність європейської стратегії оборони. Тож різні держави ЄС мають украй широкий спектр зброї та амуніції. Ця різноманітність створює величезну проблему для навчання екіпажів та обслуговування танків й артилерійських пускових установок. Кожен вид зброї працює по-різному, кожен тип пускової установки вимагає різних доповнень для того самого калібру.

Ця різноманітність також приводить до марнотратства, наполягає колишній бельгійський премʼєр, євродепутат Гі Вергофстадт, виступаючи на дебатах у Європарламенті:

Європейська оборонна спільнота — це 250 мільярдів євро, які ми витрачаємо на оборону. Ми витрачаємо третину від того, що витрачають американці, і виконуємо лише 10% від операцій, які робить американська армія. Чому? Дублювання, дублювання і дублювання! 130 видів систем озброєння! І так само боєприпасів. Це проблема для України сьогодні!

Депутат Європарламенту Гі Вергофстадт © European Parliament

ЄС мусить продумати свою оборонну стратегію і вже зараз пріоритизувати певні види зброї та взятися за спільне виробництво, певен Гі Вергофстадт, і це треба зробити ще до завершення цієї війни.

Що досі не вирішено?

Просунутися вперед в остаточному затверджені плану Борреля Євросоюз може під час саміту в Брюсселі 23-24 березня, на який зберуться лідери усіх держав-членів. Виділити мільярд євро на часткове відшкодування боєприпасів для тих, хто уже зараз готовий надати свої запаси Україні, — питання вже узгоджене.

Дискусії очікуються радше щодо того, як буде розподілена партія озброєння, на яку зроблять спільне замовлення — ще на мільярд євро. Ще одне неузгоджене питання, чи піде Євросоюз на те, щоб розміщувати замовлення на виготовлення боєприпасів на заводах поза межами ЄС.

Франція, Греція та Кіпр вважають, що гроші держав-членів ЄС слід використовувати тільки для промисловості в Євросоюзі.

А країни Балтії, Польща та Нідерланди наполягають, що в пріоритеті має бути терміновість постачання боєприпасів до Києва, навіть якщо для цього потрібно буде замовити їх у третіх країнах.