Посол Ян Пєкло: у Маріуполі був двійник Путіна

ЕКСКЛЮЗИВ

Варшава, Польща – Для чого Сі Цзіньпін приїхав до Путіна? Наскільки реальний арешт кремлівського очільника? Для чого європейські лідери продовжують надзвонювати російському президентові? Чи отримає Україна винищувачі Ф-16? І чи був Путін у Маріуполі нещодавно? Про це все в ексклюзивному інтерв'ю RFI розповідає Ян Пєкло, польський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні (2016–2019 роках).

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— Очільник Китаю Сі Цзіньпін став першим світовим лідером, який особисто зустрівся з президентом Росії Путіним після видачі тому ордера Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Про що цей візит? Яка справжня мета?

Сі Цзіньпін та Володимир Путін © AP / Sergei Karpukhin

— Безсумнівно, цей візит демонструє те, що Пекін зацікавлений підтримувати хороші відносини з Москвою. І це має хвилювати Сполучені Штати Америки в контексті тієї інформації, що Китай надавав і продовжує надавати військову техніку Росії. Це створює таку дуже складну геополітичну піраміду, бо тут йдеться не лише про російську війну в Україні, а про належну геополітичну систему, що охоплює Китай, Тихий океан, Центральну Азію та США. Є велика небезпека того, що Китай і надалі буде певною мірою підтримувати Путіна. І питання лише в тому, як вони будуть це робити: відкрито чи приховано, як завжди, через посередників, наприклад Північну Корею. Відомо, що через Північну Корею йшла військова техніка, яку Китай відправляв Росії.

— 123 країни ратифікували Римський статут. І вони можуть заарештувати Путіна за звинуваченням у насильницькій депортації дітей із окупованих Росією українських територій. Як ви вважаєте, наскільки реальний арешт Путіна?

Президент РФ Володимир Путін © AP / Pavel Bednyakov

— В ірландській пресі з'явилася інформація про те, що як тільки Путін з'явиться на території країни, його відразу заарештують. Те саме говорила Німеччина, а також представник Південно-Африканської Республіки (Путін мав відвідати ПАР у серпні 2023 року для участі в саміті лідерів країн БРІКС — ред.). ПАР заявила, що буде поважати рішення Міжнародного кримінального суду. І це є великою проблемою зараз для Росії. Також мені здається, що ця ситуація має трохи очистити торгівлю з Путіним. А також поставить Росію в один ряд з такими диктаторськими та терористичними режимами, як Китай, Іран, Північна Корея, Венесуела, Сирія.

— Чи реальна ситуація, що Путін таки полетить до ПАР і там його можуть заарештувати? Як ви ставитесь до такого сценарію?

— Я не думаю, що він буде літати куди-небудь, тому що він боїться за свою безпеку і своє життя. Так само я не вірю, що це саме Путін був у Маріуполі, а також перед тим у Криму. Він боїться з'являтися серед людей у Москві, не кажучи вже про Маріуполь, де діють українські партизани.

Путін у Маріуполі зустрічається з людьми © AP

— Думаєте, що в Маріуполі був його двійник?

— Був або двійник, або це постановка від початку і до кінця. Ми вже знаємо зі ЗМІ, що Путін використовує двійника, як це робили й інші диктатори. Це дуже зручно, бо таким чином можна уникнути замаху. А потім розслідувати, хто причетний до цього. У Хусейна теж був двійник.

— 33 держави входять до коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Коли він може з'явитися?

— У Гаазі вже є Міжнародний кримінальний суд. І, здається, він був би зацікавлений, щоб засудити Путіна за його злочини. Але може бути й окремий — спеціальний трибунал. Була мова про те, що він може бути вбудований у структуру ООН. Однак поки Росія є постійним членом Радбезу ООН, то про це не може бути й мови, це просто неможливо. Загалом треба усунути Росію з Радбезу, бо то ганьба для Організації Об'єднаних Націй. Це ганебно, що бандитська країна, яка напала на всіма визнану державу, окупувала частину України, досі перебуває у Радбезі ООН. Це просто те, що має нарешті скінчитись.

— Європейські лідери і надалі продовжують спілкуватись із очільником Кремля. Це стосується, зокрема, як Макрона, так і Шольца. Канцлер Німеччини розповів , що востаннє зідзвонювався із Путіним у грудні 2022 року. Для чого європейські лідери підтримують комунікацію із російським президентом?

Канцлер Німеччини Олаф Шольц © AP / Geert Vanden Wijngaert

— Олаф Шольц заявив, що регулярно спілкується з Путіним. І той є дуже «ввічливим» у телефонних розмовах із ним. Це дуже прикрі слова. І це має припинитись. У ситуації, коли Путін є розшукуваною особою (17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, — ред.), має бути заарештованим і постати перед судом у Гаазі, то розмова із очільником Кремля є ганьбою для того, хто розмовляє з Путіним. І для канцлера Шольца, і для президента Макрона. Цього просто не має бути.

— Але для чого вони телефонують Путіну?

— Вони, напевно, хочуть бути першими в черзі. Коли Путін зламається і виснує, що хоче закінчити цю війну і зробити щось в тому напрямку, то вони (і Шольц, і Макрон — ред.) стали би першими авторами цього успіху.

— Чи зміняться регіональні союзи після закінчення війни в Україні? І чи, відповідно, зміняться лідери в ЄС? Чи зможе Польща витіснити Німеччину? І чи взагалі йдеться про це зараз?

— Закінчення і перемога України у тій війні призведе до того, що геополітичні зміни фактично стануть геополітичним землетрусом в Європі. Це вже було сказано. Це сказав Столтенберг, чинний Генсек НАТО, що Україна після війни стане членом Північноатлантичного альянсу. А якщо вона стане членом НАТО, то стане і членом Євросоюзу, тому що вона вже має статус кандидата. Тож це докорінно змінить геополітику Європи. І тоді такі країни, як Україна, Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Румунія створять певну противагу впливу західних країн, тобто домінуванню Німеччини та Франції.

— Як змінюється і зміниться роль Польщі після війни? Вона першою допомагає Україні, першою постачає зброю Україні, першою надає нам танки та літаки.

— Я дуже добре пам'ятаю, як на Заході сприйняли слова покійного президента Польщі Леха Качинського в Тбілісі 2008 року (12 серпня 2008 року Качинський став ініціатором приїзду до грузинської столиці лідерів Литви, Естонії, України і прем’єр-міністра Латвії, — ред.). Після початку російської агресії він сказав: «Спочатку — Грузія, пізніше — Україна, а потім також Польща може стати об’єктом агресії РФ».

Президент Польщі Лех Качинський, очільник України Віктор Ющенко, президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, очільник Литви Валдас Адамкус, президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес на мітингу у Тбілісі, 12 серпня 2008 року © EPA

Польща попереджала, що імперіалістична політика РФ загрожує безпеці Європи. Тоді не було якоїсь відповіді від західних союзників. Тепер вони визнають, що поляки мали рацію, бо поляки мали рацію. Сподіваюсь, що тепер голос Східної Європи, не тільки Польщі, але й країн Балтії, а також Румунії, Словаччини, Чехії буде щоразу все більш гучнішим. А якщо Україна стане частиною того союзу, то це буде просто інша Європа.

— Як шанси отримати винищувачі Ф-16? Від чого це залежить?

F-16 - багатоцільовий американський винищувач четвертого покоління.. © AP / Boris Roessler

— Згадаймо, як було з «Патріотами», «Хаймарсами», танками «Леопард 2»: ні. Тверде «ні» від Європи, зокрема, Німеччини, вагання США. А тут раптом виявляється, що в Україні будуть «Патріоти» (21 грудня 2022 року стало відомо, що Вашингтон надає Києву систему протиракетного і протиповітряного захисту, — ред.), і «Леопарди», і «Хаймарси», і артилерія дальнього радіусу дії. І так само, як Польща, Словаччина і, можливо, Чехія надають Україні МіГи, настане час і для Ф-16. І я не здивуюсь. Є такий секрет Полішинеля, що українські військові уже тренуються на цих винищувачах. Тож, ймовірно, рано чи пізно вони з'являться.

— Наскільки дієві антиросійські європейські санкції? Чи є вони ефективним методом боротьби з Росією?

— Є 10 пакетів санкцій (10-й на час публікації пакет ухвалений 25 лютого 2023 року, — ред.), але ще недостатньо зроблено, щоб Росія максимально постраждала. Є кілька компаній, зокрема французька «Ашан», які досі працюють у Росії і не збираються йти. Мабуть, чекають, коли ситуація нормалізується і вони зможуть там вести бізнес. З європейськими санкціями є така проблема, що потрібен консенсус — усі країни ЄС мають погодитися на наступний пакет санкцій. Але ми бачимо, що це не так. Насамперед Угорщина, але не тільки. Є країни, які постійно з чимось не погоджуються і прагнуть послабити санкції.

— Як загалом змінюється ставлення в Європі до Росії? Про що, зокрема, свідчать результати першого туру президентських виборів у Чорногорії (проросійський кандидат Андрія Мандич не пройшов до другого туру)?

— Уявлення про Росію, безумовно, змінюється всюди. ЗМІ показують звірства, вчинені російськими військами, ПВК «Вагнера», показували фотографії з Бучі та Ірпеня, зруйнований Маріуполь. Були розмови, інтерв'ю з людьми, які втратили своїх близьких. Це починає доходити до людей в ​​Європі. І вони все більше сприймають Росію негативно, бачать її як загрозу. А якщо говорити про Чорногорію, то згадаймо, як РФ намагалась влаштувати державний переворот там. Це було тоді, коли Приштина схотіла стати членом НАТО (16 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила про спробу державного перевороту в країні, у червні 2017 року Чорногорія стала членом Північноатлантичного альянсу, — ред.). Але, на щастя, переворот провалився. Щось схоже відбувається прямо зараз у Молдові — Путін і Кремль намагаються дестабілізувати там ситуацію.

— За яких умов і коли, на вашу думку, закінчиться війна? Чи станеться це цього року?

— Я дуже сподіваюся, що цього року війна закінчиться. Але, ймовірно, закінчиться внаслідок кількох чинників, не лише через можливий контрнаступ і перемогу України, а й у результаті внутрішньої боротьби в Кремлі. Позиція Путіна дедалі слабшає після вироку Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Ви бачите, що є суперечки та конфлікти між, наприклад, групою «Вагнера», Пригожиним, Кадировим, відповідальними за операції військовими — Герасимовим та Шойгу. Якщо там почнуться внутрішні конфлікти, то Росія не зможе зосередитися на проведенні так званої спецоперації, тобто війни в Україні, а просто повинна буде зосередитися на тому, щоб країна, яка називається Російська Федерація, не розпалася.