Саміт лідерів Євросоюзу: чого очікувати Україні

23–24 березня в Брюсселі зберуться лідери 27 країн-членів Євросоюзу. Головними питаннями саміту є допомога Україні та економічна ситуація в Євросоюзі. Лідери мають підтвердити план спільних закупівель боєприпасів для України, погодити його фінансові аспекти, а також обговорити можливості посилення санкцій, ситуацію із викраденням Росією українських дітей, гуманітарну і фінансову підтримку України.

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Після емоційного саміту в лютому, коли вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в ньому взяв очну участь Володимир Зеленський, лідери 27 країн ЄС цього разу зустрінуться розв'язати низку нагальних проблем. Постачання боєприпасів до України стало головним питанням цього тижня, а його вирішення досягло чималого прогресу. Зокрема, під час засідань постійних представників країн ЄС та міністрів закордонних справ і оборони, які в неділю та понеділок узгодили історичний, за словами верховного представника ЄС з питань безпеки Жозепа Борреля, проєкт спільних закупівель боєприпасів. Як його фінансувати та реалізувати — питання, яке мають обговорити лідери на саміті. Президент Володимир Зеленський цього разу приєднається до них онлайн.

Володимр Зеленський на саміті в Брюсселі, 9 лютого 2023 © REUTERS / JOHANNA GERON

Боєприпаси — принципова згода

Високопоставлені чиновники в Раді ЄС запевняють, що Угорщина не зможе вплинути на питання про спільні закупівлі амуніції — принципове рішення вже ухвалено на рівні послів. Будапешт його не блокував, а «конструктивно утримався». Крім того, треба врахувати, що принцип спільних закупівель амуніції як для поповнення власних запасів, так і для надання Україні полягає в тому, що європейські інституції формують рамкові контракти, а держави виявляють готовність профінансувати той чи інший контракт, а потім отримати часткове відшкодування. Тож неучасть Угорщини в цій схемі ні на що не впливає.

Наразі, згідно з інформацією Європейського оборонного агентства, готовність спільно купувати амуніцію висловили Норвегія, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, ФРН, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина та Швеція. Інші країни можуть приєднатися пізніше, після внесення певних коректив у свої внутрішні закони.

Як профінансувати виробництво мільйона боєприпасів — питання, яке мають обговорити лідери. Адже мільярда євро, який мають виділити на це з Європейського фонду миру, не вистачить. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель пропонує збільшити фінансування фундації на 3,5 мільярда, щоб надалі допомагати Україні зброєю. Але Німеччина, наприклад, висуває пропозицію також купувати амуніцію на її заводах без задіяння Фонду миру. Має свої плани і Франція, яка уже дала сигнал оборонпрому нарощувати темпи виробництва, щоб отримати в майбутньому велике замовлення.

Санкції

Збільшення санкційного тиску на РФ — ще одне питання з українського блоку на порядку денному саміту. Дипломати з Польщі та країн Балтії нарікають, що «санкційна машина зупинилась» і час готувати 11-й пакет. Що саме туди можна внести — вони мають чимало ідей. «Приблизно три чверті наших пропозицій щодо санкцій зазвичай Єврокомісія не підтримує, тож нам є ще чимало що запропонувати», — зауважив на правах анонімності один із дипломатів.

Досі не увійшли до жодного пакету санкції щодо атомної індустрії, алмазної галузі Росії, а також низки банків, досі не відключених від платіжної системи SWIFT. Литва підготувала чимало опцій, як запровадити обмеження щодо «Росатому»: це і відмова європейців від нових контрактів із корпорацією, і заборона інвестицій у проєкти, де вона задіяна, і перехід у найближчі два роки на ядерне паливо від іншого виробника.

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Указують дипломати також і на прогалини в нинішніх обмеженнях. Зокрема, чимало підсанкційних товарів купує Білорусь і перепродає Росії, підозріло зростають продажі певних категорій товарів і до інших країн. «Ми не розуміємо, навіщо кожному мешканцю Білорусі 10 авто чи кожному киргистанцю 12 відеокамер», — зауважив один із дипломатів.

Знайшла Росія обхідні шляхи і для експорту сирої нафти в ЄС. Її важко відстежити на глобальних ринках, бо можна змішувати з іншими вантажами в транзитних країнах, а перероблення знищує свідчення про її походження.

Усі ці питання порушуватимуть Польща та країни Балтії, щоб спонукати ЄС підготувати новий санкційний пакет.

Конфіскація активів та відповідальність за воєнні злочини

Як застосувати заморожені російські активи працювати для відбудови України та як притягти до відповідальності винних у воєнних злочинах — ці питання також є на порядку деному саміту.

Близько 300 мільярдів євро валютних резервів Центробанку Росії західні союзники заморозили в лічені дні після її повномасштабного вторгнення в Україну. Проте міжнародне законадавство не дозволяє їх конфіскувати, адже державні кошти зазвичай під імунітетом. Та навіть якщо їх не дозволено конфіскувати, використовувати як актив, із якого можна отримати прибуток та витратити його на відбудову — варто. Про це повідомила ще в листопаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісї Урсула фон дер Ляєн з міністрам закордонних справ Туреччини і Швеції © AP / Virginia Mayo

Дещо простіше питання з приватними активами підсанкційних осіб. Їх, згідно з дев'ятим пакетом санкцій, можна конфіскувати, якщо власники спробують обійти санкції. Проте досі жодного такого рішення не було ухвалено. Як просуваються ці питання і які є перепони — обговорять лідери ЄС.

Питання притягнення до відповідальності за воєнні злочини лідери матимуть змогу розглянути вперше після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського президента Путіна у зв'язку з його ймовірною причетністю до незаконної депортації українських дітей.

Як ЄС може посприяти поверненню незаконно вивезених до Росії неповнолітніх — окреме питання на порядку денному. Та, очевидно, зробити для цього можуть небагато. У чернетці підсумкового документа за результатами саміту згадується, що Росія має негайно забезпечити безпечне повернення примусово переселених чи депортованих до Росії дітей.

Зернова угода

Обговорять також продовольчу безпеку та зернову угоду з Росією. Днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявили про продовження дії Чорноморської зернової ініціативи на 60, а не на 120 днів.

Українське зерно у порту © REUTERS / STRINGER

РФ погрожує більше не пролонговувати домовленості про пропуск українського зерна Чорним морем, якщо ЄС не скасує відключення «Россельхозбанку» від SWIFT і не відновить постачання сільгосптехніки, а також її обслуговування. Вимагає Кремль зняти обмеження на страхування суден, їхній доступ у європейські порти, а також на роботу компаній, які виробляють та перевозять сільгосппродукцію і добрива.

Ухвалювати конкретні рішення, окрім як остаточно підтвердити спільну закупівлю боєприпасів, лідери не будуть. Проте шукатимуть шляхи розв'язання проблем навколо російської агресії в Україні чималу частину засідання і в підсумковій декларації ще раз наголосять на підтримці Києва — «стільки, скільки знадобиться».