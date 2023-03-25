Довіле Шакаліне: ми повинні перестати грати в наївні ігри РФ

ЕКСКЛЮЗИВ

Вільнюс, Литва – Литва крок за кроком підтримує Україну з перших днів російського вторгнення. У Вільнюсі немає жодних ілюзій, за що бореться український народ. На карту поставлені не лише долі громадян України — а й демократія та світовий порядок. Про міжнародну ізоляцію РФ, про арешт Путіна, вступ України до НАТО, посилення санкцій — про це в ексклюзивному інтерв'ю RFI розповіла членкиня комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакаліне.

Реклама Читати продовження

— 123 країни, які ратифікували Римський статут, можуть заарештувати Путіна, як тільки-но він з'явиться на їхній території. І ось лунає заява з Будапешта, що Угорщина не буде цього робити. Які реальні шанси, що очільник Кремля буде заарештований на підставі ордера Міжнародного кримінального суду?

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна AP - Peter Dejong

— Шанси заарештувати Путіна достатньо малі, бо він живе у своєму бункері і не дуже часто кудись подорожує, а заарештовувати його двійників немає сенсу. Це, якщо казати жартома. А якщо серйозно, то цей ордер передусім має політичне значення. Російський наратив, що вони нібито на правильному боці цієї інвазії (напад, навала, — ред.), остаточно зруйнований. Міжнародний кримінальний суд видає ордери лише в абсолютно зрозумілих ситуаціях злочинів війни, злочинів проти людяності. Це дуже чіткий знак для всього світу і для тих небагатьох, але все ще партнерів Путіна, що всі злочини очевидні і за них треба буде відповісти. Це початок кінця піар-гри, що вони нібито когось захищають в Україні, що вони нібито когось денацифікують в Україні. І в політичному сенсі це дуже вагомий крок. Хоча я не знаю, чи Путін фізично зі свого бункера дійде до трибуналу чи там усе вирішать своїми методами.

У 123 країнах можуть заарештувати Путіна AP - Gavriil Grigorov

— 21 березня литовський Сейм ухвалив резолюцію «Про обмеження терористичного впливу Росії», у якій закликав держави-партнерки підготувати кроки для «повної міжнародної ізоляції» РФ. Про що саме йдеться?

Литовські депутати закликають світ до міжнародної ізоляції РФ © Twitter LT Seimas Foreign

— Коли ми говоримо про ізоляцію, то вона має бути всеохопною, міжнародною і стосуватися членства Росії в міжнародних організаціях та органах, зокрема таких як ООН. Членство РФ у Радбезі ООН має вигляд парадоксальний та абсурдний. Також мають бути закриті установи, які Росія використовує для поширення пропаганди. Москва дуже активно працює на Заході через організації, які мають за публічну мету інформаційну чи культурну діяльність, а насправді це дезінформація та пропаганда. Росія повинна мати обмежений вплив у таких сферах, як економіка, фінанси, спорт, наука, туризм, соціальна сфера. Ми маємо справу не з країною, яка має якийсь окремий конфлікт із Україною. Ми маємо справу з державою, яка століттями провадить імперіальну політику. Останні три десятиліття, коли розпався СРСР і совєтські республіки вирвались на свободу, Росія все одно провадила ту саму політику. Достатньо лише подивитися в минуле. Наприклад, Єльцин, якого дехто вважав демократичним лідером. Але гляньмо, що було під час Першої чеченської війни, коли масові руйнування в Чечні ввійшли у воєнну історію як одні з найстрашніших. Потім було Алеппо в Сирії, Маріуполь в Україні. І та сама історія, коли звинувачують жертву у тому, що вона спровокувала кривдника.

Шакаліне: Росія скоює воєнні злочини та чинить геноцид інших націй AP - Mindaugas Kulbis

Ми всі повинні перестати грати в наївні ігри. І маємо всі визнати: 1) Росія ніколи не дотримувалась і не дотримується своїх міжнародних зобов'язань, щоденно порушує міжнародне право; 2) Росія провадить імперіальну політику без поваги до суверенітету та незалежності інших країн; 3) Росія скоює воєнні злочини та чинить геноцид інших націй, наприклад українців. Отже, мати справу з РФ за столом міжнародних організацій просто неможливо. Ми хочемо, щоб не тільки ізоляція, а й санкції були ширшими й ефективнішими. Ми думаємо, що треба створити і розширити правову базу ЄС для визнання країн спонсорами тероризму, що приведе до запровадження суворих обмежувальних заходів проти них, зокрема й щодо їхньої взаємодії з ЄС. А це діяльність економічних операторів, можливість купувати нерухомість у ЄС.

— Під час саміту ЄС голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила , що в 11-му пакеті антиросійських санкцій приділять ретельну увагу боротьбі з обходом запроваджених раніше обмежувальних заходів. Наскільки ефективні санкції ЄС? Чи є альтернатива?

ЄС працює на 11 пакетом антиросійських санкцій AP - Olivier Matthys

— Звісно, вони ефективні. Якби їх не було, то Росія на всю потужність виготовляла би нову зброю. Труднощі із роздобуванням потрібних деталей сповільнюють їхню військову машину. Друге, коли ми говоримо про економіку, то цифри, які показує Москва, як завжди, не дуже добре пов'язані з реальністю. І ті, хто витратив час, щоби послухати промову Путіна (21 лютого 2023 року — ред.), знають, що це була доволі жалюгідна промова. Вона нагадувала промову голови колгоспу, який обіцяє пільги, житло, виплати грошей. Хіба у такій державі все добре? Звісно, із санкціями є певні труднощі. Ми, Польща та країни Балтії, хотіли би, щоб результат від обмежень був швидшим і вагомішим. Але одна з проблем в тому, що не всі країни достатньо швидко позбулись залежності від російських енергоресурсів. Наприклад, та сама Німеччина, яку так часто критикують, торік навесні мала залежність від російських ресурсів на рівні понад 60%. Але за 10 місяців так перебудувала свій енергосектор, що з 1 січня залежність Берліна від російських енергоресурсів нульова. Іншим країнам теж треба наслідувати Німеччину. Ми, Литва, які були під російською окупацією, свою енергетичну незалежність побудували багато років тому. Але деяким країнам із цим важко.

— Сейм Литви ухвалив у першому читанні законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі подавати заяви на громадянство, а також купувати нерухомість. Що зміниться глобально?

Литовський Сейм хоче заборонити росіянам та білорусам подаватись на громадянство Литви © Twitter LT Seimas Foreign

— Одна з важливих частин цього законопроєкту — усунення подвійних стандартів. Якщо ми розуміємо, що Росія та Білорусь беруть участь у війні, окупаційний і несправедливій війні проти України, то коли бачимо людей, які жили в Литві, їздили роками в Росію та Білорусь, невідомо, які мають там зв'язки, то деякі з них пробудились наприкінці минулого року, коли вже була друга хвиля російської інвазії, і вирішили, що будуть подаватись на громадянство Литви. А до того вони не знали, що таке Росія і що таке білоруський режим? Це просто подвійні стандарти з їхнього боку. Ми вже отримали злісні листи. Люди кажуть, що ми розділяємо людей за громадянством. Але ми говоримо про тих, хто був гордим громадянином Росії, але користувались благами Євросоюзу, жив у Литві, мав бізнес. І ось коли зараз під час війни їм стало незручно бути громадянами РФ, вони на нас зляться, бо ніби ми утискаємо їхні права. Але почекайте, у вас нема зобов'язань жити тут, у Литві. Ми зараз живемо між Росією та Білоруссю, між двома країнами, які провадять інвазію. Одна веде кінетичну війну (поняттям «кінетичний» означують звичайні смертоносні війни, щоби протиставити тим типам війн, які не передбачають бойових дій, наприклад ядерне стримування, — ред.), інша є платформою цієї війни. У Білорусі проходять тренінги військових, є російські бази. І ви не розумієте, що ми маємо вживати більш серйозних заходів безпеки? То ви вирішуйте: ви поважаєте Литву і хочете тут жити чи ви лише хочете скористатися Литвою, коли вам зручно.

— Чого чекати від саміту НАТО у Вільнюсі? Чи можуть бути конкретні кроки назустріч членству Києва в Альянсі?

— Різні країни бачать різні сценарії. Але моя думка така: якщо ми не ухвалимо дуже чіткі кроки щодо підтримки України формування платформи для її подальшого шляху стати членом НАТО після кінця війни, це буде дуже погано. Треба знайти спосіб підтримати Україну чіткіше і ясніше, а не лише деклараціями.

— США побоюються, що «змучений від війни світ» підтримає «мирний план» Китаю. Наскільки можливий цей варіант? Яка роль Китаю в російській війні проти України?

Шакаліне: «мирний план» Китаю є виправданням агресії РФ AP - Dmitry Serebryakov

— Китай і Росія укріплюють свою співпрацю у своїй імперіалістичній експансії. І дуже чітко Сі Цзіньпін сказав Путіну, що вони зараз роблять зміни, яких світ не бачив 100 років. Це дуже чітка думка щодо їхнього «плану миру». Ніхто на Заході не думає, що це план миру. Це має вигляд виправдання. Ці 12 пунктів «мирного плану» — це виправдання агресії Росії, де йдеться про те, що агресорові треба дати те, що він хоче. Це не план миру.

— Найближчими місяцями Литва відправить Україні нову воєнну допомогу, зокрема, надішле антидрони, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить спонукати союзників посилювати свої зусилля. Чому так важливо продовжувати підтримувати Україну?

Литва з Україною до перемоги над РФ AP - Mindaugas Kulbis

— Якщо Україна впаде, то наступним кроком Росії буде експансія НАТО. Зараз Україна фактично виконує функцію захисту Північноатлантичного Альянсу. І це наш моральний обов'язок — допомогти Україні, світу і самим собі.

— Коли чекати закінчення війни?

— Я така неприємна реалістка, але скажу: ця війна — це марафон, це не спринт. Ми витримаємо. Ви витримаєте. Ніхто з вас не очікував, що ви витримаєте. Ніхто не очікував, що ми будемо такі вперті. Але ми такі. І ми всі витримаємо.