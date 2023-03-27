Анексувати частину України: румунська сенаторка пропонує денонсувати договір про добросусідство

РОСІЙСЬКІ АГЕНТИ

Діана Шошоаке пропонує приєднати до Румунії території, які їй належали історично, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. Відповідний законопроєкт надійшов до румунського парламенту 20 березня.

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«Урятувати братів-румунів»

Свою пропозицію сенаторка пояснює бажанням уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. Вона просить колег урахувати під час ухвалення рішення допомогу Бухареста Києву під час війни, зокрема приймання біженців, а Україну — «віддати землі, на яких проживають наші брати-румуни».

У поясненні до своєї пропозиції Діана Шошоаке говорить, що в Україні нібито румуни не мають права навчатися рідною мовою, що може привести до втрати культурної ідентичності.

Частка населення, що назвало рідною мовою румунську та молдовську (2001 р.) © Вікіпедія

Румунською мовою в Україні виховують близько трьох тисяч дітей у садочках та навчають школярів у приблизно ста класах. Закарпатський книжковий фонд бібліотек мовами національних меншин видає 3,2 тисячі книг румунською мовою.

Окрім цього, в Україні є румунські громадські організації, відзначають національні свята. Тут працюють румунськомовні медіа. Так, наприклад, для румунів у Чернівцях діє редакція газети, виходять телевізійні програми, на Закарпатті — дві газети, радіо й телебачення. Суспільний мовник випускає програми мовами національних спільнот, зокрема й румунською.

На Закарпатті відзначають румунське свято весни «Мерцішор» © pershij.com

Усе це свідчить про те, що слова сенаторки про утиск румунів в Україні не відповідає дійсності.

Яка мета брехні?

Румунський історик Меделін Ходор каже, що законопроєкт є частиною плану Росії, покликаного зіпсувати відносини між Україною та Румунією:

— Звичайно, у мене немає доказів, які би доводили, що вона є агентом впливу Москви, але її дії більш ніж очевидні. На мою думку, вона — агентка Кремля. Пані Шошоаке вміло пропагує меседжі Росії, супроводжуючи їх іншими видами наративів. Окрім того, я думаю, добре відомо, що Шошоаке відвідує заходи російського посольства і хвалиться своєю присутністю там.

На думку історика, ухвалення скандального законопроєкту Шошоаке в Румунії неможливе:

— Я не вважаю, що хтось в Румунії сприймає цей законопроєкт серйозно. І я не вважаю, що в Україні повинні перейматися через це. Я не думаю, що хтось у Бухаресті може прийняти ці екстравагантні ідеї пані Шошоаке серйозно та зробити їх законами. Немає загрози, що це якимось чином вплине на румунсько-українські відносини.

Головна мета Шошоаке та її покровителів, на думку Меделіна Ходора, щоб Румунія припинила підтримувати Україну:

— Колись вона просувала ідею нейтралітету Румунії. Тепер це. Ті, хто підтримує її та хто подає такі теми, роблять це, щоб провокувати ненависть, творити розлад, проблеми через дискусії, суперечності, розбіжності тощо. Аудиторія пані Шошоаке, як правило, складається з малоосвічених людей, з поганою історичною освітою. Я маю на увазі, що ми повинні взяти всі ці речі в контекст і побачити, що кремлівська пропаганда посилилася, розкрутилася, почала дуже сильно запускати двигуни в напрямку Румунії та її відносин з Україною, намагаючись створити цей розлад між румунами та українцями.

За словами Валентина Наумеску, професора політології Клузького університету імені Бабеша-Бояї, цей законопроєкт є абсурдним і не може бути ухваленим:

Румунія не має інтересу, наміру та плану анексувати будь-які території, що належать сусідам. Чим більше ми обговорюємо цей безглуздий законопроєкт проросійської депутатки, тим більше граємо в її стратегію просування

Реакція України

«МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці», — про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

На думку українського політолога Дмитра Левуся, використовуючи Діану Шошоаке, Росія намагається використати потенціал сусідів, щоб замаскувати свою агресію, ускладнити ситуацію для України й прискорити її поразку:

— Це свідчення того, що в Москви вимальовується вже досить складна позиція, тому що вона вимушена підключати свою різнотипну агентуру в абсолютно різних органах, щоби встояти в боротьбі з Україною.

За словами Дмитра Левуся, Румунія має однозначну позицію щодо російського вторгнення і парламент не підтримає законопроєкту Шошоаке:

— Румунський парламент аж ніяк не поділяє таких поглядів. Політика Румунії є адекватною щодо російського вторгнення в Україну. У більшості настрої в румунському суспільстві не є русофільськими. Саме тому претензії на анексію в заяві Шошоаке є достатньо завуальовані. Це свідчить про те, що відвертий заклик був би сприйнятий не зовсім позитивно.Тобто, просувається ідея денонсації договору навіть не зараз, а тоді, коли до нього прийде час у 2027 році.

На румунсько-українському кордоні зустрічають українських біженців, 10 березня 2022 р. © AP / Andreea Alexandru

До таких дій Росія вже вдавалася в інших державах, пояснює експерт:

— Усі ми пам’ятаємо пропозиції, які висували росіяни практично всім західним сусідам України щодо приєднання українських територій. Вони пропонували це й Польщі, й Угорщині. Як показує розвиток подій, цей розрахунок не виправдовується. Щобільше, те, що Москва звертається до нього регулярно, свідчить про негнучкість та неадекватність московської позиції. Їхні важелі впливу, сили та засоби у сусідів України є достатньо обмеженими.

Поділяє цю думку і політолог-міжнародник Антон Кучухидзе:

— Для України це нічого не значить, бо сьогодні маргінальні проросійські європейські політики не мають жодного реального впливу на політичні процеси держав Західної Європи, держав членів НАТО тощо. Румунія у цьому випадку не виняток. Ми чітко знаємо, що уряд Румунії повністю підтримує територіальну цілісність України. Дискомунікації з румунським депутатським корпусом не існує. Існують лише окремі маргінальні проросійські політики з неадекватним баченням світу, — наголошує експерт.

Протест проти російських ударів по українських містах, біля посольства Росії в Бухаресті, Румунія, 10 жовтня 2022 р. © AP / Vadim Ghirda