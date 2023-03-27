Німецькі транспортники не вийшли на роботу, але попередили всіх заздалегідь

Страйк у Німеччині

У Німеччині розпочався найбільший страйк за останні 30 років. Не роботу не вийшли транспортники, переважно працівники залізниці, а також авіагалузі. Триватиме він 24 години, головна вимога — підвищення зарплати. Як впливає страйк на повсякденне життя — RFI розповіли українки, які нині проживають у Німеччині.

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Страйк у Німеччині й українки

Українка Олена мала летіти з Мюнхена до Польщі і далі до Києва в неділю 26 березня. Авіаквитки до Хелма вона взяла три тижні тому. Минулої п’ятниці авіакомпанія «Люфтганза» надіслала Олені електронного листа, у якому повідомила про скасування її рейсу. Причин перевізник не вказав, але запропонував дуже незручний альтернативний маршрут. Коли Олена відмовилася — їй пообіцяли повністю відшкодувати вартість квитків.

Через страйк скасовані понад 600 авіарейсів © AP / Michael Probst

Зрештою Олені довелося діставатися через Австрію, але й потягом виїхати з Мюнхена в потрібному напрямку вона не змогла. «Страйк був оголошений на понеділок, але коли в неділю я приїхала на мюнхенський вокзал, то мій потяг до Зальцбурга був скасований». Олені пощастило: їй допомогла подруга, яка довезла її до Зальцбурга на машині.

Авіарейс Олени — один із понад 600, які скасовані по всій Німеччині. У понеділок не приймають і не відправляють літаки аеропорти майже всіх великих міст країни: Гамбурга, Дортмунда, Дрездена, Франкфурта, Кельна. Працює тільки летовище Берліна, обслуговує винятково міжнародні рейси.

Страйкують також залізничники: зупинився рух міжміських та приміських потягів. У семи з шістнадцяти федеральних земель Німеччини частково не працює громадський транспорт. У Берліні домовилися не зупиняти рух метро, трамваїв та автобусів, але приміські електрички не вийшли на маршрути.

Через страйк не працює німецька залізниця © AP / Michael Probst

Щоправда, сильного дискомфорту в місті немає, каже українка Анастасія, яка живе в Берліні близько року.

«У нас не ходить тільки "Дойче бан" (німецька залізниця — ред.), — пояснює вона. — Автобуси та метро належать іншій компанії — ВVG, і вони працюють. Так, вони заповнені більше ніж зазвичай, але потрапити в автобус можна».

Участь в акції, що триватиме добу, беруть близько 350 тисяч транспортників. Як заявив один із її організаторів, керівник профспілки Verdi Франк Вернеке, це найбільший страйк у Німеччині з 1992 року.

Страйк і російська війна проти України

Страйк організували німецькі профспілки Verdi та EVG, які вимагають підвищення зарплат на 10-12%. Як пише на своєму сайті перша з них, реальна заробітна плата 2022 року впала на 4,1 відсотка:

Після нападу Росії на Україну ціни різко зросли. Кожен відчуває, які діри робить у вашому гаманці звичайний похід у магазин. Ціни на газ, електроенергію, нафту зросли в рази. ...Інфляція 2022 року становила 7,9 відсотка.

Verdi представляє інтереси близько 2,5 мільйонів працівників державного сектору, зокрема в транспортній галузі. Спілка вимагає збільшення зарплати мінімум на 500 євро щомісяця. EVG веде переговори від імені 230 тисяч співробітників у залізничних та автобусних компаніях і вимагає, щоб зарплату їм підняли мінімум на 650 євро.

Страйкарі вимагають збільшення зарплат © AP / Martin Meissner

Зустрічна пропозиція влади — удвічі менша: зарплати готові підняти на 5% від теперішнього рівня, а також обіцяють разову виплату 2500 євро.

Місцевій та федеральній владі, вочевидь, у будь-якому разі доведеться шукати гроші на збільшення зарплат. Глава Німецького союзу міст та громад Герд Ландсберг у розмові з виданням Bild уже припустив, що для цього муніципалітетам доведеться збільшити деякі збори. Наприклад, плату за вивезення сміття або податок на нерухомість. Можливо, також доведеться скорочувати видатки на ремонт комунальних та державних закладів соціальної інфраструктури

Середня зарплата у сфері логістики в Німеччині становить приблизно 4–4,5 тисячі євро. Майже третина від цієї суми йде на податки.

14 мільйонів «маятників», які критично залежать від залізниці

У Німеччині приблизно 14 мільйонів жителів, які критично залежать від руху громадського транспорту. Їх називають Pendler (від німецького Pendel «маятник», — ред.) Це люди, які живуть у передмістях і щодня, ніби маятники, їздять на роботу до міст і назад додому.

Найзручніший, а іноді єдиний транспорт для них — це електрички Deutsche Bahn. Коли приміські потяги не ходять, час поїздки може збільшуватись уп’ятеро.

У Німеччині майже 14 мільйонів людей критично залежать від залізниці © AP / Michael Probst

«Deutsche Bahn, у принципі, не відрізняється стабільністю та надійністю», — каже Олена.

Вона вже не раз мала серйозний дискомфорт, подорожуючи німецькою залізницею. І це при тому, що ціни на квитки доволі високі: «Квиток з Мюнхена до Берліні коштує 90 євро».

Із такою оцінкою згодна і Анастасія. Каже, не було жодного разу, коли її поїздка німецькою залізницею минулася без пригод: «Буває, купуєш прямий квиток з одного міста до іншого, а потім доводиться робити пересадку. Іноді й не одну. Причому повідомляють про це в останній момент. Якщо не встиг або не зрозумів, — усе, поїдеш до іншого міста».

Деякі німці не розуміють, чому страйкують залізничники, послуги яких не ідеальні, додає Анастасія. А втім, більшість спокійно реагують на страйк. «Ну, страйк, ну, не ходить транспорт — поїду на велосипеді або на авто. Що робити?» — ділиться своїми спостереженнями про німців Олена.

Подібні страйки майже завжди анонсуються заздалегідь, тому що, згідно з німецькими законами, вони не є поважною причиною не відвідувати навчання чи роботи.

«Нам заздалегідь написали лист зі школи та з садочку, — розповідає Анастасія, — в усіх новинах про це постійно говорили. І німці були готові до страйку».

Через страйки на багатьох автошляхах в Німеччині вранці виникли затори. © AP / Matthias Schrader

Крім того, зазвичай навіть під час страйку працюють якісь маршрути міського транспорту. Наприклад, одна з гілок метро чи автобуси приватних компаній. Але дістатися місця призначення все одно буває складно. На початку березня Олена вже застала подібний страйк у Мюнхені. Тоді її син діставався до школи три години, а не пів, як зазвичай.