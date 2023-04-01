Зась до Польщі: російським та білоруським спортсменам закрили двері на Європейські ігри-2023

рішучі дії

Спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в Європейських іграх-2023, які відбудуться у Кракові з 21 червня до 2 липня. Таке рішення ухвалила польська влада. Росіян та білорусів не буде на змаганнях у Польщі — всупереч рекомендаціям Міжнародного Олімпійського комітету.

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Європейські ігри без росіян та білорусів

«У жодному випадку і за жодних обставин». Організатори Європейських ігор-2023 не допустять на змагання спортсменів із Росії та Білорусі — навіть під нейтральним прапором.

«Представники РФ та Білорусі не будуть присутні на Європейських іграх за жодних обставин, попри всі процедурні норми», — про це 29 березня заявив президент оргкомітету Марцін Новак, інформує польська радіостанція RMF24 .

Європейські ігри відбудуться влітку у Кракові © RFI

Таке рішення було озвучено наступного дня після того, як виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на своєму засіданні 28 березня офіційно постановив: міжнародні спортивні федерації зобов'язані допустити російських та білоруських спортсменів до змагань — у нейтральному статусі з низкою обмежень. Зокрема, йдеться про те, що вони змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети. Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Зокрема, йдеться про всіх, хто представляє армію РФ, а також публічно підтримав російське вторгнення в Україну.

Засідання виконавчої ради МОК © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Польща послухала ці рекомендації МОК і вчинила так, як вважала правильно на фоні війни РФ в Україні.

«Польща ще одна раз показує, що вона у цій війні наш союзник, проявляє солідарність з нашою країною», — наголосив народний депутат України та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх у Токіо завоював золоту медаль © НОК України

Рішення Польщі щодо участі росіян і білорусів в Європейських іграх закриває для цих спортсменів один із легальних шляхів потрапити на Олімпійські ігри-2024.

«Олімпійські ігри — це абсолютна вершина. Потрапляють туди десять тисяч змагаються за те, щоб туди потрапити сотні тисяч, претендують туди потрапити мільйони, а мріють про олімпіаду десятки мільйонів. Так от, щоб потрапити в ці 10 тисяч спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх, треба пройти певний відбір. І ось Європейські ігри - один із найбільших таких відборів для європейських спортсменів. Що буде, якщо там не буде росіян та білорусів? Легальний та зрозумілий шлях відбору — це саме Європейські ігри. Організатори змагань, польська сторона, відмовила їм у цьому доступі», — розповів спортивний телеведучий та журналіст Григорій Палій.

Анастасія Четверікова, українська веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року наголошує: спорт ніколи не був і не буде поза політикою, тож не може бути жодних виключень для росіян чи білорусів. Тож рішення Варшави абсолютно логічне.

Веслувальниці-каноїстки Лузан та Четверікова у Токіо © НОК України

«Я рішення Польщі розцінюю справедливо. Країни-агресори, які ведуть війну проти України, не мають бути допущені до змагань. Вони захищають себе тим, що спорт поза політикою. Це не так! Дуже багато спортсменів загинуло за нашу свободу від рук агресора, які також мали представляти нашу країну на міжнародній арені і завойовувати медалі вищого ґатунку! "Спорт поза політикою" — не більше, як відмовка з їхнього боку, аби всі країни поступилися їм», — наголосила Четверікова.

Анастасія Четверікова у дуеті з Людмилою Лузан завоювали срібло на Олімпіаді у Токіо © Федерація каное України

Які можуть бути наслідки для Польщі

На Європейських іграх-2023 у Кракові будуть турніри з 26 видів спорту. У 19 із них відбуватиметься кваліфікація на Олімпіаду в Парижі у 2024 році. Марцін Новак не виключив, що спортивні федерації можуть відреагувати на рішення Варшави щодо російських та білоруських спортсменів:

«Якщо спортивні федерації позбавлять Європейські ігри статусу кваліфікаційного турніру Олімпіади-2024, змагання у цих видах спорту просто будуть скасовані», — підкреслив президент оргкомітету змагань.

На Європейських іграх у Польщі відбудеться кваліфікація на Олімпіаду-2024 © Polska Organizacja Turystyczna

Чемпіон Олімпійських ігор 2020 року із греко-римської боротьби Жан Беленюк наголошує: якщо міжнародні спортивні федерації захочуть відбору росіян та білорусів, вони знайдуть для себе варіант:

«Вони тоді будуть дотримуватися якихось інших принципів відбору. Тобто будуть якісь інші старти, які замінять Європейські ігри, наприклад, чемпіонатом Європи чи ліцензійним турніром. Це не великою проблемою для федерації, якщо вона матиме бажання змінити алгоритм відбору до Олімпіади».

Жан Беленюк на Олімпіаді у Токіо © НОК України

Якщо спортивні федерації скасують кваліфікацію Європейських ігор — це буде серйозним ударом для Міжнародного олімпійського комітету, наголошує спортивний журналіст Григорій Палій:

«МОК дуже довго боровся за підняття престижу саме Європейських ігор. Подібні ігри відбуваються на всіх континентах. І, наприклад, Азійські ігри мають хороших сталий статус. Тобто Азійські ігри — це така повноцінна азійська олімпіада. Європейські ігри не мають такої глибокої історії. Вони розпочались відносно нещодавно. Попередні турніри відбувались в Азербайджані та Білорусі. В Білорусі вони відбувались виключно тому, що Нідерланди, які мали приймати другі Європейські ігри, щось там порахували і вирішили, що не будуть проводити. Після того, як багато олімпійських ліцензій було здобуто саме в Мінську на других Європейських іграх, їх статус суттєво підвищився. Цим МОК був більше задоволений. І до цих Європейських ігор стали проявляти інтерес багато країн. І десятирічний плід роботи цих став цілком осяжним для МОК — і тут вони можуть отримати такий удар під дих від цих федерацій. Я не думаю, що Міжнародний олімпійський комітет буде задоволений, що деякі міжнародні федерації підуть на цей крок. Хоча не виключаю, що деякі дійсно можуть піти. Наприклад, міжнародна федерація фехтування чи дзюдо, які були головними лобістами участі російських спортсменів у своїх великих змаганнях».

Європейські ігри у Мінську у 2019 році © AP / Sergei Grits

Перепустка на змагання

Але є одне «але». Російські та білоруські спортсмени можуть-таки потрапити на Європейські ігри. За однією умови, яку озвучив міністр спорту Польщі. Каміль Бортнічук назвав критерії допуску російських та білоруських спортсменів до будь-яких змагань на території Польщі:

«Федерація фехтування Польщі після консультацій зі мною повідомила Міжнародну федерацію фехтування (FIE) про нашу позицію, адже незабаром тут має проходити етап Кубка світу (21-23 квітня у Познані має відбутись етап Кубку світу з фехтування — по суті, це будуть перші змагання, до яких росіян та білорусів допустили в нейтральному статусі, — ред.) і FIE наполягає на допуску росіян. Ми запросимо лише тих росіян та білорусів, які підпишуть декларацію про непідтримку війни, та про їхню опозицію до військових злочинів, у скоєнні яких Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинувачує Путіна. Якщо російський спортсмен підпише таку декларацію, я сердечно запрошу його до Польщі та європейського спорту. Чи ми запрошуватимемо росіян на Європейські ігри? Звичайно, ні. І ми спершу узгодили це із Європейським олімпійським комітетом. Це була наша жорстка умова. Ми запросимо лише тих, хто виконає умови та підпише декларацію».

Пропозиція польського урядовця - цілком слушна пропозиція, яка неодноразово обговорювалась і якою насправді можуть скористатись спортсмени, яким не пощастило народитись на території країн-агресорок. На цьому наголошує спортивний експерт Григорій Палій:

«Якщо людині не пощастило народитись і тренуватись в умовному Гомелі чи Нижньому Новгороді, але людина з чітким усвідомленням, що війна — це неприйнятно, що військові злочини — це жахливо, які ніяким чином не підтримує політику партії, не можна остаточно позбавляти цю людину олімпійської мрії. Але для цього необхідно не просто десь на стіні чи паркані написати “Міру — мір, войнє — какашка”, а треба чітко проартикулювати те, що війна — це жахливо і неприйнятно, що те, що ті, хто ведуть економічну діяльність на території РФ і Білорусі, є спонсорами цієї війни. Цілком ймовірно, що за таких умов спортсмен зможе взяти участь у змаганнях. Для МОК це могло бути хорошим виходом».

Прапор Олімпійських ігор © Twitter IOC MEDIA

А от Жан Беленюк, народний депутат та олімпійський чемпіон, певен — ніхто з російських чи білоруських не підпише цю декларацію:

«Я особисто не знаю жодного випадку, коли представник Російської Федерації, який проживає всередині цієї країни, взагалі якимось чином показував подібні речі — співчуття Україні, засудження свого вищого політичного керівництва тощо. Я розумію, що підпис під цією декларацією означає те, що ми просто не побачимо жодного представника РФ на цих змаганнях. Ніхто з російських спортсменів на це точно не піде, зважаючи на те, що за подібні слова в їхній рідній країні їм загрожує тюремний строк».

Що робити з Олімпійськими іграми?

Після рішення МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів уряди багатьох країн виступили із різкою критикою. І закликали керівництво Міжнародного олімпійського комітету змінити своє рішення. Однак МОК, натомість, виступив із критикою всіх, кому не сподобалось його рішення.

«Прикро бачити, що деякі уряди не хочуть поважати ані більшість в олімпійському русі, ані всі зацікавлені сторони, ані автономію спорту. Прикро, що ці уряди не звертають уваги на питання подвійних стандартів. Ми не бачили жодного коментаря щодо їхнього ставлення до участі спортсменів з інших 70 країн, що беруть участь у збройних конфліктах по всьому світу», — заявив президент МОК Томас Бах 30 березня.

Президент МОК Томас Бах © AFP

Також він звинуватив Захід у порушення прав людини: «Ще сумніше, що вони (уряди — ред.) грубо нехтують дуже чітким заявою спеціальних доповідачів ООН з прав людини. У той час, як в інших питаннях вони завжди закликають дотримуватися прав людини».

Протест проти участі російських та білоруських спортсменів у турнірах. Німеччина, березень 2023 © REUTERS / JANA RODENBUSCH

Жан Беленюк, у свою чергу, наголошує: рішення МОК, у тому числі й остання заява Баха про подвійні стандарти, дискредитують комітет і погано впливають на загальне сприйняття Олімпійських ігор:

«Подібні дії вказують на те, що є певна зацікавленість вищого керівництва МОК, щоб допустити представників РФ. Що є мотивуючим фактором для МОК, можемо лише здогадуватись. Але допоки йде війна, допоки левова частка представників російської спортивної еліти публічно показує свою лояльність до режиму, донатять на свою армію, є лояльними до вищого керівництва своєї країни, про який спорт поза політикою ми можемо говорити? Путін каже, що він пишається спортсменами, які вступили до лав Збройних сил РФ і беруть участь у так званій спеціальній операції. Подвійні стандарти як раз ми бачимо зі сторони пана Баха».

Польща, яка заборонила спортсменам з РФ та Білорусі брати участь в Європейських іграх на своїй території, ще не визначилась зі своєю позицією щодо участь її збірної в Олімпійських іграх у 2024 році у Парижі — буде бойкот чи ні.

«Таке рішення має бути напрацьоване в ширшій коаліції держав, і тільки тоді, якщо вдасться йти таким широким фронтом, можна буде говорити про жорсткі рішення і жорсткі рекомендації», — про це заявив Марцін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі.

Олімпійські кільця навпроти Паризької мерії © REUTERS / GONZALO FUENTES

У тому, що не бойкот — не вихід із ситуації, певна Анастасія Четверікова, українська веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року:

«Олімпійські ігри — це найголовніший старт в житті для кожного спортсмена. Це статус для кожної країни, яка привезе медалі додому. Багато країн підтримують нас щодо недопуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. Але чи можливий загальний ігнор? На мою думку, ні, оскільки країни готуються до головного старту як останній раз в житті і пропустити вони його не зможуть. Щодо нашого бойкоту - це також не вихід. Вони винищують нашу націю і треба, щоб про це пам’ятав весь світ, а для цього треба частіше говорити про це — виїхати на Олімпійські ігри, виграти в цих країн, довести, що українці сильні — як на фронті, так і на спортивній арені».

Жан Беленюк наголошує на залученні широкої коаліції спортсменів, які будуть солідарні з Україною:

«В ідеалі — це залучення максимально широкої коаліції спортсменів. Чесно кажучи, я не дуже уявляю, щоб якісь спортсмени в знак солідарності з Україною просто пожертвують своєю можливістю взяти участь в Олімпійських іграх. Тому це повинна бути дуже така широка кампанія, яка дійсно буде мати певний такий ефект сніжного кому, коли всі будуть долучатись, і вже ті, хто навіть не збирався це робити, будуть розуміти, що вони займають якусь мінімальну позицію. Але до Олімпіади ще треба дожити. У нас відбірковий етап на Олімпійські ігри. І саме в тих федераціях, які допустять росіян та білорусів, наші спортсмени не можуть брати участі. На відбіркових етапах дуже складно переконати когось з інших країн не брати участь у цих турнірах. Тому тут теж треба формувати широку коаліцію солідарних з Україною країн, треба максимально широко доносити те, що в Україні триває війна — і я сподіваюсь, що якомога більше країн долучиться до того, щоб бути солідарними з Україною. Але це складно. Я не уявляю, як буду переконувати якогось борця, щоб він не вийшов на змагання — у даному випадку кваліфікаційні, не кажучи вже про Олімпіаду. Його тренер вважає, що йому треба брати участь. Йому не дуже сильно муляє, що там в Україні. Знаю, що українські спортсмени займають патріотичну позицію і вони будуть у разі потреби готові і на бойкот».

Рішення щодо участі росіян та білорусів на Олімпійських іграх у 2024 році ще не ухвалене МОК. На нього очікують цьогоріч влітку. Спортивний журналіст Григорій Палій не виключає, що Міжнародний олімпійський комітет може прислухатись до критики з боку західних урядів:

«Думаю, що ось всі ці кроки МОК — це моніторинг ситуації: якою буде реакція спортсменів, якою буде реакція федерацій, як уряди у більшості країн прореагують на цей допуск. Якщо загальна реакція буде негативною, якщо ті, хто проти війни, будуть постійно нагадувати МОК, що недостатньо змінити прапор на нейтральний, недостатньо виступати без гімну, треба ще щось зробити для того, щоб війни не було, тоді, можливо, на фініші, можливо, матимемо більш зважене і справедливе рішення щодо спортсменів з РФ та Білорусі».