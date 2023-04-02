Другий тур у Чорногорії: прозахідний корупціонер проти просербського популіста

ПЕРЕГОНИ НА БАЛКАНАХ

Чорногорія – Сьогодні чорногорці обирають наступного президента в другому турі. Серед кандидатів — нинішній лідер держави Мило Джуканович та несподівана темна конячка Яков Мілатович. Перший — прозахідний кандидат, а другому висловили підтримку в Сербії та Сербській православній церкві (СПЦ).

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Неочікуваний результат

Несподіваними можна сміливо назвати результати першого туру президентських виборів у Чорногорії. Усупереч усім прогнозами в другий тур не пройшов відверто проросійський та просербський старожил місцевої політичної сцени Андрія Мандич. Замість нього з чинним президентом Чорногорії Мило Джукановичем побореться молодий популіст від поміркованої політичної сили «Європа зараз!» Яков Мілатович, який отримав підтримку 29,1% виборців.

Економіст Яков Мілатович голосує на виборчій дільниці в столиці Чорногорії Подгориці, неділя, 19 березня 2023 © AP / Risto Bozovic

Чинний президент Мило Джуканович набрав трохи більше – 35,3%. Водночас Андрія Мандич заручився підтримкою лише 19,2% та вибув із перегонів. Та він швидко зорієнтувався і закликав своїх виборців підтримати Якова Мілатовича, на якого зробив ставку Белград із впливовою в регіоні Сербською православною церквою.

Нинішній перезидент Чорногорії Мило Джуканович © AP / Risto Bozovic

У коментарі RFI-Україна аналітикиня Центру балканських досліджень Катерина Шимкевич визначила декілька чинників, які допомогли Мілатовичу пройти в другий тур замість Мандича:

По-перше, він є свіжим обличчям чорногорської політики, що імпонує місцевим виборцям, які втомилися від одних і тих самих облич на кожних президентських перегонах. По-друге, Яков Мілатович працював міністром економічного розвитку у складі уряду Здравка Кривокапича, який постійно діяв проти президента Джукановича. Упродовж 2020-2022 рр. Мілатович працював над програмою економічного перетворення в Чорногорії і доводив, що його реформи зможуть підвищити зарплату чорногорцям. По-третє, і це найголовніше, свій досвід роботи в уряді Кривокапича і розробку програми економічних змін Мілатович використав у президентській кампанії. Його популістські заяви якраз базувалися на обіцянках підвищити рівень життя населення, підняти зарплати, почати боротися із корупцією

Найстрашніше — позаду

Незважаючи на підтримку Сербії та СПЦ, Яков Мілатович вважається менш радикальним, ніж Андрія Мандич. У разі перемоги останнього балканісти прогнозували сценарії аж до виходу Чорногорії з НАТО чи об’єднання в Державний союз із Сербією.

Водночас у цій кампанії Мандич дещо стишив свою радикальну риторику щодо Альянсу та поставив на образ господарника та миролюбця. Він і далі звинувачує Джукановича в розпаленні національної ворожнечі в Чорногорії та дискримінації сербів.

Просербський Андія Мандич вибув з президенських перегонів © AP / Risto Bozovic

Та різка зміна образу не допомогла в президентських перегонах, зокрема, через минуле Мандича, розповідає Катерина Шимкевич:

Він є досвідченим політиком. Він балотувався на пост президента Чорногорії ще у 2008 р., посівши друге місце за кількістю набраних голосів. Мандич очолює просербську партію «Нова сербська демократія», є одним із лідерів проросійського «Демократичного фронту». Мандича підозрювали у спробі організувати державний переворот у 2016 р. Також він є постійним фігурантом різних корупційних скандалів, на відміну від Мілатовича

Нове обличчя сербського впливу

Яков Мілатович пішов на вибори замість лідера своєї політсили «Європа зараз!» Мілойка Спаїча, у якого виявили сербське громадянство. Відповідно балотуватися в президенти він не зміг. А Мілатович розпочав кампанію з легалізації подвійного громадянства в Чорногорії.

Передвиборчий плакат з Яковом Мілатовичем © AP / Risto Bozovic

Яков Мілатович може похизуватись якісною закордонною освітою. Він навчався в університетах США, Британії Австрії та Італії. Потому працював у Deutsche Bank у Франкфурті у відділі з оцінки кредитного ризику, а згодом — у Європейському банку реконструкції та розвитку.

Головна передвиборча обіцянка Мілатовича — збільшити зарплати й продовжити зупинені Джукановичем реформи, каже аналітикиня Центру балканських досліджень:

Серед інших обіцянок можна відзначити швидкий вступ у ЄС, бо Чорногорія начебто має найтриваліший досвід перемов щодо вступу в Євросоюз; підтримка позицій союзників по НАТО і ЄС щодо агресії РФ проти України; підтримка та розвиток регіональної ініціативи «Відкриті Балкани»; розвиток відносин із Сербією, яку вважає важливим туристичним і торговим партнером Чорногорії; нормалізація відносин із СПЦ, яка є важливою інституцією в Чорногорії і може забезпечити політичну стабільність

Катерина Шимкевич називає Мілатовича повною протилежністю Джукановичу, який послідовно боровся із сербським впливом у Чорногорії. Про це свідчить і підтримка просербськими політиками його кандидатури, і те, що його економічна програма «Європа зараз!» начебто була написана і погоджена в Белграді. Тож у разі його перемоги можна незабаром чекати на поступове відновлення тісніших відносин із Сербією:

Тут Мілатович має виправдати довіру, яку йому авансом дали в СПЦ, Белграді, просербські політики Чорногорії. І от на цьому ґрунті буде будуватися довготермінова перспектива його діяльності як президента країни

Водночас, наголошує Катерина, слід звернути увагу на відсутність різких заяв Мілатовича щодо зближення з Сербією та РФ. Його публічна позиція — поміркований проєвропейський політик. Тож не варто боятись, що Мілатович одразу зупинить проєвропейський рух Чорногорії, якщо стане президентом:

У першу чергу через те, що в нього не вистачить на це повноважень. У Чорногорії президент має досить обмежений функціонал, тому робити все на свій розсуд він просто не зможе. Інша, звісно, буде ситуація, якщо на майбутніх парламентських виборах партія Джукановича остаточно втратить свої позиції і опозиційні сили зможуть зібрати просербську коаліцію

Люди проходять повз передвиборчий білборд, на якому зображено економіста Якова Мілатовича © AP / Risto Bozovic

На думку Катерини, говорити про ймовірність об’єднання Чорногорії з Сербією у Державний союз теж поки зарано. Зокрема, через те, що молоде покоління активно бореться за самовизначення та все чорногорське — мову, літературу, ідентичність:

Чорногорці у 2006 році голосували за незалежність. Вони хочуть до Європи, хоча сербський голос і критика Євросоюзу звучить все голосніше у Чорногорії. Але нового державного утворення Сербії і Чорногорії поки точно не буде. Таке об’єднання вигідне було би Белграду і Москві, але третина населення країни має проєвропейські погляди, тому повертатися у міні-Югославію знову не захочуть

Експертка застерігає, що перемога Мілатовича має насторожити Україну:

Бо Сербія не приєднується до санкцій ЄС проти РФ, а от Чорногорія приєдналася. Мілатович може піти шляхом Вучича і заявити, що такі санкції шкодять Чорногорії, тому призупинить їх дію. Але поки Подгориця намагається діяти так, як це має робити кандидат до ЄС і потенційний член Євросоюзу

Найвигідніший для України

Нинішній президент Мило Джуканович перебуває на керівних посадах у країні з 90-х років. Він був одним із рушіїв членства Чорногорії в НАТО, є послідовним прихильником вступу до ЄС, із 2014-го відмовився від співпраці з росіянами та активно підтримував упровадження санкцій за окупацію Криму.

Прихильники прозахідного чинного президента Мило Джукановича перед першим туром виборів © AP / Risto Bozovic

Джуканович однозначно є найвигіднішим для України кандидатом у нинішніх перегонах, вважає Катерина Шимкевич:

За 13 місяців повномасштабного вторгнення він продемонстрував і заявами, і діями повну підтримку України. І можна очікувати, що він займатиме цю позицію і надалі, не дивлячись на проблеми у партії та опозицією в країні

Джуканович — політик старої формації, який зростав на політичних традиціях Югославії з безумовним авторитетом лідера партії. Тож на керівних посадах поводив себе як одноосібний очільник держави. Це, зауважує експертка, до вподоби не всім:

Певний час це спрацьовувало, але він при владі реально затримався, за що і його, і політичну партію, лідером якої він є, постійно критикують — за узурпацію влади, будівництво в Чорногорії авторитарної моделі управління. Критика лунає і з Брюсселя, де не задоволені багатьма речами у Чорногорії: рівнем корупції, зростанням рівня оргзлочинності, проблемами з судовою системою, політичною культурою

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама (ліворуч) вітає президента Чорногорії Президента Чорногорії Мило Джукановича під час саміту ЄС-Західні Балкани © AP / Andreea Alexandru

У разі переобрання Мило Джукановича його головними завданнями стануть вирішення соціальних конфліктів та швидке приєднання до Європейського Союзу. Для досягнення цих цілей він має йти на поступки та впроваджувати комплексні реформи, розповідає аналітикиня:

Ураховуючи, що попереду в Чорногорії парламентські вибори і партія діючого президента точно не є фавориткою, то можливе майбутнє президентство для Мило Джукановича буде нелегким. Бо до влади будуть приходити насамперед просербські та проросійські партії. Співпрацювати з ними влада не навчилася, бо не хоче. Задля збереження стабільної країни це доведеться робити, хоча очікувати на це зараз не приходиться

Шанси кандидатів

Незважаючи на підтримку Мілатовича Сербією та просербськими кандидатами, напевно сказати, хто переможе, наразі неможливо.

Чоловік готується проголосувати на виборчій дільниці в столиці Чорногорії Подгориці, неділя, 19 березня 2023 р. © AP / Risto Bozovic

Як розповідає Катерина Шимкевич, у Чорногорії, за останніми соціологічними опитуваннями, тільки десь третина громадян висловлюється за європейське майбутнє країни, при цьому вони вважають себе чорногорцями, а не сербами. Ще до 30% громадян Чорногорії стверджують, що вони серби, дотримуються проросійської позиції, тому хочуть виходу Чорногорії з НАТО і зупинення євроінтеграції.

Не визначилися із політичною позицією від 30 до 40% громадян Чорногорії. Вони зараз є загадкою для експертів, які намагаються спрогнозувати, на який бік ці виборці можуть стати.