Позачергові вибори в Болгарії: чи стане таємна підтримка України явною?

ТАЄМНА ПІДТРИМКА

У неділю, 2 квітня, Болгарія обиратиме парламент 49-го скликання. Це вже п'яте за останні два роки голосування. Політична криза, громадськість, яка не довіряє політикам, і Україна, яка залежить від подальших постачань зброї радянського зразка. Софія була хоч і таємним, але надійним партнером. Чи буде надалі підтримка від неї і яка саме — читайте в статті RFI-Україна.

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Троянди і зброя

Долина троянд у центральній Болгарії, 2004 р. © AFP / DIMITAR DILKOFF

Понад 300 років поспіль Болгарія є традиційним виробником трояндової олії. У центральній частині країни розташовано безліч плантацій. А посеред трояндового розмаїття в місті Казанлик стоїть завод «Арсенал» — один із найпотужніших гравців військово-промислового комплексу Болгарії. Лише одне підприємство працевлаштовує близько семи тисяч людей.

Потужності виробника зброї «Арсенал» у місті Казанлик, Болгарія, 13 березня 2023 р. © AFP / NIKOLAY DOYCHINOV

«Коли нас наймали, то казали, що замовлень стільки, що роботи вистачить щонайменше на 5 років», — розповідає один із робітників журналістам агентства Франс Прес.

Торік Болгарія експортувала зброї на майже 4 мільярди євро. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну — ось, що забезпечує зростання болгарському військово-промисловому комплексу.

Хоча сама Болгарія відкрито не надає Україні військової підтримки, саме наша держава є найбільшим отримувачем відповідної її продукції. За словами дослідника Румунського центру російських досліджень у Бухаресті Лаурентіу Плешки, Софія звертається до посередників, щоби експортувати озброєння до України:

Польща та Румунія — дві країни, які нещодавно створили спільну військово-технічну комісію для синхронізації закупівель озброєнь. Болгарія спеціалізується на боєприпасах для зброї радянських часів, і цього для України наразі достатньо. Поки Київ не модернізує всю свою зброю до стандартів НАТО, треба працювати з тим, що є, зараз!

Модернізувати як зброю, так і потужності для її виробництва хоче і сама Софія. Міноборони планує передати державному Вазовському машинобудівному заводу старі боєприпаси радянського зразка на майже 175 мільйонів євро. Потім їх через посередників доправлять в Україну, натомість Болгарія одержить нові боєприпаси.

Софія також прагне модернізувати свої застарілі виробничі потужності за європейські гроші, щоб почати виробляти снаряди та інші боєприпаси за стандартами НАТО.

Чому таємно?

Колишній Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, Софія, 2 жовтня 2022 р. © AP / Valentina Petrova

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, то прем'єрське крісло в Болгарії обіймав Кирил Петков. Відповідно до Конституції країни, саме уряд керує внутрішньою та зовнішньою політикою Республіки. Петков — політик проєвропейських поглядів. Після чергової демонстрації агресії РФ він підтримав санкції ЄС та відмовився платити за російський газ рублями. А втім, він не афішував військової підтримки України, зокрема, прикриваючись експортом пального.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного пального в Україну. За словами колишнього віцепрем'єр-міністра Болгарії Арсена Василєва, часом його країна покривала 40% потреб українців. При цьому передане Болгарією дизельне пальне було перероблено з російської сирої нафти на чорноморському НПЗ. Останній на той час належав російській компанії «Лукойл».

В інтерв'ю німецькому виданню «Вельт» Кирил Петков заявив, що за оцінками уряду, третина потрібних Україні на першому етапі боєприпасів надходила з Болгарії. На думку Лаурентіу Плешки, ймовірно, країна приховувала підтримку Києву, побоюючись російських диверсій на військових об'єктах:

Наприклад, у минулому вибухи ставалися на складах компанії EMCO (проєктує та виробляє товари військового призначення, — ред.) та Вазовського машинобудівного заводу, а також на складі боєприпасів у Врбетіце в Чехії. Ураховуючи цю історію диверсій, зрозуміло, що Болгарія хотіла би зберегти свою військову допомогу Україні в таємниці. Зрештою, навіщо Російській Федерації знати, що Болгарія експортувала в Україну зброї на мільярди євро? Ймовірно, цю інформацію вважають військовою таємницею навіть у Софії, де з високою ймовірністю присутні російські шпигуни

Дослідник стверджує, що в Європейському Союзі є дві країни, які уникають відкритої демонстрації підтримки України у війні проти окупантів. Це Болгарія та Румунія:

Вони, як правило, діють за лаштунками, щоб надавати постійну допомогу українцям і уникати будь-яких наслідків для національної безпеки. Варто зазначити, що ці дві держави знаходяться на периферії Євросоюзу та НАТО, мають вихід до Чорного моря. І кожна прагне відстоювати власні національні інтереси. Ось чому про характер своєї допомоги Україні у війні вони воліють публічно не говорити. На жаль, вони не наслідують приклад східних країн НАТО, як-от Польща, яка показово допомагає Україні

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Усе польське суспільство та політичний клас історично вороже ставляться до Російської Федерації і максимально активно підтримують Україну. Відмінність між Польщею та Болгарією частково полягає в тому, що в Софії зараз проросійський президент Румен Радев. Той, який, зокрема, сказав, що Крим начебто належить Росії. Крім того, у парламенті Болгарії є партії, наприклад Болгарська соціалістична партія, яка підтримала кампанію нинішнього президента, і проросійська «Партія Відродження» та «Болгарське відродження», які виступають проти надання зброї Україні.

І знову вибори

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов на пресконференції у Софії, Болгарія, 4 жовтня 2022 р. © AP / Valentina Petrova

У неділю, 2 квітня, в Болгарії відбудуться дострокові парламентські вибори. Це вже п'яте волевиявлення за останні два роки. Україна особливо зацікавлена в результатах, адже саме від них залежить подальша доля нехай і таємної, але надзвичайно цінної допомоги для оборони від російських військ.

Голосування відбуватиметься за ті самі політичні партії, які брали участь в останніх виборах і які не здатні домовитися між собою, сформувати коаліцію та призначити урядовців. За словами Лаурентіу Плешки, головна боротьба точиметься між проєвропейською партією колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова («Продовжуємо зміни», ПП) і консервативно-популістичною партією колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова («Громадяни за європейський розвиток Болгарії», ГЄРБ):

Є висока ймовірність того, що ГЄРБ забезпечить собі перше місце на виборах 2 квітня. Це особливо ймовірно з огляду на здатність Борисова повертатися на керівні посади, незважаючи на численні корупційні скандали, які виникали за останні 10 років, коли він із перервами очолював уряд

За останніми опитуваннями і ПП, і ГЄРБ мають однакову підтримку в 26%. А втім, існують й інші причини, які заважають спрогнозувати результати волевиявлення у Болгарії, — вважає політичний аналітик незалежного дослідницького центру «Альфа Рисьорч» Женовева Петрова:

Виборці вже накопичили дуже високий рівень недовіри до політичних партій, тому очікується, що їхня активність буде надзвичайно низькою, оскільки люди вирішили, що партії не можуть виконати свої основні зобов’язання, тому громадяни не знають, за кого вони хочуть голосувати

Дещо інші цифри називає агенція «Ройтерз». За її даними, партію «Продовжуємо зміни» підтримують 23,7% болгар, тоді як за ГЄРБ готові віддати голоси 22,3% жителів країни.

Хто б не прийшов до влади, наголошує Лаурентіу Плешка, на горизонті — крихка урядова коаліція:

І доля Болгарії, і війна в Україні залежать від нового уряду. Безперечно, що військова підтримка України триватиме. Однак незрозуміло, яку форму матиме ця підтримка і чи буде вона такою ж видимою чи прихованою, як раніше

Зброя, боєприпаси і пальне як допомога від Болгарії, продовжує експерт, були вирішальними для того, щоб Україна могла захиститися від російського вторгнення:

Без цієї допомоги Україна була б у слабкій військовій позиції. Той факт, що ця поміч надавалася приховано, також пішов на користь Україні, оскільки противник не міг знати точну кількість наявної в нього зброї та боєприпасів