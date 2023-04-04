Перший офіційний за рік: Зеленського чекають у Варшаві 5 квітня

важливий візит

Варшава, Польща – Президент України їде до Польщі. Це буде його перший офіційний візит від початку повномасштабного вторгнення РФ. До того Володимир Зеленський двічі був у польському Жешуві: торік у грудні, повертаючись із США, та цього лютого після низки проведених зустрічей у Франції, Великобританії та Бельгії.

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Одноденний візит

Володимир Зеленський прибуде до Варшави разом із Першою леді Оленою Зеленською. У канцелярії президента Польщі повідомили, що візит триватиме лише один день.

«Цей візит є символічним — президент Зеленський приїжджає офіційно, це анонсовано», — наголосила голова канцелярії президента Польщі Гражина Ігначак-Бандих.

💬 Po raz pierwszy od wybuchu wojny Prezydent Ukrainy składa oficjalną wizytę zagraniczną. Na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda Prezydent @ZelenskyyUa odwiedzi Warszawę 5 kwietnia wspólnie z Pierwszą Damą Ołeną Zełenską | @PAPinformacje — Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) April 3, 2023

У Зеленського заплановані зустрічі із Анджеєм Дудою, а також польським прем’єром Матеушем Моравецьким.

Ta wizyta jest symboliczna. Rozmowy Prezydentów 🇵🇱🇺🇦 będą dotyczyły m. in. wsparcia dla Ukrainy, jej odbudowy, naszych relacji. Prezydentowi @ZelenskyyUa bardzo zależało na spotkaniu z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami — Szef KPRP @GIBandych



🎥 https://t.co/5HZAs1uwMr pic.twitter.com/o2mj2AKPfY — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

«Офіційний візит розпочнеться з церемонії привітання у внутрішньому дворику президентського палацу. Далі будуть переговори віч-на-віч, після того — перемови делегацій, а потім зустріч із людьми, поляками та українцями», — розповіла голова канцелярії президента Польщі.

Ця зустріч відбудеться у дворі Королівського замку. Її транслюватимуть на великих екранах на Замковій площі.

Гражина Ігначак-Бандих наголосила: візит має бути максимально безпечним. Йдуть консультації не лише зі Службою державної охорони (SOP — ред.), але й з Управліннями внутрішньої безпеки та зовнішньої розвідки.

Зеленський та Дуда у Львові. Січень 2023 року © Офіс Президента України

Анджей Дуда та Володимир Зеленський обговорять низку важливих проблем під час зустрічі, зокрема, питання безпеки країн, економічного співробітництва, транспортування українського зерна через Польщу.

«Теми, пов'язані з економікою та відбудовою України, обов'язково будуть обговорюватись. Дуже важливим елементом цього візиту буде відбудова України. Крім того, історичні питання теж будуть на порядку денному», — наголосила Гражина Ігначак-Бандих.

Томаш Вальчак, політичний журналіст видання «SuperExpress» (Польща, Варшава):

Усі давно чекали на офіційний візит президента Зеленського до Польщі. Звичайно, для всіх він — герой. І всі чекали, коли він приїде. Цей візит, на мою думку, має більш символічну, ніж практичну мету. Усі хочуть побачити його вживу. Для всіх важливо, щоб він не лише в США їздив, у Францію, Британію, але в Польщу. Мені здається, ніхто не очікує якихось практичних ефектів від цього візиту. Усі хочуть його побачити, послухати, що він скаже полякам та українцям. Зрозуміло, що дуже важлива ціль цього візиту — це зустріч із українцями, які живуть у Польщі, розповісти їм, як там в Україні все відбувається. Подивимось на зустріч із президентом Дудою, прем'єром Моравецьким. Це буде хороший політичний сигнал, що Зеленський уже нормально приїжджає до Варшави, зустрічається не в бункері.

Дуда і Зеленський зустрілись у Жешуві. Грудень 2022 року © Reuters

Весь візит тримається в секреті. Але я певен, що заходи безпеки будуть дуже серйозні. Бо багато чого в Польщі відбувається. Росія поруч, є білоруські та російські шпигуни. І для польських, і для українських спецслужб буде багато роботи, щоб забезпечити цей візит. Не на рівні Байдена, але близько, бо ми знаємо, як це все небезпечно. Це не буде звичайний візит глава держави, наприклад, як це відбувається у випадку із лідерами західних країн. Приїжджає президент держави, де триває війна. Ми розуміємо, що заходи безпеки будуть суворішими, ніж зазвичай.

Володимир Фесенко, український політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента»:

— Я не думаю, що в цього візиту є якась конкретна предметна мета, щось отримати, про щось конкретно домовитись. Це офіційний візит. І він важливий як підтвердження і розвиток того тісного і міцного політичного союзу, який почав формуватись між Україною та Польщею ще до початку нинішньої великої війни між Росією та Україною. Але війна нас зробила найбільшими союзниками. Те, що Польща є членом ЄС та НАТО, для нас це місток, власне, до ЄС та НАТО. Це головний хаб в умовах війни, наш близький тил. Зокрема, у цьому тилу зараз перебувають мільйони українців, які виїхали і до, і під час війни. Але головне, що Польща найбільш активно підтримує нас і допомагає нам. У нас є спільний ворог, спільні інтереси протистояння російській агресії. Але ці спільні інтереси стосуються і майбутнього України, майбутнього в ЄС та НАТО. Польща для нас не лише географічно, але й політично найближчий політичний союзник, який разом із нами, який допомагає нам. У майбутньому, думаю, цей союз буде далі працювати. Цей візит буде спрямований на те, щоб не тільки продемонструвати і змінити цей союз, а й домовитись про конкретні спільні подальші дії. Думаю, що можуть обговорюватись і питання післявоєнного майбутнього: про кооперацію України та Польщі, про позицію європейської інтеграції України, як Україні допомогти швидко вступити до НАТО. Також можуть обговорюватись коопераційні проєкти в економіці, військово-промисловому комплексі. Це також буде підтвердженням активного і дієвого союзу між двома нашими країнами. Щодо зустрічі Зеленського з українцями та поляками, то, думаю, це будуть слова подяки і заклики до того, щоб ми цей союз не тільки зберігали, але й розвивали. Це союз не тільки двох президентів, це союз двох держав і двох народів. І саме союз двох держав, двох народів треба розвивати та зміцнювати. У цьому буде ключовий акцент виступу президента Зеленського, його звернення до поляків та українців.