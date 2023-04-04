Підтримка України чи власні інтереси: навіщо Шольц літав до Румунії

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у президентському палаці в Бухаресті, 3 квітня 2023 року.

Німеччина та Румунія посилюють співпрацю для підтримки України під час її протистояння російській агресії. Обіцяють реалізувати для цього багато заходів і на двосторонньому рівні, і як партнери в ЄС та НАТО.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц уперше зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті. Під час брифінгу лідер Німеччини підкреслив міцні відносини між його країною та Румунією та повторив обіцянку надавати Україні військову підтримку стільки, скільки це потрібно.

«Наше співробітництво щодо підтримки України є дуже інтенсивним. Можу вас запевнити, ми будемо і надалі це робити за допомогою дуже багатьох конкретних кроків», — заявив Шольц.

За словами канцлера, підтримка Україні стосуватиметься також ремонту військової техніки, яку передають нашим воїнам. Ідеться про створення німецьким виробником зброї «Rheinmetall» центру обслуговування в румунському Сату-Маре. Як відзначив Шольц, під час війни важливо ремонтувати техніку близько до кордонів України.

Йоганніс привітав створення такого центру і закликав допомагати Києву: «Треба продовжувати підтримувати Україну, скільки потрібно, як на рівні ЄС, так і країн-членів».

Вимушена допомога

За словами політичного експерта Тараса Загороднього, для України створення ремонтного центру в Румунії однозначно є гарною новиною. І чим більше таких центрів буде побудовано, тим краще.

Модернізовані БМП «Marder» на підприємстві Rheinmetall, червень 2022 року © Bild

На думку експерта, хоч Німеччина й посилює свою допомогу, робить це вимушено. Адже ще в перші три місяці повномасштабної війни ФРН вмовляла Україну здатися, щоб не ображати росіян.

«Після того, як їх звозили в Бучу, як Зеленський сказав своє категоричне "ні", вони були змушені допомагати, бо зрозуміли, що й без них зможуть обійтися. Але це буде повною перемогою англосаксів», — пояснює Тарас Загородній.

Німеччина усвідомила, що може опинитися у фактичній ізоляції в ЄС. Тож, зокрема, Шольц і вирушив до Румунії, маючи прагматичний і стратегічний інтерес.

«Прагматичний полягає в тому, що Шольц хоче отримати контракт для власних виробників, щоб їхня техніка продавалася. Я впевнений, що буде масштабне переозброєння по всьому блоку НАТО. А стратегічний — це суперництво Німеччини зі США та Великою Британією за вплив на Східну та Центральну Європу», — пояснює експерт.

За його словами, США та Британія припускають що, Берлін може навіть піти на континентальний альянс із Москвою та Пекіном після закінчення війни в Україні. Тож, ураховуючи це, формують окрему політику щодо країн Східної Європи: хочуть зробити їх базовими для НАТО та безпеки Європи.

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Також це противага «старій» Німеччині та Європі, які через співпрацю з Москвою та Пекіном «трохи випали» з Північноатлантичного альянсу. І зараз США та Британія нарощують свій вплив, передають технології, дають більше зброї.

«Стрижнем безпеки, безперечно, буде Польща та Україна. Якщо говорити про безпеку Чорноморського регіону, це теж питання стратегії Румунії. У них стоїть американська база, і вони намагаються бути ближчими до англосаксів, ніж до німців. Тому німці тут вступають у боротьбу, щоб зберегти власний вплив», — пояснює Загородній.

Румунія хоче зміцнити позиції в Чорноморському регіоні

Під час двосторонніх переговорів лідери країн також обговорили оборонну співпрацю на східному фланзі НАТО та безпеку в Чорноморському регіоні.

Йоганніс повідомив, що стратегічне значення Чорноморського регіону зростає, і закликав НАТО суттєво зміцнити позиції оборони та стримування.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у президентському палаці в Бухаресті, 3 квітня 2023 року. © AP / Andreea Alexandru

Загородній вважає, що Німеччина буде намагатися як противагу вибудовувати відносини з Румунією. Берлін розуміє, що його витискають із Чорноморського регіону, розуміє гру британців, які самі хочу мати там вплив.

Але відновити свої позиції німцям буде складно, тому що, за словами експерта, НАТО зробить ставку на користь України.

«Якщо раніше Румунія захищала східний фланг НАТО, то після вступу України в Альянс акцент буде зміщений у нашу сторону. Ми маємо потужну армію, спільний кордон із Росією та будемо мати вплив на російську політику після перемоги. Тож акцентів буде більше на Україну, тому що Румунія опиняється фактично в тилу», — сказав політолог.