31-й член НАТО: Фінляндія офіційно приєдналась до Північноатлантичного альянсу

РОЗШИРЕННЯ АЛЬЯНСУ

Прапори Фінляндії та НАТО у дворі будівлі МЗС Фінляндії у Гельсінкі, 4 квітня 2023 р.

Найшвидший вступ в історії НАТО: сьогодні Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу. Символічною є дата набуття членства, адже нині оборонний союз відзначає 74-ту річницю з дня заснування.

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Шлях Фінляндії до НАТО та російські погрози

Відносини Фінляндії та НАТО розпочались ще в 1994-му з участі у програмі «Партнерство заради миру». Наприкінці минулого сторіччя до неї доєдналися 23 європейські та азійські держави, зокрема країни колишнього Радянського Союзу.

Про реальне членство в НАТО у Фінляндії заговорили вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Уже 18 травня країна офіційно подала заяву на вступ в альянс, а менш як за рік стала його повноцінним учасником.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав історичний документ про вступ країни до НАТО © Maria Stenroos / Yle

Цілком передбачувано весь шлях Фінляндії до НАТО супроводжувався погрозами з боку РФ. Проте на саме членство в російському МЗС відреагували так:

«Зміцнюватимемо наш військовий потенціал на західному та північно-західному напрямку. У разі розміщення на території Фінляндії сил та засобів інших членів НАТО зробимо додаткові кроки для надійного військового убезпечення Росії».

Спільний кордон між Росією та НАТО офіційно збільшився на 1340 км © RFI

У тому, що Росія просто «проковтне» приєднання сусідньої країни до альянсу, переконаний конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, доктор політичних наук Григорій Перепелиця:

Путін уже сказав, коли Фінляндія подала заявку на членство в НАТО і вона була прийнята: ми не бачимо ніякої загрози щодо членства Фінляндії в НАТО. От він не бачить цієї загрози, тому ніякої реакції абсолютно не буде. Тим більше, що її сателіт Угорщина також чекала відмашки від Путіна. Як ми бачимо, угорський парламент ратифікував цю угоду. Після цього й Туреччина як остання країна серед ратифікантів також ратифікувала цей документ. Тож на цьому все закінчено

На думку експерта, якими б не були публічні заяви Путіна, членство Фінляндії у НАТО суттєво вплине на ситуацію в регіоні:

Тепер Балтійське море перетворилось в озеро НАТО, включно з Фінською затокою. І тепер фактично Балтійський флот закупорений у Балтійську й у Кронштадті, якщо говорити категоріями військовими. А Калінінград був анклавом, переважно економічним, а тепер уже, можна сказати, безпековим і воєнним анклавом Росії

Саміт НАТО в Бухаресті © AP / Andreea Alexandr

Членство в НАТО, наголошує Григорій Перепилиця, — це більше політичне, ніж військове рішення:

Воєнне розширення собі, так би мовити, намалювали у хворій суспільній свідомості Росії. Чому вона була проти розширення? Тому що вона розуміла, що ця сфера впливу, яка колись належала Радянському Союзу, тепер перейде до НАТО. І тоді уже повернути собі ні Балкани, ні Центральну Європу під свій геополітичний вплив РФ не зможе. Бо тепер вони вже належать до північноатлантичної сфери, так званої євроатлантичної зони безпеки, за яку відповідає НАТО. А це звуження геополітичного впливу Росії і неможливість повернути собі Центральну і Східну Європу. Тому Росія й висунула воєнний ультиматум, щоби НАТО само відійшло на кордони 1991 року

Зі Швецією чи без

Своє прагнення до членства в НАТО Фінляндія одночасно задекларувала разом із сусідньою Швецією. Обидві країни виконали всі вимоги для вступу та заявляли про намір разом доєднатись до альянсу.

Проте перепоною виявились Туреччина та Угорщина.

Президент Туреччини, Реджеп Ердоган © Burhan Ozbili / AP

І якщо у випадку з Фінляндією усім вдалось дійти згоди, то у шведів домовитися з Ердоганом не вийшло.

Антитурецькі мітинги курдів у Стокгольмі, зокрема з демонстративним спаленням Корану, привели до погроз з боку турецького лідера. Він заявив про неможливість ратифікації вступу за таких умов.

Протест курдів у Стокгольмі. Ілюстративні кадри © ASSOCIATED PRESS / ANDERS WIKLUND

Тож Фінляндії довелось урешті відмовитись від «парного» членства та долучитись до Північноатлантичного альянсу самостійно. Проте з часом, вважає Григорій Перепелиця, Швеція доєднається:

Я думаю, з часом Ердоган здасться — і Швеція буде членом НАТО. Тому що на фоні російсько-української війни так званий нейтралітет себе абсолютно дискредитував. Ці країни, які дотримувалися нейтралітету, вирішили приєднатись до системи колективної безпеки. Якщо ж Ердоган і далі упиратиметься, то не дадуть йому нових винищувачів або не дадуть фінансової допомоги, яка йому потрібна особливо зараз. У НАТО є важелі на Ердогана, і тим більше — у США

Українське прагнення та вплив розширення НАТО

«Ми щиро вітаємо нашого фінського друга зі вступом. Україна має на меті досягти такої ж мети — стати повноправним членом НАТО. Це буде однією з тем нашої розмови тут, у Брюсселі, як ми можемо просуватися вперед», — повідомив у день офіційного розширення альянсу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ще 2014 року український уряд оголосив вступ до НАТО пріоритетом, 2019-го цей стратегічний курс закріпили в Конституції.

«Україна швидко стає сумісною зі стандартами НАТО», — Столтенберг © NATO

У червні 2021-го під час Брюссельського саміту лідери НАТО підтвердили, що Грузія й Україна врешті стануть членами альянсу.

Уже після початку повномасштабного вторгнення, у вересні 2022 року, Президент України, голова Верховної Ради та прем’єр підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО на тлі так званих «референдумів» про приєднання окупованих територій до РФ. При цьому Генсек Альянсу Єнс Столтенберг за останній рік неодноразово заявляв, що Україна стане членом НАТО лише після завершення війни з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та Високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО в Брюсселі, 21 лютого 2023 року © Міністерство закордонних справ України

Розширення НАТО на Фінляндію навряд зіграє на руку постачанню військової допомоги Україні, вважає Григорій Перепелиця, адже альянс насамперед піклується про безпеку своїх членів:

Вони зараз приступають до побудови воєнної інфраструктури на східному фланзі. І починають з переозброєння країн-членів НАТО. Тому все піде в першу чергу, і «Абрамси», і новітні винищувачі, у країни члени-НАТО. Грецію переозброять, Угорщина 200 «Хаймарсів» замовила, Польща — 500 «Хаймарсів». А нам дали тільки чотирнадцять, хоча ми основний тягар цієї війни несемо. І вони кажуть: "Ну, з вас достатньо". Тобто, буде зараз переозброєння всіх країн НАТО.

Другий етап — це побудова воєнної інфраструктури на східному фланзі: Болгарія, Румунія, Словаччина, Польща. От ці країни будуть переозброєні насамперед. І тому Словаччина нам передала зараз винищувачі, Польща передає МІГи. Бо вони отримають новітні зразки, а нам скидають свої старі радянські винищувачі.

Третій етап — це запуск оборонно-промислового комплексу країн НАТО. Значить, Німеччина вже втричі збільшила свій воєнний бюджет. Вони кажуть, що повинні мати саму велику потугу в виробництві боєприпасів. І їхні заводи військові уже запущені. Очевидно, Фінляндія також буде підлягати, якщо тільки вона не буде заперечувати такому переозброєння і розміщенню воєнної інфраструктури НАТО.