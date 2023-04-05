Зеленський у Варшаві: нова зброя, відбудова України і безмежна вдячність полякам

візит президента

Варшава, Польща – Перший офіційний візит від початку повномасштабної війни Володимира Зеленського до Польщі. Українського Президента тут чекали. Не лише високопосадовці, з якими 5 квітня було підписано низку важливих угод, але й прості люди — поляки та українські переселенці.

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5 квітня 2023 року в українського Президента розписаний до секунди. Цей день він проведе у Варшаві, куди приїхав із першим своїм офіційним візитом за 406 днів повномасштабної війни. Володимир Зеленський уже був у Польщі двічі з 24 лютого 2022 року, але виключно проїздом і виключно таємно. Цього разу все інакше. Президент завітав до Польщі із Першою леді. У програмі візиту зустріч за зустріччю. І кожна з них — на вагу золота в усіх сенсах.

Перемовини двох президентів

Центр Варшави перекритий із самого ранку. Повсюди поліцейські автівки. Громадський транспорт 5 квітня ходить за зміненим графіком. Мешканців Варшави повідомили заздалегідь: до польської столиці їде український лідер.

5 квітня перекрили центр Варшави © RFI

Центр Варшави перекрили через візит глави України © RFI

Центр Варшави - у поліцейських © RFI

На президентському палаці майорять два прапори — польський та український.

Український і польський прапор на Президентському палаці у Варшаві © Офіс Президента України

На даху чатують снайпери. З хвилини на хвилину сюди приїдуть Володимир та Олена Зеленські.

Снайпери на даху президентського палацу у Варшаві © RFI

Подружжя Зеленських зустрічають на ґанку Президентського палацу Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.

Разом з Президентом України @ZelenskyyUa та командою сьогодні з офіційним візитом у Польщі.



Дякую союзникам за підтримку України 🇺🇦🇵🇱🤝 pic.twitter.com/XJpTnGhJji — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 5, 2023

Зеленський прибув до Варшави із першим офіційним візитом з початку війни © Офіс Президента України

Перші леді України та Польщі © Офіс Президента України

Подружжя Зеленських та Дуд на ґанку Президентського палацу © Офіс Президента України

Анджей Дуда нагородив свого друга та партнера Володимира Зеленського орденом Білого Орла — найвищою відзнакою Польщі — на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці в ім’я демократії, миру й безпеки у Європі, непохитність у захисті невід’ємних прав людини.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

«Для мене велика честь – бути тут разом із моєю дружиною й подякувати Президенту, його команді, уряду Польщі й кожному поляку за те, що ви вже зробили. Ви не покинули Україну, ви стояли з нами пліч-о-пліч. Ми за це вдячні», – наголосив Володимир Зеленський.

Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі © Офіс Президента України

Ордена Білого Орла - найвища польська нагорода © Офіс Президента України

Після того відбулись офіційні перемовини двох президентів і пролунали перші важливі заяви з боку обох лідерів:

Перемовини двох президентів © Офіс Президента України

🔻 Польща передає Україні чотири Міг-29 і готова відправити ще шість, —наголосив Дуда. Чотири винищувачі — уже в ЗСУ

🔻Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО та не віддасть свою землю, незалежність та дітей, — заявив Зеленський.

🔻 Варшава підтримує Україну на шляху до членства в НАТО. На найближчому саміті Альянсу у Вільнюсі Польща буде намагатись отримати для України додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал країни, — зауважив Дуда.

🔻 Найскладніша ситуація — у Бахмуті. «Якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці», — заявив Зеленський.

Зустріч тет-а-тет двох президентів © Офіс Президента України

Зеленський та Моравецький: про що домовились

Зустріч із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким розпочалась із вшанування пам’яті загиблих біля Могили невідомого солдата у Варшаві.

Вшанування пам'яті загиблих © Офіс Президента України

Зеленський та Моравецький біля могили невідомого солдата © Офіс Президента України

Зеленський та Моравецький у рамках візиту оглянули зразки військової техніки, яку Польща планує передати Україні.

Техніка, яка надійде до України © Офіс Президента України

Техніка для України © Офіс Президента України

Зеленський та Моравецький зустрічаються з військовими © Офіс Президента України

Ключові заяви:

🔻 Президент Володимир Зеленський підписав протокол про постачання Україні польського озброєння. «Ми підписали документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, у тому числі дуже ефективних Piorun, МіГ та іншого озброєння, якого ми так потребуємо», – заявив український Президент.

Зеленський та Моравецький підписують протокол про постачання Україні польського озброєння. © Офіс Президента України

Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання Україні польського озброєння. © Офіс Президента України

🔻Зеленський обговорив із польською стороною створення спільних підприємств із виробництва озброєнь та боєприпасів.

🔻Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким знайшли вихід проблеми експорту українського зерна до Польщі: «Найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна».

🔻 Протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів

🔻 Зеленський заявив про пошук рішень щодо повернення українських дітей, які були силою викрадені, депортовані РФ.

🔻 Моравецький: Польща обговорює з європейськими партнерами та США, як побудувати нову архітектуру безпеки.

🔻Україна та Польща підписали окремий документ про відбудову країни. «Важливо, щоб економічне зростання, над яким ми разом працюємо, давало конкретне збільшення робочих місць у двох країнах. Ми дуже в цьому зацікавлені. Це дасть нам з Польщею ще й позитивний соціальний результат», - підкреслив Зеленський.

Проєкти Перших леді

Перші леді — Олена Зеленська та Агата Корнгаузер-Дуда — у Польщі мають низку спільних проєктів. І цей візит допоміг втілити частину з них. Так, у Музеї варшавського повстання перезапустили україномовний аудіогід, який відтепер покриває всю експозицію.

«Тепер він розширений на усю експозицію, що зберігає історію трагічної спроби поляків звільнити Варшаву від гітлерівських військ. Більша частина міста тоді була знищена фашистами, а тих повстанців, яких вони не вбили, репресував вже Сталін», - зазначила Зеленська.

Перезапуск україномовного аудіогіда у Музеї варшавського повстання © Олена Зеленська

Перезапуск україномовного аудіогіда у Музеї варшавського повстання © Олена Зеленська

Ще один пункт відвідин двох Перших леді — варшавський центр допомоги мігрантам і біженцям від «Карітас Польща» (Caritas Polska).

Також під час візиту дружина глави України та перша леді Польщі зустрілися з 11 українськими медиками. Вони завершують практичний курс із вертолітної екстреної медичної допомоги. Навчання здійснюється в межах проєктів перших леді України та Польщі з обміну досвідом між країнами. Загалом такі навчання пройшли 89 українських медпрацівників із Черкас, Львова, Києва, Одеси, Рівного та Івано-Франківська.

Слова подяки польському та українському народам

Окрема і особлива частина візиту Володимира Зеленського до Варшави — це зустріч із поляками, які від початку великої війни допомагають громадянам України, а також із українськими переселенцями. Місце обрали символічне — Королівський замок, який під час Другої Світової війни був знищений нацистами, і який відновили попри все у 1984 році.

На Замковій площі у Варшаві встановили два великих екрани, звідки можна спостерігати за виступами Зеленського та Дуди © RFI

Українські прапори заполонили Варшаву © RFI

Варшава у синьо-жовтих кольорах © RFI

Щоб потрапити на Замкову площу, треба вистояти чергу та пройти контроль © RFI

Поліцейська перевірка всіх охочих потрапити на Замкову площу © RFI

У центрі Варшави підвищені заходи безпеки © RFI

На Замковій площі усі чекають слів Володимира Зеленського.

На Замковій площі у Варшаві роздавали портрети Зеленського зі словами "Честь героям" © RFI

Ще один плакат із Зеленським з'явився у Старому місті © RFI

Люди під час виступу лідерів у Королівському замку © AP - Czarek Sokolowski

Головні тези із виступу Володимира Зеленського:

🔻 Ми стоїмо разом! Пліч-о-пліч. Україна і Польща, і Європа, і вільний світ. Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч.

Президент Зеленський звертається до українського та польського народів у Варшаві © Офіс Президента України

🔻 Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше.

Глядачі слухають Володимира Зеленського © Офіс Президента України

🔻 Всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузії та прийде, обов’язково прийде в Білорусь.

🔻Коли у Варшаві нещодавно виступав наш із вами союзник, потужний союзник свободи – Президент Байден, він сказав: «Немає солодшого слова, ніж «свобода». Немає шляхетнішої мети, ніж свобода. Немає вищого прагнення, ніж свобода».

Виступ Зеленського у Королівському замку © RFI

Головні заяви Анджея Дуди:

🔻 Росії не вдасться посварити Україну та Польщу, не вдасться нас розділити.

Виступ Анджея Дуди © Офіс Президента України

🔻 У 2008 році Лех Валенса у Тбілісі сказав: «Зараз Грузія, потім Україна, післязавтра країни Балтії, а потім може бути і Польща». Але водночас він казав, що Центральна Європа має мужніх лідерів — і в цьому він теж мав рацію.

Виступи двох лідерів © RFI

🔻 Підтримка України буде нашим пріоритетом, незалежно від того, хто при владі — ліві чи праві.

Люди чекають на Зеленського © RFI

Сотні людей слухали виступ двох президентів на Замковій площі © Офіс Президента України

🔻 Тільки Україна має право вирішувати, на яких умовах переводити перемовини. Єдині вимоги до Росії від всіх країн — повне виведення військ з території України.

Українські вимушені переселенці прийшли послухати Зеленського © RFI

Після закінчення виступів обидва президенти вийшли на Замкову площу, де на них очікували сотні українців та поляків.