Євген Криштафович: «Український народ просто вштовхне країну в ЄС»

інтерв'ю rfi

Таллінн, Естонія – Загальні обсяги військової допомоги Україні від Естонії вже перевищили 1% ВВП країни. І на цьому Таллінн не зупиниться. Ні в кого нема сумнівів, що РФ може повторити «український сценарій» на іншій території. Про військову допомогу Естонії, про членство України в НАТО та ЄС, про роспропаганду, а також про те, як зашкодити Москві обходити санкції — в ексклюзивному інтерв'ю RFI-Україна з юристом-правозахисником та директором Центру європейських ініціатив (Таллінн, Естонія) Євгеном Криштафовичем.

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— У квітні Росія головує в Радбезі ООН. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар на засіданні Ради Безпеки ООН 30 березня виголосив спільну заяву від імені країн Балтії. «Країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі», — сказав він. Яким чином РФ можна виключити з цієї міжнародної організації? Чи йдеться лише про норми Статуту ООН, які не передбачають жодної процедури, за якою п'ять постійних членів можуть бути виключені з Ради Безпеки?

Постпред Росії при ООН Василь Небензя © Craig Ruttle / AP

— Заяви Держдепу такі, що механізми відкликання можливості головування РФ у Радбезі ООН відсутні. Постійні члени РБ ООН дотримуються позиції, що якщо зараз вжити заходів щодо виключення РФ чи обмеження її діяльності як країни, яка головує у квітні в РБ ООН, це означає припинення діяльності ООН як самого механізму. Зараз ніхто із Радбезу ООН не готовий на це йти. З іншого боку, накопичується незадоволення у світі. І ось була заява від країн Балтії. Це теж не можна ігнорувати, ураховуючи нинішню роль РФ. І ось цей рух Росії від країни, яка мала бути одним із гарантів світової безпеки як член РБ ООН, і до країни, яка є однією із загроз світовій безпеці, може привести до того, що механізми ООН чи взагалі будуть переглянути, чи з'явиться інша міжнародна організація. ООН не найбільш стабільна міжнародна організація.

Сесія Генасамблеї ООН © Володимир Зеленський / Твітер

— Ще одна тема, яку всі обговорюють. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань у нейтральному статусі спортсменів із Росії та Білорусі. Україна, країни Балтії, Польща та інші розкритикували таке рішення МОК. Утім, замість очікуваних від керівництва МОК дій — зміни свого рішення — з'являється нова заява . «Уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях». Як розцінювати дії МОК? Чи лише про спорт тут йдеться?

Зимові Олімпійські ігри. Лютий, 2022 рік AP - Bernat Armangue

— Це рішення МОК є просто ганьбою. В Естонії позиція уряду така, що спортсмени з РФ та Білорусі не мають брати участі в Олімпійських іграх. Але є Національний олімпійський комітет, який не має жодного стосунку до уряду. І він дотримується позиції, яка більш близька до позиції МОК. У нас, в Естонії, дуже широка дискусія. Треба розуміти, що в нас половина спортсменів, тренерів, мають дуже широкі зв'язки зі своїми колегами з РФ, яких вони хочуть захистити і відвести від удару. Ще виникає конфлікт інтересів. У нас тут може приїхати головний тренер збірної РФ із футболу: з ним наша національна збірна фотографується чи влаштовує якісь заходи. І це викликає скандали.

Російська фехтувальниця. Ілюстративне фото © FreeBalt

Нещодавно був юніорський турнір у Таллінні, була дівчинка, яка тренується в естонському клубі. Але вона вийшла у масці з російським триколором, бо це було «для неї дуже важливо». Усі бачили це, але вирішили не загострювати уваги. З цього зчинився скандал, багато обговорень. А чи, бува, не цькування тієї дитини? А де були дорослі? Тобто, це такий перманентний процес навіть у країнах, у яких, здається, оця позиція однозначна. Але вона неоднозначна. Шукають способи створити інформаційні приводи. Просто кинути цю дитину на амбразуру, щоб вся негативна реакція була спрямована на неї. І це дало можливість подивитись на ситуацію з російськими спортсменами під іншим кутом.

На мій погляд, це не випадковість, а спланована провокація. І це багато де відбувається. І єдина можливість зі всім цим впоратись — це бойкот. Чим більше країн, спільнот тиснутимуть на свої національні комітети, змушуючи їх бойкотувати. Якщо будуть допущені російські та білоруські спортсмени, і поготів МОК буде перебувати під міжнародним впливом і буде змушений ухвалювати адекватні рішення.

— 16 березня уряд Естонії погодив новий пакет військової допомоги Україні на 494 300 євро. Таллінн послідовний у своїх діях від початку війни. Це стосується Вільнюса, Риги, Варшави. Чому з іншими країнами досі є проблеми?

Навчання НАТО в Естонії. Лютий 2023 року AP - Sergei Grits

— У країнах Балтії та Польщі існує суспільний консенсус, що Україні треба постачати зброю стільки, скільки вона того потребуватиме. Ці країни віддають усю зброю, яка в них є. Потім вони отримують компенсації у певному обсязі чи нову зброю. І вони знову відправляють її до України. Можна було б постачати зброю з Німеччини і Франції (і щось там робиться), але у цих країнах є дуже впливові коли. Вони кажуть: «Ні, ми краще не будемо нагнітати атмосферу, краще обмежимо постачання зброї і таким чином приміряємо на себе роль “голуба миру”. І хай краще сторони займаються перемовами, ніж буде ескалація конфлікту». Це дуже часто повторюють у Німеччині та Франції. Тому краще постачати зброю через ті країни, де суспільний консенсус набагато ширший.

— Естонію звинуватили в надсиланні Україні старої військової техніки та в модернізації армії завдяки партнерам у Євросоюзі. Про таке написало видання «Політіко». На чому ґрунтуються ці обвинувачення?

Естонські військові біля бронетехніки, військовий табір Тапа, 19 січня 2023 © AP / Pavel Golovkin

— Естонія передавала всю зброю, яку можна було передавати. « Джавеліни » точно не є старою зброєю. А стара радянська техніка, яку так чи інакше мали міняти, також вся була відправлена в Україну і була корисною для ЗСУ. Українські військові могли нею керувати та з неї стріляти. Щодо постачань нової зброї, то з нею були затримки саме через те, що нею не вміли користуватись. І це потребувало часу. Зараз із цим простіше. Щодо компенсацій, які Естонія отримала. Їх так чи інакше отримала би, навіть якби вся зброя була списана. Справа в тому, що Естонія була на кордонах разом із НАТО. Рівень загрози нападу з боку РФ дуже високий — не лише на Естонію, але й на весь Північноатлантичний альянс. Тому є стратегічне рішення, що тут, на зовнішньому кордоні НАТО, має бути достатньо зброї. І тому Естонія отримує більше компенсації, ніж отримує та сама Німеччина із загального «котла» НАТО. Чому з'явилася ця стаття в «Політіко»? Бо є певні кола, яким це дуже не подобається, не подобається укріплення НАТО. У РФ зникає, таким чином, можливість погрожувати. Мовляв, «ми знаємо, що у вас тут слабка ланка і можемо будь-якої миті напасти, якщо ви не будете домовлятись. У нас у Нарві лояльне до нас населення. Ми вам тут Донбас під боком влаштуємо». Це типові російські погрози. Дивлячись на український сценарій, ніхто не має сумнівів, що Росія його знову може втілити. Тому озброєння країн НАТО, які мають зовнішній кордон з РФ, є пріоритетом №1. Тому Естонія отримала би всі компенсації та потрібні засоби на переозброєння. Не кажучи вже, що Естонія багато свого ВПП (понад 3%) витрачає на держоборону. Наша країна маленька, але вона не лише себе захищає, але весь Альянс.

Навчання НАТО в Естонії. Лютий 2023 року AP - Sergei Grits

А щодо «Політіко», то там усі джерела були анонімні. Ніхто не був підписаний власним іменем. У нас цією статтею розмахували політики, наближені до Москви. Зрозуміло, для чого був це вкид. Вона не мала ніякого значення ні в Естонії, ні в штаб-квартирі НАТО. Як би цинічно це не звучало, але всюди вміють рахувати гроші. І всі розуміють, що дешевше, щоб ця війна не вийшла за межі України — щоб в Україні дочавити цю загрозу, яка йде від Росії. І щоб ця загроза не перейшла на інші території.

— Президент Естонії Алар Каріс вважає , що для міцної безпеки в Європі потрібна перемога України та політичні рішення щодо розширення ЄС і НАТО. Як Ви думаєте, які перспективи членства України в Північноатлантичному альянсі? І коли країна може стати членом ЄС?

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі AP - Virginia Mayo

— Щодо НАТО, то тут ми говоримо про політичне рішення. Зараз дорога відкрита. Єдине, що НАТО не може, згідно зі своїм статутом, прийняти країну, яка не має закріплених кордонів. Війна має закінчитись, контроль над кордонами має бути відновлений на всій території. Наведу приклад. Естонія та Латвія вступали до Альянсу, не маючи угоди про кордони з Росією та спірні території. Насправді щодо цих територій ніхто не сперечався. Що Латвія від Абрене, що Естонія від Принаров’є і Причуд’є — обидві відмовились. І хоч ця угода в Латвії уже підписана з РФ, в Естонії її досі нема. Але вона не претендує спірні території на державному рівні. Щодо України, тут інша ситуація, бо ніхто від Криму не збирається відмовлятись — навіть за умови вступу до НАТО. Тому слід повністю звільнити всю українську територію, в іншому разі війна за Крим все одно відбудеться. Але це вже буде за участі країни-члена НАТО, тобто буде втягнутий увесь Альянс. Це мають погодити всі країни, а це неможливо.

Щодо вступу до ЄС, то з політичної точки зору нема жодних перешкод. Я не можу уявити жодну країну, яка буде проти. Це якщо говорити з політичної точки зору. А щодо практичної, то треба гармонізувати законодавство, треба провести внутрішню реформу законодавства. В Естонії це зайняло сім років: 1997 року почалось і 2004 року закінчилося. Естонія впоралась дуже добре, без серйозних проблем. Нам цього часу вистачило, ніхто не ставив під сумнівів, що ми встигнемо. У Польщі цей процес теж не затягнувся, але там було політичне рішення — там штучно прискорювали цей процес. І Польща впоралась із цим, хоч і були певні проблеми. Щодо України, у неї теж будуть проблеми. Я сумніваюсь, що вона впорається менше ніж за сім років. А взагалі називають терміни 10–15 років. Це не означає, що протягом цього часу не буде відбуватись зближення України та ЄС. Якщо певним чином прискорити цей процес, то буде перехідний період після вступу в Євросоюз. Будуть певні обмеження. Наприклад, поляки добре пам'ятають, як вони довгий час ще не могли працювати в країнах ЄС, бо ті обмежили свій ринок праці для громадян Польщі. Це один із найяскравіших прикладів, а їх у різних сферах може бути сотні. Краще робити все крок за кроком. Але загалом усім цим процесам заважає війна. Коли вона закінчиться, я певен, що Україна поб'є всі рекорди щодо найшвидшої інтеграції і в НАТО, і в ЄС.

Саміт Україна — ЄС. Київ, 3 лютого 2023 © AP

Як показує практика вступу всіх попередніх членів ЄС, однією із головних перешкод на євроінтеграційному шляху країни є внутрішнє протистояння. Але український народ буде намагатись піти якомога далі від російського культурного, правового і політичного поля. Мені здається, це буде унікальне вікно можливостей: український народ просто вштовхне країну в ЄС. І це буде швидше і легше відбуватись, ніж з іншими країнами, які проходили цей процес. Наприклад, із Балтійськими країнами, які 2004 року потрапили в цю хвилю розширення.

— Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав розпочати підготовку 11-го пакета санкцій проти Росії. Що має стати ключовим у ньому? Як добитись того, щоб Москва не мала змоги обходити обмежувальні заходи?

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу AP - Virginia Mayo

— Жодна країна не мала такої великої кількості санкцій, як Росія. Вона рекордсмен у цьому питанні. Однак їхнє виконання забезпечити достатньо складно, починаючи з експорту нафтопродуктів. Якщо їх розвести нафтою з несанкційних країн, то можна продавати як несанкційну продукцію. Імпорт люксових товарів чи товарів не першої потреби через якісь сірі схеми здійснюється через якісь більш дружні до Росії країни, починаючи з Грузії та Вірменії і закінчуючи Китаєм. Для того щоб цей сірий імпорт контролювати і не дозволяти забезпечувати канали й механізми обходу санкцій для своїх російських партнерів, для цього потрібні додаткові рішення. Я не думаю, що це можна зробити одним якимось санкційним пакетом, тому всі ці санкції дуже індивідуальні. Вони мають різні принципи застосування, а відповідно, механізми контролю мають бути різними. Проте цю роботу вести потрібно. Ми бачимо, що російська економіка дуже гнучка щодо застосування сірих схем, накопичений великий досвід. В останній рік вони тільки тим і займаються, що в усіх сферах придумують нові засоби для подібних сірих коридорів. І протистояти цьому не менш важливо, ніж запроваджувати нові санкції.

— 24 березня влада Естонії заявила про видворення співробітника посольства РФ, якого підозрюють у підриві безпеки країни, а також у поширенні пропаганди. Наскільки потужно діє в Естонії пропагандистська машина?

— Російська пропаганда діє достатньо активно за рахунок того, що в нас живе прилизно третина населення, для яких рідною мовою є російська. Цю третину умовно можна поділити теж на три частини. Одна лояльна до Естонії та західних цінностей, друга — до російських цінностей і дискурсу режиму Путіна, третя — ні вашим, ні нашим, тримає певний нейтралітет, що у нинішній ситуації можна порівняти з підтримкою режиму Путіна. Це сама по собі дуже складна ситуація. І для Росії — це вікно можливостей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Естонії.

За останній рік ми обрубили багато контактів і можливостей для Росії впливати на цю частину населення, зокрема закриття російськомовних каналів. Хоч Естонія це зробила останньої з усіх Балтійських країн. З іншого боку, в інформаційну епоху дуже складно обійти всі інші технічні засоби, через які Росія може впливати на лояльну до себе групу населення. Посольство РФ в Естонії закріплювало цю лояльність.

У нас щойно пройшли парламентські вибори, і були люди, яких поліція підозрює у діях, спрямованих проти Естонської республіки. Один із кандидатів у парламент, який набрав велику кількість голосів у місті Нарва і прилеглих до РФ територіях, коли вів свою передвиборчу кампанію, поїхав на Донбас, на окуповані території. Вів звідти різні стріми в соцмережах. І заявив, що російський солдат воює за істинно естонські інтереси, тому треба підтримати саме його. Зараз ця людина заарештована, і йому висунуто підозру у зв'язках, які завдають шкоди Естонії. Тобто, це один зі злочинів проти держави. У мене немає підтверджень, але видворення цього дипломата, про яке заявила естонська влада, може бути пов'язано з оцими передвиборчими проєктами.

— Що зараз між Таллінном та Москвою на дипломатичному рівні? 7 лютого 2023 року посол Естонії залишив межі РФ, кількість співробітників посольства РФ має бути суттєво скорочена.

Російське посольство у Таллінні. Липень, 2022 рік © Foreign Policy

— Минулого тижня Путін звільнив від посад послів РФ в Естонії та Латвії, тобто вони не повернуться. Якщо буде ухвалене рішення, то будуть відправлені нові глави дипмісій. Поки не йдеться про це. У нас в обох країнах зараз главами дипмісій є тимчасово повірений у справах, тобто нижче буде лише розрив дипломатичних відносин. Можна сказати, що зараз дипломатичних відносин нема. В обох країнах є черговий дипломат, який приймає ноти. І це все.

— Уряд Естонії збирався запровадити режим прибережної «прилеглої зони» у Фінській затоці. Це дозволило би перекрити там російське судноплавство. Коли пояснювали таке рішення, то передусім говорили про безпеку Естонії. Крім того, росіяни активно використовують Балтійське море, щоби обходити нафтове ембарго. ЗМІ пишуть про сотні танкерів-примар у Фінській затоці, які становлять загрозу безпеці на морі. По-перше, вони списані, по-друге, екіпажі цих суден не мають досвіду судноплавства в цьому районі. Що зараз відбувається у Фінській затоці?

Фінська затока на Google Maps © Google Maps

— Ніякого рішення поки нема, ситуація була поставлена на паузу, бо в Естонії та Фінляндії відбувались парламентські вибори. Це питання не технічне, воно має політичний складник. Бо треба буде проводити огляд. Ще питання в тому, що, одного разу посунувши кордон, повернути його на місце і закрити цей міжнародний коридор, згідно з міжнародним морським правом, без певних наслідків не можна. Але якщо юридично це не буде трактуватись як встановлення морського кордону, може буде запроваджений особливий режим контролю за санкціями. Про це говорив глава МЗС Рейнсалу. Треба проводити додатковий контроль кораблів, які йдуть у російські порти. Фактично морський коридор буде заблокований через контроль за дотриманням санкцій. Це вимагає суттєвого політичного рішення насамперед. Найімовірніше, що воно буде ухвалене. Бо йдеться про обхід РФ санкцій. І, як показують дослідження, рух Балтійським морем є одним із коридорів для руху вантажів, які мають бути під санкціями.