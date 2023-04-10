Європейські фермери незадоволені цінами на зерно: до чого тут Україна

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Фермери сусідніх з Україною держав протестують проти ввезення українського зерна. Стверджують, що це знижує ціни на їхню продукцію.

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Протести почались після того, як Єврокомісія оприлюднила проєкт рішення про продовження імпорту українського зерна без мит і квот до червня 2024 року.

Мітинги влаштовували румунські, болгарські та польські фермери. На акції їхали на тракторах та іншій сільськогосподарській техніці. На пунктах пропуску погрожували заблокувати кордон.

Фермери вимагали не впускати українську аграрну продукцію. Мовляв, через дешеве українське збіжжя вони не можуть продати свій врожай.

Румунські фермери вишиковують свої трактори по дорозі до митниці © REUTERS / INQUAM PHOTOS/Cornel Puta

5 квітня через фермерські протести пішов з посади міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик.

А Україні довелось ухвалити рішення про призупинення експорту зернових культур, кукурудзи, соняшника та рапсу до Польщі до 1 липня.

Також, як повідомив міністр сільського господарства України Микола Сольський, у планах обговорити з польськими колегами транзит зерна з України через Польщу — зокрема, у Варшаві контролюватимуть, щоб продукція не залишалася всередині країни, а їхала далі. Документи щодо обмеження експорту підпишуть 14 квітня.

З чого все почалося

24 лютого 2022 року російські війська повністю заблокували та частково окупували чорноморські порти України. Це унеможливило експорт продукції, зокрема, зерна морем.

Російські військові контролюють збір врожаю на полі поблизу окупованого Мелітополя, липень 2022 © AP

Згідно з даними Продовольчої програми ООН, до вторгнення Росії Україна постачала на світовий ринок 42% соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці.Таким чином, через заблоковані порти, цілі країни, особливо на Близькому Сході та в Африці могли опинитися на межі виживання.

Аби запобігти можливій кризі, 27 квітня 2022 року Єврокомісія запропонувала призупинити на рік усі мита та квоти на експорт українських товарів, у тому числі на сільськогосподарську продукцію.

Про яку квоту йдеться

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення ЄС обмежив кількість зерна, яке Україна може протягом року постачати на європейський ринок. За словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, питання торгівлі зерном з ЄС давно було на порядку денному:

— Україна давно обійшла весь Європейський Союз по експорту зернових культур на світовий ринок. Це було першим складним аргументом у стосунках з ЄС. І Європейський Союз почав використовувати це для тиску, щоб обмежити постачання нашої продукції. Спочатку це було менше, а потім збільшилося до 1,6 млн тонн зерна. Протягом року іноді Євросоюз збільшував цю квоту. Найбільше Україна поставила у Європу 2,6 мільйона тонн зерна. Це був рекорд.

Минулого року Україна продала Європі понад три мільйони тонн зерна, що майже вдвічі більше за обсяги продажів під час існування квот.

Українське зерно © REUTERS

Чому українське збіжжя настільки популярне

Такий попит на українське зерно пов’язаний зі значно нижчою ціною у порівнянні з європейською. Різниця в вартості пояснюється обсягами виробництва. В Україні в перерахунку на гектар землі значно менші витрати. Це пов’язано з ефективнішим використанням обладнання, усі процеси диджиталізовані, а заробітна плата працівників менша. Внаслідок цього собівартість збіжжя нижча, а якість вища через більш родючі ґрунти, пояснює президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко:

— Самі європейські компанії почали купувати наше зерно більше, ніж у своїх фермерів, тому що воно дешевше і в більших обсягах доступне. Через це виникла така конкуренція і серйозні проблеми у європейських фермерів.

За словами економіста Сергія Фурси, у зниженні вартості зерна в Європі Україна не винна:

— Не відбувається такого, щоб зерно в Європі дешевшало через Україну. Немає української ціни. Такого не існує. Є ціна на газ, є ціна на нафту, є ціна на зерно. Це сировинні продукти і байдуже звідки ви берете цю сировину. Для цього є біржова світова ціна. Є загалом тенденція до того, що зерно у світі дешевшає. На початку війни ціна на зерно сильно виросла, а потім вона впала. Україна тут особливого впливу немає. Звісно, коли наш експорт відновився через зернову угоду, це сприяло стабілізації на світовому ринку.

Протести в Європі, на думку Сергія Фурси, викликані здебільшого політичними причинами:

— Протести можна пояснити тим, що в них вибори скоро. І група аграрних лобістів намагається здобути щось напередодні виборів. І дійсно фермери незадоволені, коли ціни падають. Відсутність квот — це лише привід. Але реально ніяк не впливає на ціни в Європі. Зараз немає жодних мит і квоти, тож ми фактично інтегровані в Європейський ринок. Це дає їм привід для протестів і легке пояснення, чому ціни падають. Але не завжди легке і просте пояснення — це правильне пояснення.

Як вирішити проблему

На думку президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, розв’язати конфлікт можна лише пішовши на зустріч європейським фермерам:

— Звичайно, нам не можна конфліктувати з ЄС. Більше зла наробили самі європейці, які перехоплювали наше зерно. Нам треба більше експортувати в інші країни, використовуючи європейський логістичний коридор. Тому важливо піти на зустріч європейським фермерам і не підписувати контракти на продаж європейським компаніям своєї продукції, а просто використовувати Європу як логістичний плацдарм, який сьогодні вкрай необхідний через те, що чорноморські зернові коридори ми використовуємо на 60% менше, ніж до війни.

«Зернова ініціатива» © Міністерство інфраструктури України

Водночас, за словами президента Української аграрної конфедерації, питання з експортом українського зерна вирішиться після закінчення війни, коли повністю відкриються чорноморські коридори.

Тим часом Єврокоміся на тлі протестів обіцяє фермерам компенсації на загальну суму понад 56 млн євро. Майже 30 млн євро отримають польські фермери, 16,7 млн – болгарські, близько 10 млн євро – румунські.