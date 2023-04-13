Три уроки, які довелось вивчити світовій демократії через війну в Україні

ЧОРНОМОРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

На шляху до примирення агресора світова спільнота припустилася чимало помилок. Проте повномасштабне вторгнення Росії до України все ж таки змусило Захід засвоїти кілька уроків. Це стало однією з центральних тем Чорноморської безпекової конференції в Бухаресті.

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Урок №1. Війни потрібно вигравати — агресор не має залишатися безкарним

Москва роками практично безкарно розпочинала воєнні конфлікти та гібридні війни. Так було в Грузії, Чечні, Сирії та, звичайно, в України. Водночас багато хто на Заході продовжував вірити, що росіяни мають якусь свою правду в цих діях. На це звернув увагу аудиторії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Чорноморської безпекової конференції в Бухаресті:

— Єдина істина полягає в тому, що Росія завжди готувалася до великої імперіалістичної війни з кінцевою метою проведення чергової Ялтинської конференції для поділу Європи на сфери впливу. На жаль, я вважаю, що Захід не мав послідовної чорноморської стратегії. Тоді як у Росії завжди була — агресивна, реваншистська і варварська. І, до речі, хочу нагадати, що перша спроба наступу Росії на територіальну цілісність України сталась ще 20 років тому стосовно острова Тузла в Чорному морі. У Росії була стратегія на кожному кроці. Росія діяла там, де Захід сумнівався. Обережність, спровокована страхом, закрила двері (НАТО, — ред.) для України та Грузії в 2008 році. Росія швидко відповіла нападом на обидві. Росія перетворювалася на маніяка, але деякі лідери вирішили, що найкраща стратегія — це зберігати маніяка щасливим, у тому числі, тримати його потенційних жертв беззахисними».

Голова українського МЗС наголосив:

Я думаю, ми всі тепер розуміємо, що страх — це не стратегія

Дмитро Кулеба на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

Якби Росія одразу зазнала краху у своїх агресивних діях, то це змусило б її зрештою втриматись від нападів на інші держави — так вважають учасники конференції з Чорноморської безпеки.

Еміне Джапарова на Чорноморській безпекової конференції в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

Для України головним уроком став Крим, переконана перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Адже окупація півострова 2014-го привела до подій 24 лютого 2022 року.

«Коли зло не зупиняється, воно стає більшим. Коли стався 2014 рік у Криму, який перетворився на військову базу Росії, тоді Чорне море фактично перетворилося на внутрішнє озеро Російської Федерації. Коли Росія почала блокувати торговельні судна, які йшли з українських портів із 2017 року, та інші заходи безпеки, український уряд і українські офіційні особи били на сполох. Казали, що в нас має бути чітке бачення та стратегія того, як ми можемо координувати дії в регіоні Чорного моря. І я сподіваюсь, що ми нарешті зможемо знайти спільне рішення», — наголосила Джапарова.

Урок №2. НАТО має поширювати свій вплив

НАТО не мало зважати на агресивну риторику й погрози Росії та через це обмежувати для низки країн перспективи долучення до організації. Проте нині варто посилювати вплив блоку в Чорноморському регіоні, каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське — море НАТО

«Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза одному — загроза всім. Ракети, запущені Росією та Україною, загрожували сусіднім Польщі, Румунії та Молдові. Удари Росії по енергомережі України спровокували відключення електроенергії в Молдові. Мільйони українців тікали від війни. Торговельні шляхи були порушені. Постраждала екосистема Чорного моря. Окупований Росією Крим продовжує становити загрозу для всіх. Сьогодні Росія використовує всі свої гібридні інструменти для дестабілізації Молдови. Разом ми перешкодимо зловмисним планам Росії посіяти хаос і нестабільність у нашому регіоні. Нам потрібно разом вирішувати загальноросійську проблему. Я, наприклад, підтримую експертну ідею інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України з системами чорноморських і балтійських союзників по НАТО. Для України також має сенс бути частиною Європейської оборонної ініціативи, і я нещодавно порушував це питання з Боррелем. Усі ці кроки важливі зараз, але ще більше після звільнення Україною своїх територій», — заявив Кулеба.

Чорноморська безпекова конференція в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

Схожу думку висловив й міністр оборони Румунії Ангел Тілвар. Він вважає, що суспільство має визнати ключову роль Чорноморського регіону в стратегічних безпекових питаннях:

«Я твердо вірю, як кажуть багато експертів, що ми повинні дивитися на Чорне море як на стратегічний центр тяжіння. Європа стикається з найскладнішою та непередбачуваною динамікою безпеки за останні десятиліття, оскільки жорстока агресивна війна Росії проти України повернула війну у великих масштабах на європейський континент.

Важливість Чорного моря визнається як у Стратегічній концепції НАТО, так і в Стратегічному компасі ЄС. Регіон уже позначений трьома десятиліттями ризиків і викликів безпеці, включаючи заморожені конфлікти», — сказав він.

Ангел Тілвар на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

Урок №3. Глобальна взаємодія має посилюватись

Чорноморська безпекова конференція в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

І Україна показала це всьому світу, сказав під час конференції Пітер Ван Праг, президент вашингтонської HIFS. Цю організацію заснували 15 років тому після вторгнення Росії в Грузію для поліпшення співпраці між світовими демократіями.

«Президент Зеленський надихнув свою націю кинути виклик, чинити опір, виживати, перемагати. Це суперечить традиційному наративу, який все ще існує в західних столицях. Це не напад Росії на Україну об’єднав цілі союзників. Ні, це була непокора України. Це була жертва України. Саме боротьба України дала Сполученим Штатам, Канаді, Європейському Союзу, НАТО, дала всім поштовх до єдності. Україна врятувала не тільки себе. Україна всіх нас врятувала. Якби Україна здалася, як деякі європейські лідери закликали президента Зеленського зробити, неважко уявити, де ми зараз були б у значно ослабленій Європі, розділеному НАТО, приниженій Америці, які б протистояли потужній Росії, яку підтримує усміхнений Сі Цзіньпін у Китаї.

Чорне море могло стати російським ставком. Ми не там. Зовсім навпаки. Через українську жертовність, українську мужність і українську винахідливість», — сказав Пітер Ван Праг.

Чорноморська безпекова конференція в Бухаресті © RFI / Sviatoslav Vietrov

Своєю чергою, Дмитро Кулеба зауважив, що всі в Україні хочуть миру, але справедливого і тривалого миру, такого, як це передбачено мирною формулою президента Зеленського. Упровадження цієї формули в інтересах не лише України, але й Європи та світу.

«Світ під верховенством міжнародного права та справжній мир — це те, за що ми боремося. Ось для чого ця конференція, щоб не лише виграти війну, але й завоювати справжній, міцний мир. Якщо Росія утримає Крим після того, як вона відновить свою силу, вона використовуватиме його як стартовий майданчик для повторного вторгнення в Україну та повного контролю над Чорним морем. Ми не допустимо цього. Тому ми звільнимо кожну п’ядь нашої території і кожного нашого співвітчизника. І саме тому ми сьогодні закликаємо до демілітаризації Чорного моря, щоб мирні, законослухняні країни знову могли використовувати спільне море для торгівлі, подорожей і вільного життя, не боячись російських військових кораблів. Давайте наполегливо йти до цієї спільної мети», — сказав український міністр.