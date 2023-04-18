Білоруський кікбоксер Іван Ганін: шкодую, що 2020 року протест не радикалізувався

інтерв'ю rfi

Він двічі ставав срібним чемпіоном світу з кікбоксингу. Його спортивна кар'єра розвивалась стрімко, поки не почав виступати проти Лукашенка. 2020 року виходив на вулиці Мінська і протестував проти беззаконня, свавілля та фальсифікацій. І за це був затриманий КДБ. Удруге — після початку війни в Україні. Чи мали шанс білоруси повалити режим Лукашенка, за яких умов Білорусь стане вільною, а також про еміграцію — в інтерв'ю RFI-Україна з білоруським кікбоксером Іваном Ганіним.

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Іван Ганін на рингу NADIA BUZHAN

— Остання гучна новина зі світу спорту (і не тільки спорту) — допуск росіян та білорусів на спортивні змагання, а також можлива їхня участь в Олімпійських іграх. Якою мала би бути, на вашу думку, реакція спортивного світу? Як ви ставитесь до такого рішення МОК?

— Я проти того, щоб відбувалась нормалізація війни. Неважливо, або через освітні програми, або через спорт, або через будь-що ще. Я з жахом дивився відео зі стратою українського військового, але до кінця так і не зміг його додивитись. Є багато білоруських та російських спортсменів, які кажуть, що вони до цієї війни жодним боком недотичні. Це класична історія, що спорт поза політикою. Тобто, я спортсмен — і все, хай буде війна, пожежа чи ще щось. Я поза цим.

Я в спорті 20 років, тому знаю, про що говорю. У Білорусі є така спортсменка Дар’я Домрачева. Вона взяла три золота на Олімпійських іграх 2014 року й отримала звання «Герой Білорусі». 2020 року її брата жорстоко побили силовики — і вона про це нічого не сказала. Вона жодного слова не сказала про свого брата, про вибори. Так само вона нічого не казала про війну. Коли Домрачева здобувала медалі, Лукашенко розповідав, що дзвонив їй. Диктатори користуються цим, вони ставлять собі плюсик. Таке є, і від цього нікуди не дітись.

Щодо заяви Томаса Баха, ми бачимо реакцію Польщі, країн Балтії, тобто тих країн, які розташовані обабіч Росії та Білорусі. Чим далі на захід, тим інакше сприймають війну. І це також дуже помітно серед спортсменів. Але що нам показує рішення МОК і російські наративи? Наскільки там все корумповано. Нічого не відбувається без посередництва, без лобізму, без певних грошей певним людям. Ми це бачимо на прикладі фехтування, боксу, боротьби. І ці російські наративи далі тягнуться.

Іван Ганін був змушений залишити спортивну кар'єру © Іван Ганін

Я знаю багатьох білоруських спортсменів, які висловились проти війни і конкретно проти дій Лукашенка. Ми почали виступати проти нього не 2022 року, а загалом із 2020-го. У нас був умовний вибір: або виїхати з країни, або закрити роти.

Багато хто виїхав із Білорусі. Хто не виїхав, той залишився без роботи — без стартів. А ні для кого не секрет, що спортивний вік дуже короткий. У нас є багато спортсменів за кордоном, для яких ці Олімпійські ігри можуть стати останніми. Але на білоруських спортсменів поширився бан через політику Білорусі. І сталось це ще три роки тому. Білоруських спортсменів звільнили. І вони офіційно не могли в жодних стартах брати участі, бо нікого не представляють. Є сумлінні білоруські спортсмени, які виступили проти Лукашенка 2020 року, проти війни в 2022 році. Вони не полишають надії, і далі тренуються. Я за те, щоб вони все-таки мали можливість робити свою справу.

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— 2020 року, коли відбулися акції протесту в Білорусі, ви були заарештовані. Як усе відбувалося? Про що зараз шкодуєте? Що, можливо, не зробили?

— 2020 року я був у рожевих окулярах, був таким неофітом. У мене була певна віра, як усе має бути. Але час показав, як я помилявся. Я вірив у мирний протест. Я не розумів, як можна керувати країною, коли тебе ніхто не підтримує.

Про що я шкодую? Про те, що не відбулась радикалізація протесту, що ми не дали силової відсічі. Але тоді ми були неготові. Ми могли тоді перемогти загальним бойкотом. А в нас, на жаль, протести такі, що ми попротестували, а потім пішли на роботу.

Якби вся країна не вийшла би на робочі місця, якби був всезагальний страйк, то ми показали би зуби, навіть якби силовики в нас стріляли. І ось про це я шкодую, що ми цього не зробили.

Після арешту я потрапив у Жодино. Восени 2020 року це здавалось суцільним жахом — порушення всіх можливих прав. Це стосується і умов перебування в СІЗО, і ставлення до мене — усього. Але це не порівняти з тим, що зараз відбувається. Скільки зараз сидить людей, ніхто не знає. Але всі камери переповнені політичними в'язнями. І в камері на четверо–шестеро людей сидить по 20–30.

2020 року саджали і давали по 15 діб, то зараз це може бути по кілька років. Точної інформації ні в кого нема. Правозахисники мають не більше ніж 10–15% інформації. Коли я був у Білорусі, я мав більше даних: міг спілкуватись із тими, хто виходив із СІЗО. Але, щоб ви розуміли, у нас саджають навіть за лайк в інстаграмі чи підписку у телеграмі.

— Що сталось у вашій спортивній кар'єрі після 2020 року?

— Із 2020 року і по сьогодні я провів лише один бій. І вже можна казати, що закінчив кар'єру.

Білоруський кікбоксер Іван Ганін © Іван Ганін

— Після затримання 2020 року чи були у вас ще «відносини» з білоруськими правоохоронцями?

— У 2021 році ми їздили зустрічати звільненого спортивного журналіста в місто Барановичі, це 150 кілометрів від Мінська (йдеться про Дмитра Руто, якого заарештували за червоно-білий футбольний прапор, знайдений в його автомобілі, — ред.). І ось коли ми поверталися, наші дві машини зупинили ДАІ, а потім прибули мікроавтобуси з озброєними людьми. У них була мета — затримати гандболіста Костянтина Яковлєва (спортсмен брав активну участь в антиурядових протестах, у червні 2021 року відсидів 15 діб, — ред.). Зараз він живе в Києві (через переслідування тренер гандбольного клубу «Віцязь» переїхав до України у серпні 2021 року, — ред.). Коли війна почалась, я налаштувався на те, що треба виїжджати з країни. До мене додому 2022 року приїхав КДБ. Причому не в саму квартиру зайшли, а подзвонили, мовляв, вийдіть у двір, бо у вашу машину хтось врізався.

Я все зрозумів. Я сходив до душу, переодягнувся в речі, у яких уже збирався йти до СІЗО. Я би від них нікуди не втік: країна невелика, усе відстежується. Я міг би втекти, якби мене попередили за кілька годин, але коли КДБ в тебе у дворі, шансів жодних.

І ось ми їдемо у машину. Уже там я дізнався, що ми не у відділок міліції їдемо, а саме до КГБ. І я тоді подумав, що це вже не 15 діб буде, а 15 років. Але допитували мене не в спортивних справах (Іван Ганін входить до Вільного об'єднання спортсменів SOS BY, — ред.). 2020 року наш рух активно виступав проти фальсифікації виборів. Ми були разом з іншими спортсменами на протестах. Але ми не долучались до жодного політичного руху. Ми хотіли, щоб спорт був незалежним від будь-кого. Ті, хто був у нашій спортивній спільноті, висловлювалися проти війни (У травні 2022 року була підписана антивоєнна декларація, — ред.).

Який спорт, коли війна? Але дивишся, як білоруські тенісисти, які за Лукашенка, беруть участь у змаганнях із росіянами, у хокей грають. І мені дуже прикро через це.

Зараз Іван Ганін живе у Польщі, він був змушений емігрувати © NADIA BUZHAN

Якщо повернутись до візиту кадебівців до мене. Це було 16 березня 2022 року. Як виявилось, вони пів року за мною стежили: було зовнішнє спостереження та прослуховування телефонів. Це було важко. Бувало, не спиш ночами. Ставиш будильник на шосту ранку, бо саме вранці за людьми приходили. Ідеш гуляти, озираєшся, чи до твого під'їзду не приїхав ніхто за тобою. Це лише питання часу, коли за тобою прийдуть. У мене була параноя, мені здавалось, що за мною стежать, я ходив й озирався. Але це була не параноя.

Коли я приїхав до КДБ, був допит через те, що в якійсь телефонній розмові я сказав, що хочу поїхати з країни. Як ви розумієте, телефон — це суцільна доказова база для білоруських силовиків. Але у мене було два телефони: один для листування, а другий — для дзвінків (із яким мене й затримали). Звісно, якби мене затримали вдома, то знайшли б обидва телефони, перевірили мої чати, мої підписки. І мені здається, що я сидів би зараз.

Мене питали, чи поїду я військовим в Україну. Я думав про це в перший тиждень війни, але потім емоції спали. Я вирішив, що поїду і буду волонтерити на кордоні. Але вони допитували. Я їм щиро сказав, що я боюсь залишитись без рук і ніг. Але силовики не припиняли допит: «Ось, ти поїдеш інструктором?» Я їм відповів: «Ви що! Я зброю жодного разу не тримав у руках!». Також питали про моїх колег, хто поїхав за кордон — у Польщу, в Україну. Цікавились, хто в ЗСУ. А тоді лише полк імені Кастуся Калиновського почав формуватись. Питали про тих, хто уже давно виїхав. Чи розмовляв я з ними, коли востаннє.

На той момент нікого з моїх колег не було в ЗСУ. Годин п'ять мене допитували. Я їм розповідав, що обираю між Польщею та Британією. Дізнавався, де можна вчитись, щоб отримати освіту після закінчення спортивної кар’єри. Розказав про це все, а кадебівці почали: «Тебе будуть вербувати спецслужби!» Які спецслужби…

Розповідали, що завербує МІ6 або польські спецслужби. Я їм сказав: «Якщо це станеться, я піду в білоруське посольство». Мене випустили на розписку, що я буду з ними співпрацювати. Але зрозуміло, що я цього не робив, а вирішив, що треба їхати з Білорусі.

Виходить так, що 16 березня мене затримали для допиту, а 21 я вже виїхав до Польщі. Я знайшов заміну собі (я тренував дітей у спортивній школі) — і поїхав.

У Польщі спортсмен почав життя заново © NADIA BUZHAN

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— Як ви ставитесь до того, що деякі українці закидали саме білорусам провину за початок війни? Йдеться про те, що Лукашенко приєднався до Путіна і наступ у перші дні був саме з території Білорусі. Мовляв, це сталось, бо 2020 року білоруси не скинули самопроголошеного президента…

— Я зіткнувся із хейтом, це так. Але я ставлюсь до цього спокійно, на відміну від деяких білорусів. Якби у мій дім прилетіла ракета, я би там не розбирався, хто за білих, хто за червоних чи рожевих. Потворами були би ті, з чийого боку прилетіли ракети. Зараз емоції трохи вщухли. Багато українців розуміють, що білоруси — це не Лукашенко. І що в нас зовсім інша ситуація в країні, як порівняти з Росією.

Я розумію всі емоції українців: російські військові йшли на Бучу та Ірпінь з Білорусі. Чому це допустили? У нас громадськість настільки зачищена. Усі активні залишились у такій меншості, що ви не уявляєте. Кому боротись?

Якщо щиро-щиро, то є люди, які живуть для себе і їх нічого не хвилює. І коли настав вибір замовчати чи підтримати режим Лукашенка — вони обрали перший варіант, мовляв, «а як мені родину годувати?» Я обрав інший варіант.

Я втратив усе. Поїхав до Польщі, почав життя з нуля, бо їхав в нікуди. Так, мені було простіше, ніж іншим, бо у мене були друзі тут. То принаймні було, де жити. Але багато хто їхав із Білорусі без віз (громадяни Білорусі повинні мати візи для поїздок в ЄС, — ред.), маючи у кишені лише 100 доларів, але не загубили своє сумління та свободу. А є бізнесмени, які проти Лукашенка, але не готові жертвувати своїм рівнем життя. Тому є різні в нас люди.

Іван Ганін виставив на продаж свою срібну медаль із Чемпіонату світу © Sasza Alter

— Яка доля вашої медалі (срібна медаль, яку Іван Ганін отримав на Чемпіонату світу 2017 року, — ред.), яку ви виставили на аукціон?

— Коли у нас виник спортивних рух SOS BY й один з його представників був змушений виїхати з Білорусі до України, то він створив фонд (Білоруський Фонд спортивної солідарності, — ред.) і почав збирати донати на підтримку білоруських атлетів, які втратили роботу, допуск до стадіонів, щоби вони могли тренуватись. І коли почалась війна, то фонд перекваліфікувався і почав допомагати Україні. І я запропонував продати свою медаль — це моя перша медаль з Чемпіонату світу. Загалом у мене дві таких медалі. Я двічі ставав срібним призером чемпіонатів світу.

Отже, я віддав свою нагороду на аукціон, яким займався Білоруський фонд спортивної солідарності, який базується в Україні. Коли на доброчинному аукціоні продали мою медаль, керівник фонду дзвонив мені і пропонував, куди спрямувати кошти. Більша частина грошей пішла на Музей становлення української нації (відкриття музею відбулося 3 серпня 2019 року, розташовується він у приміщенні під монументом «Батьківщина-мати», — ред.) й на інші ініціативи.

— Президент Зеленський приїжджав у Варшаву і під час виступу сказав: «Коли ми вільні — це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузії та прийде, обов’язково прийде в Білорусь». Коли Білорусь стане вільною і коли ви повернетесь додому?

— Білорусь стане вільною не раніше, ніж Україна переможе. А там уже буде залежати і від нас, і, на жаль, від Лукашенка. Він настільки безпринципна людина, що я припускаю, на кінцевій стадії війни оголосить війну Росії. І зробить це для того, щоб врятувати своє місце, щоб його не знесли з посади. Він бути таким зайкою, який буде і з Заходом, і з Україною співпрацювати. Мовляв, він там зливав інформацію, був шпигуном, сприяв Україні і таке подібне.

Знайдуться варіанти, як відбілити його репутацію. Бо Білорусь — це така сіра зона для Європи, де локалізуються нелегальні гроші, які легалізуються і виводяться. І до війни це влаштовувало всіх. Транзит між Росією та Європою працював, і всі знали, скільки він за це бере. Якщо прийде новий президент у Білорусь, він не буде займатись легалізацією грошей. Тому Лукашенко для всіх зручний, зрозумілий.

Але щодо простих білорусів, то він за людей їх не вважає. Для нього це стадо. Однак свобода Білорусі почнеться з перемоги України. А далі буде залежати не тільки від нас, але й від світових політиків, які будуть проти відмивання грошей у Білорусі. І ми теж зробимо свою справу.

Білорусь стане вільною не раніше, ніж Україна переможе — Ганін © Іван Ганін