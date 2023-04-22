Олег Шамшур: Китай використовує Францію як «троянського коня»

ЕКСКЛЮЗИВ

Що стоїть за мирним планом Еммануеля Макрона? Яка справжня ціль візиту французького президента до Піднебесної і які це матиме наслідки? Які плани Пекіна на Париж? Куди заведе Францію пенсійна криза? І наскільки вірогідні дострокові парламентські вибори? Про це — в інтерв'ю RFI-Україна з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США (2006–2010 рр.), послом України у Франції (2014–2020 рр.) Олегом Шамшуром.

Реклама Читати продовження

Олег Шамшур, Надзвичайний та Повноважний Посол © golos.ua

Мирний план Макрона: що з ним не так

— Для чого Макрон намагається посадити Росію та Україну за стіл переговорів? Які дивіденди отримає Париж?

— Я досить уважно передивився всю інформацію. Про мирний план Макрона пишуть дві англійські газети, а також «Блумберг», потім їх переповідають інші засоби масової інформації. Але незрозуміло, який зміст цього плану. Якщо виходити з того, що Макрон доручив своєму дипломатичному раднику Еммануелю Бонну готувати план разом з дипрадником президента Китаю, а також з того, що було сказано під час перебування Макрона у Китаї та що ми почули від китайського президента (хоча нічого нового ми не почули), то від цих зусиль нічого гарного, нічого конструктивного ні для України, ні для демократичного світу я не бачу.

Шамшур: Еммануель Макрон має своє уявлення про його місце у світовій політиці © AP / Daniel Cole

Навіщо це потрібно Макрону? Очевидно, що треба спитати у самого французького президента. На мою суб'єктивну думку, відповідь полягає в «методі Макрона», в його уявленні про своє місце у світовій політиці. Цим він хоче, як писали французькі газети, приміряти шати миротворця, світового лідера-пацифікатора, підвищити свій вплив на світову політику, вплив в Європі. Але, як на мене, цей підхід — через намагання, як він каже, залучити до конструктивних зусиль Китай — є абсолютно марним і ілюзорним. І нічого конструктивного з цього ми не побачимо.

— «Блумберг» написав, що спроби Макрона залучити до мирних переговорів Китай може загрожувати єдності Заходу. Якими можуть наслідки для Європи?

— Поїздка французького президента до Китаю, те, що ми почули там щодо спроби залучити Китай до врегулювання війни в Україні, те, що ми почули від Макрона щодо Тайваню, що це не «французька криза» — це все якраз те, що хотів почути Сі Цзіньпін. Головна мета візиту Макрона до Китаю, я вважаю, використати Францію як такого собі «троянського коня» для того, щоб стимулювати протиріччя між Європою і Сполученими Штатами і всередині самого Європейського Союзу. Як ви помітили, заяви Макрона, очевидно, контрастували з більш жорстким, чітким, прямим і, на мою думку, правильним підходом з боку Урсули фон дер Ляєн щодо оцінки китайської політики і щодо Тайваню також.

Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін. 7 квітня 2023 © AP / Thibault Camus

— Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив: будь-які нормальні відносини Китаю з Європою, в тому числі в області мирних планів та ініціатив, повинні базуватися на тому, що Пекін змусить Росію вивести війська з України. Тільки після цього, заявив Боррель, можна говорити про якісь хороші відносини між Китаєм і Європою, або про якісь мирні переговори між Україною і російськими агресорами. Реакція Китаю була швидкою і однозначною — Пекін готовий підтримувати наміри Макрона представити мирний план щодо України. Чи може французький президент опинитись сам-на-сам у цій ситуації — і лише Франція комунікувати з Китаєм?

— Навіть з точки зору об'єктивних інтересів Франції дуже серйозна загроза для Макрона, що він опиниться в ізоляції в Європі і створить ще більше проблем у відносинах з Сполученими Штатами.

Макрон у Китаї. 7 квітня 2023 © AP / Gonzalo Fuentes

Достатньо подивитися, хто позитивно відреагував на повідомлення про мирний план. По-перше, це Китай, тобто не просто партнер, а саме союзник Кремля, який допомагає Росії та російській економіці утриматися на плаву, який є основним торговим партнером, який поставляє запчастини, необхідні в тому числі для виробництва зброї. Тобто та країна, яка поділяє разом з Москвою антизахідний, антидемократичний підхід. Це з одного боку. З іншого боку, ці два мирні плани — Макрона, а також бразильського президента — підтримує Росія. Тобто лише та інформація, хто виступив «за», уже дає нам зрозуміти, в чиїх інтересах може бути цей план французького президента. Те, що робить Макрон, якого я дуже поважаю, це, з одного боку, може бути притаманне йому бажання жити ілюзіями, уявленнями про певні речі. З іншого боку, з огляду на драматичні події в Україні, це неприйнятний цинізм.

— «Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер» — таке заявив голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. Зокрема, він висловив великий сумнів щодо того, чи можна довіряти Китаю. Тож, чи можна довіряти Пекіну — як у даному питанні, так і загалом?

— Я вважаю, що Китаю в цьому питанні особливо не можна довіряти. І те, що ми не побачили: якщо подивитись на спільну заяву, то йдеться про глобальне стратегічне партнерство. З ким? З автократичним Китаєм, який намагається утвердити свою автократичну модель міжнародних відносин? Це абсолютно контрастує з тим, що Франція є і членом ЄС, і членом НАТО, контрастує з тими позиціями, які займають її союзники. Я сказав би так: якщо на це подивитись, то це дійсно нонсенс. Була така відома книга про попередника Макрона Франсуа Олланда, яка називалась «Президент не повинен про це говорити таким чином» (французькою «Un Président ne devrait pas dire ça», — ред.). У даному випадку це абсолютно підходить до того, що ми почули від Еммануеля Макрона в Китаї. Мої очікування від цієї спільної ініціативи є не лише нульовими, вони є негативними.

Чаювання Еммануеля Макрона та Сі Цзіньпіна. 7 квітня 2023 © AP / Thibault Camus

— Згідно із цим мирним планом Макрона, про що повідомив «Блумберг», перемови між Росією та Україною мають розпочатись влітку 2023 року. Чому саме цей період?

— Мені дуже важко сказати, з чого виходили ті, хто про це говорив. Тому що цей план зустрів різко негативну оцінку з боку українського керівництва. В принципі, всі серйозні політики, аналітики також до нього ставляться дуже скептично. Є такий вираз англійською «wishful thinking» (українською «прийняття бажаного за реальне» — ред.). Комусь хочеться, щоб так було. Якихось об'єктивних підстав для проведення цих перемовин, принаймні, виходячи з того, що ми бачимо в публічній сфері, я не бачу.

Президент Франції Макрон під час свого візиту до Китаю, 7 квітня 2023 © AP / Gonzalo Fuentes

— 20 квітня Джо Байден і Еммануель Макрон у телефонному режимі обговорили недавню поїздку французького лідера до Китаю. Вони «підтвердили важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці». Ця розмова про що була? Це спроба врегулювати напруженість, яка виникла через поїздку Макрона до голови КНР і після якої серед іншого, французький президент зробив свою заяву щодо Тайваню?

— Мабуть, ви помітили, що Білий дім намагався мінімізувати негативний вплив заяв Макрона в Китаї. У заявах Вашингтона був акцент саме на координації зусиль з боку Франції і з боку США.

Джо Байден та Еммануель Макрон. Ілюстративне фото AP - Evan Vucci

Це контрастувало, тому що ми раніше почули від Макрона. Але, як на мене, це якраз намагання адміністрації Джо Байдена не допустити ескалації цієї ситуації. Це по-перше. По-друге, французька сторона, як кажуть англійці, зуміли зробити «damage control» (українською «оцінка збитків», — ред.). Але, якщо ми подивимось на всю лінійку контраверсійних заяв Макрона, ми побачимо, що він робить заяви не експромтом, вони продумані, але іноді у відриві від того, як поводить себе французька дипломатія. У статті «Зе Телеграф» йдеться уже про втому французьких дипломатів від того, що вони мають підчищати після отаких заяв Макрона, який іноді використовує певні елементи персональної дипломатії — «я так бачу», «я так кажу», «я хочу, щоб усе розвивалось таким чином». Але, як ми бачимо, одного бажання явно недостатньо.

► Читайте також: Мирні ініціативи Макрона: про що йдеться і до чого тут Китай

Пенсійна реформа: чи почує влада суспільство

— 14 квітня Конституційна рада Франції оголосила, що проєкт пенсійної реформи не суперечить основному закону. Еммануель Макрон після того підписав його. А 17 квітня виступив із першим зверненням, де заявив, що пенсійна реформа була необхідною, а відсутність дій у цій сфері не була рішенням. Чому французька влада не пішла на поступки народові?

— Звичайно, це справа французького народу та французької держави, як облаштувати своє життя. Це по-перше. По друге, я належу до тих, хто вважає, що ця пенсійна реформа, в принципі, вона виправдана. Тому що є реалії, у тому числі, демографічні — це входження в пенсійний вік представників «бебі-буму» після Другої світової війни, збільшення тривалості життя на фоні зниження народжуваності. Тобто кількість людей продуктивного віку, які підтримують пенсіонерів, вона зменшується. Підвищення пенсійного віку — це дуже жорстка, але абсолютно необхідна реалія. У цьому плані я вважаю, що Макрон показує якраз розуміння ситуації і розуміння прийняття непопулярних рішень. Це так само, як було з деякими законами, які ухвалювались під час його першої каденції. Але питання, чому відбулась така радикалізація протестів зараз? По-перше, це так званий «метод Макрона» — невміння обирати тактично правильний момент, коли треба здійснювати ті чи інші дії, невміння встановити стосунки емпатії з населенням — те, що якраз умів робити Ширак (Жак Ширак — 22-й президент Франції, який був при владі з 1997 по 2007 рр. — ред.). Це все призвело до того, що протестний рух радикалізувався. І, безумовно, негативно вплинуло застосування цієї процедури 49.3. Це, скажімо, об'єктивні причини.

Протести у Франції. Квітень 2023 © AP / Jeremias Gonzalez

Суб'єктивна причина — це знову ж таки «метод Макрона». Я якраз працював у Франції, коли були вибори і достатньо багато читав про нього як про людину, яка вперше претендувала тоді на посаду президента Франції. Одна з його рис — це невміння і небажання визнавати помилки. Це ми бачимо також і у зовнішній політиці, коли для нього є просто неможливим визнати, що він неправий, і всіма своїми діями та поведінкою він буде доводити, що він все-таки правий, навіть тоді, коли можна піти на компроміс. Мені здається, він не готовий йти на компроміси. Наприклад, з представниками профспілок. У випадку з Макроном відбувається, скажімо так, нав'язування свого бачення ситуації. І ми це бачили у більшості ключових моментів політичного життя нинішнього президента Франції. Тобто тут його і невміння, і небажання відступати. Це його психотип.

Шамшур: Макрон не готовий іти на компроміси AP - Daniel Cole

— Якби не так звана процедура 49.3, чи була б ухвалена пенсійна реформа? І, власне, ми розуміємо, якби не цей метод ухвалення пенсійної реформи, то не було б і такої радикалізації протестів…

— Застосування цієї процедури, яка не є унікальною, вона достатньо часто застосовувалась, у тому числі, нинішньої прем'єр-міністеркою Борн. Якщо я не помиляюсь, поправка 49.3 застосовувалась сто разів з моменту ухвалення в Конституції цього положення. Але в даному випадку якраз застосування цієї процедури свідчить про те, що у Макрона немає сталої більшості. Якоюсь мірою в нинішній ситуації мені це нагадує український парламент часів Кучми, коли складалася оця ситуативна більшість, коли треба було шукати голоси. І, очевидно, через те, що частина представників республіканців, тобто традиційних правих, відмовились підтримувати реформу, прем'єрка (ми розуміємо, що це рішення Макрона) вирішила застосувати цю процедуру. Тобто це був вимушений крок. Але, як на мене, якби не це, то абсолютно не факт, що набралась достатня більшість голосів для підтримки цього законопроєкту.

Французи проти пенсійної реформи. Квітень 2023 © AP / Lewis Joly

— Пенсійний вік у Франції збільшений лише на 2 роки. Чому це викликало таку реакцію у суспільстві?

— Оця ситуація, яка сталась, а я був у Франції і в період піку руху «жовтих жилетів», вона свідчить про проблеми, які є у французькому суспільстві. Така об'єктивна причина — це подальша фрагментації французького суспільства, тобто посилення протиріч між правлячими елітами і значною частиною населення, яке опинилося на узбіччі економічного прогресу останніх десятиліть. Це така загальна проблема — розрив між елітами, тими, хто виграв від глобалізації, і тими, хто через процеси цієї глобалізації був відкинутий на маргінес соціально-економічного життя. Це така об'єктивна, як на мене, проблема. Є проблема, яка характерна для французького суспільства, коли після Другої світової війни представники всіх політичних партій домовились про певні соціальні принципи, які, скажімо, створили французьку модель держави загального добробуту. Частиною цього були серйозні соціальні програми — гарантії соціальної безпеки для населення. І у Франції ставлення до цих надбань було майже ритуальне. Одна з проблем французького суспільства в тому, що оцей патерналізм зберігається, люди хочуть користуватися всіма благами, усіма привілеями, які дає система соціального забезпечення, в той же час ігноруючи або намагаючись ігнорувати зміну соціально-економічних реалій.

У Франції не вщухають протести проти пенсійної реформи © AP / Thibault Camus

Навіть якщо подивитися на пенсійну систему Франції, то вона є однією з найбільш «щедрих» у розвинутих країнах, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. І тим не менше, переважна більшість французів, це 70%, виступають проти сучасної пенсійної реформи. Це парадокс французького суспільного життя і це серйозна проблема для всіх тих, хто намагається проводити реформи у Франції. Тобто такі ж самі реформи проводились в інших країнах і практично ніде не було протестного руху. Але він є у Франції — саме через розрив між правлячими елітами, тими, хто скористався перевагами глобалізації, і тими, хто опинився на узбіччі. І також для французького загалу характерна все ще патерналістська психологія — вони очікують, що держава забезпечить їм певний набір соціальних благ.

Французи проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років © AP / Lewis Joly

— Протягом наступних 100 днів доручив уряду Франції розробити дорожню карту втілення пенсійної реформи, перші результати якої будуть оголошені 14 липня. Що було б з економікою Франції без пенсійної реформи?

— Якщо не буде пенсійної реформи, то буде дефіцитність системи пенсійного забезпечення. Якщо цей дефіцит буде наростати, це буде дестабілізувати фінансову систему і дестабілізувати економіку країну. Саме тому пенсійні реформи були проведені в абсолютній більшості країн. Тут я погоджуюсь з Макроном — це не забаганка. Це не тому, що йому хочеться бути і красивим, і розумним. Необхідність цієї реформи продиктована потребами розвитку французької економіки і, в тому числі, її конкурентоспроможності, її осучаснення.

На вулицях Франції протистояння між мітингувальниками та поліцейськими © AP / Lewis Joly

— Популярність Макрона знизилась до 28%. При цьому він став першим за 20 років французьким президентом, який залишився при владі на другий термін. На виборах у 2022 році Макрон зумів набрати 58,5%. Що далі очікує на французьку владу? Вже анонсовані нові реформи, зокрема системи охорони здоров'я та освіти. Чи можуть бути дострокові парламентські вибори?

— Почнемо з вірогідності парламентських виборів. Я думаю, що вона дуже низька, тому що і Макрон, і його оточення, президентська партія, вони чудово розуміють, що якщо в такому кліматі відбудуться парламентські вибори, то вони закінчаться або поразкою президентських партій, або принаймні їхнє представництво за будь-яких умов знизиться. Дострокових виборів не відбудеться, бо ризики для пропрезидентської сили дуже великі. Другий момент, яким чином ця ситуація позначиться на подальшому ході реформи, які вже були оголошені, але які все ще в такому інкубаційному стані. Визначені певні напрямки, але досі незрозуміло, про які законопроєкти йдеться. Це залежатиме від того, чим закінчиться ця пенсійна криза, чи буде знайдений якийсь дійсний компроміс, який дозволить закінчити з тієї серію протестів або ці протести зійдуть нанівець, тобто зникнуть.

Французи продовжують виходити на протести, попри ухвалення пенсійної реформи © AP / Thibault Camus

Якщо подивитись, що пишуть у Франції, то всі дуже скептично оцінюють можливість проведення ще будь-яких серйозних реформ — не те, що прямо зараз, а взагалі до закінчення другої каденції Макрона. Настільки зараз є токсичними відносини між президентом, його політичною силою і в цілому суспільства. Зараз, мабуть, зарано казати про якісь остаточні висновки, але для президента і його політичної сили ситуація для продовження і здійснення дійсно потрібних реформ зараз виглядає несприятливо.