Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети

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Український прапор на фоні Біг Бену на Парламентській площі в Лондоні, березень 2022 року.

Міністерство оборони Британії опублікувало список військової техніки та зброї, яку планує закупити для України зі спеціального фонду. Серед переліку є ракети дальністю 100-300 кілометрів, засоби ППО, машини для розмінування, багаторазові мости та транспортери важкої техніки.

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Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства.

Отже, Британія планує закупити ракети або реактивні снаряди з дальністю 100-300 км з наземним, морським або повітряним запуском корисним навантаженням – 20-490 кг.

Основні вимоги до ракет:

низька ймовірність перехоплення (LPI)4;

включає можливість планування місії;

гарантована навігація (з посиленими можливостями GPS);

здатність подолання ППО для підвищення ймовірності успішного удару;

Для підвищення мобільності української армії Британія оголосила закупівлю інженерної техніки та тягачів:

засоби прориву мінних полів — мінні катки та мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків — Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а також броньовані машини розмінування;

бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;

середньобалочні мости: від 9 м до 31 м, з мінімальною військовою вантажопідйомністю (MLC) – 70 (T);

мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости: від 40 до 80 м, з мінімальною військовою вантажопідйомністю (MLC) – 70 (T);

транспортери важкої техніки, здатні перевозити основні бойові танки.

Для посилення української протиповітряної оборони Британія планує закупити таку техніку:

сенсорів для виявлення та відстеження крилатих ракет, що низько летять (<50 м), безпілотників та/або балістичних ракет;

ППО з сенсорним наведенням для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет. Датчик може використовувати радар, електрооптичний, інфрачервоний і т.д.;

ППО з сенсорним наведенням для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет;

експедиційних загороджень для захисту об'єктів критичної інфраструктури – військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) будь-якого розміру.

Також Великобританія планує провести закупівлі для модернізації та супроводу існуючих українських платформ та для виробництва артилерійських чи танкових боєприпасів.

Закупівля проводиться Міжнародним фондом для України, яким керує Міноборони Великої Британії. До фонду долучилися також Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та Литвою вони вже зібрали понад 587 мільйонів євро.