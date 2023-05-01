ІНІЦІАТИВА ПОНТИФІКА

Папа Римський Франциск заявив, що робить «все, що в людських силах», аби допомогти повернути українських дітей, депортованих до Росії, і закликав Угорщину не зачиняти свої двері для біженців. Про це йдеться в репортажі New York Times з Будапешта, куди понтифік приїздив із триденним візитом.

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Інтерв'ю на облавку

Папа Римський Франциск спілкується з журналістами на борту літака, який прямує до Рима, після пастирського візиту до Угорщини, 30 квітня 2023 © AP / Vincenzo Pinto

Повертаючись до Рима після триденного перебування у Будапешті, понтифік дав пресконференцію — просто на облавку. А втім, він не поділився з журналістами деталями наразі «непублічної» місії, яка має на меті закінчити війну. Натомість Франциск повідомив, що віч-на-віч обговорив ситуацію в Україні як з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, так і з представником Російської православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном.

«Ми говорили про все. Усіх цікавить шлях до миру», — сказав понтифік.

Хоча Віктор Орбан очолює уряд країни, яка є і членом НАТО, і ЄС, його позиція щодо війни часто суперечить позиції решти Європи. Він виступає проти надання військової допомоги Україні та запровадження міжнародних санкцій проти Росії.

На початку війни Папа не хотів відкрито називати РФ агресоркою, зокрема через сподівання, що збереження традиційного нейтралітету Ватикану дасть йому можливість виступити посередником для припинення вогню або досягнення миру. А втім, закиди про його неспроможність вголос заявити про вторгнення Росії, а також тиск з боку України зрештою змусили його засудити дії РФ. Він порівняв поведінку Москви з різаниною часів Сталіна та постійно підтримував українців і звертав увагу на їхнє скрутне становище.

Процесія кардиналів та єпископів під час меси на площі Кошута Лайоша в Будапешті, Угорщина, 30 квітня 2023 © AP / Andrew Medichini

Франциск, який повідомив, що раніше Ватикан відігравав певну роль у сприянні обміну полоненими між сторонами, нині прагне стати головною дійовою особою у мирному процесі. У міру того як війна наближається до свого 15-го місяця, росіяни й українці готуються до весняних наступів — мало хто вірить, що мир шляхом переговорів неминучий, — йдеться у публікації «Нью-Йорк таймз».

«Я думаю, що мир завжди досягається шляхом встановлення діалогу», — сказав Папа Римський, який минулого четверга зустрівся із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. За словами понтифіка, вони, зокрема, обговорили формулу миру. Окрім того, очільник українського уряду просив допомоги Папи у поверненні українських дітей, вивезених до Росії. Міжнародний кримінальний суд минулого місяця назвав ці дії Кремля воєнним злочином.

Суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, які схарактеризували переміщення дітей як «гуманітарну операцію».

Папа в Будапешті

Дівчата моляться під час меси Папи Римського Франциска на площі Кошута Лайоша у Будапешті, Угорщина, 30 квітня 2023 р. © REUTERS / REMO CASILLI

Проблема інклюзивності стала однією з головних тем приїзду Папи Римського до Угорщини. В останній день свого пастирського візиту понтифік закликав приймати іноземців та мігрантів і «відчинити свої двері», які «ніколи ні перед ким не зачиняться». Ці слова, зокрема, були адресовані прем'єр-міністрові Віктору Орбану — європейському лідерові з ультраправою та антиіммігрантською позицією.

Франциск відслужив велику месу просто неба на тлі будівлі угорського парламенту, що розташован на березі Дунаю. Довколишні вулиці заполонили десятки тисяч вірян. З прапорами Угорщини та Ватикану в руках вони обступили великі екрани та слухали Папу, промову якого транслювали через гучні колонки.

«Як сумно і боляче бачити зачинені двері», — сказав Франциск:

— Зачинені двері нашого егоїзму щодо інших; зачинені двері нашого індивідуалізму в суспільстві, де посилюється ізоляція; зачинені двері нашої байдужості до знедолених і тих, хто страждає; двері, які ми зачиняємо перед тими, хто є чужинцями або несхожими на нас, перед мігрантами чи бідняками.

Свята меса на площі Кошута Лайоша у Будапешті, Угорщина, 30 квітня 2023 р. © REUTERS / MARTON MONUS

Деякі серед присутніх у натовпі сприйняли ці слова не на адресу Угорщини чи мігрантів.

«Скоріше, це був глобальний меседж: Папа говорить про зачинені двері, тому що не може поїхати в Україну», — висловив думку 43-річний Балаш Бакса, комп’ютерний технік із Будапешта, який прийшов на месу разом із дружиною та двома маленькими дітьми. Він сказав, що повністю згоден із Віктором Орбаном, який начебто відкритий до прийому легальних мігрантів. За словами чоловіка, прем'єр пам'ятає урок османського вторгнення в Угорщину, а «зараз ситуація така сама: вони хочуть потрапити через нас в Європу». Житель Будапешта додав, що саме Орбану належить «рятувати» Європейський Союз.

Інші присутні в натовпі закликали угорських політиків зважати на слова Папи.

48-річний Марселл Беднарік, який також прийшов помолитися зі своєю родиною, сказав, що почув у проповіді слова, адресовані широкому загалу, які закликали, зокрема, і його бути кращим сусідом. А втім, на думку вірянина, уряд також повинен бути привітнішим. При цьому чоловік погоджується з Орбаном у таких питаннях, як центральна роль сім'ї: «Якщо я вважаю себе християнином, я не можу вибирати лише ті християнські цінності, які мені подобаються». Через це Марселл вважає, що його країна має стати інклюзивнішою для шукачів притулку і нового дому.

Мир та біженці

Папа Римський Франциск благословляє вірян у церкві Святої Єлизавети Угорської після зустрічі з біженцями та знедоленими під час свого візиту до Будапешта, Угорщина, 29 квітня 2023 р. © AFP / VINCENZO PINTO

У суботу, 29 квітня, Папа Римський Франциск зустрівся з біженцями з України. Від початку повномасштабного вторгнення угорський кордон перетнули майже 2,5 мільйона українців. З них на території Угорщини залишаються близько 35 тисяч. У церкві Святої Єлизавети понтифік звернувся до вірян: «Дякую вам і за те, що ви прийняли — не тільки з великодушністю, але й з ентузіазмом — стільки біженців з України».

Опісля Франциск зустрівся віч-на-віч із митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном — єпископом Російської православної церкви, яка намагається надати вторгненню Путіна релігійної легітимності.

На тлі візиту понтифіка угорський уряд намагався ототожнити Віктора Орбана та Папу Римського. Мовляв, щодо війни РФ проти України вони є однодумцями: обидва закликають до припинення вогню. Критики угорського прем'єра стверджують, що він маніпулює темою вторгнення, щоб замаскувати суттєві розбіжності в таких питаннях, як міграція та співпраця в Європейському Союзі, і що візит Папи став для нього «даром», який можна використати у внутрішній політиці.

У рамах свого візиту до Угорщини Папа Римськмий Франциск вперше від початку війни опинився так близько до лінії фронту в Україні. Він молився про захист і мир для багатостраждального українського народу (а також згадав «багатостраждальних росіян», — ред.), імовірно, щоб продемонструвати своє прагнення стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою.