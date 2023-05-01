Польща завершує встановлення електронного бар’єру на кордоні з Білоруссю

ВІДПОВІДЬ НА МІГРАЦІЙНИЙ ТИСК

Вже встановлено 206 кілометрів електронного шлагбауму.

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Про це повідомила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, передає PAP.

Електронний бар’єр відсутній лише на ділянці в 150 метрів.

«Проблема там — затоплена територія. Встановлення стане можливим лише тоді, коли рівень води впаде», — зауважила речниця прикордонної служби.

За її словами, підтоплення заважає лише установці бар’єру. На функціонування пристроїв це не вплине.

На встановлення такого бар’єру Польща витратила близько 343 млн злотих. Він оснащений денно-нічними та тепловізійними камерами. Навіть не дивлячись на те, що робота з його встановлення ще не завершена, електронний бар’єр вже працює і прикордонники мають повний запис того, що відбувається на кордоні.

«Вночі офіцери не бачили точно, скільки людей у цих групах, побачивши польські патрулі, відступали до Білорусі. Інциденти зазвичай відбуваються у лісистій місцевості. Тепер завдяки моніторингу можна визначити точну кількість людей у групі», — зазначила Анна Міхальська.

Прикордонний бар’єр став відповіддю Варшави на міграційний тиск, організований білоруським режимом з середини 2021 року. За 2022 рік незаконно перетнути кордон між Білоруссю та Польщею намагалося 15,7 тисяч осіб.

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Влітку 2022 року Польща завершила будівництво фізичного паркану кордоні з Білоруссю протяжністю понад 186 кілометрів. У березні 2023 — почала зводити укріплення. На спільному кордоні, розділеному парканом, польські військові почали встановлювати протитанкові їжаки та укріплювальні споруди.

«Це частина нашої стратегії захисту та стримування», — зазначив тоді міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.