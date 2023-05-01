Розслідують хабарництво: прокуратура Франції перевіряє російський підрозділ «Ашану»

Резонансна справа

Розслідування ведуть спільно фінансова прокуратури Франції та Національна фінансова прокуратура (PNF). Воно розпочалось у березні 2020 року, та журналісти дізналися про нього нещодавно. Перевірки компанії стартували після публікації газети Les Echos, в якій йшлося про змову менеджерів, які фальсифікували тендери та штучно завищували ціни, щоб викачувати з дочірньої компанії гроші.

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Прокурори підозрюють очільників підрозділу в підкупі іноземної посадової особи, хабарництві, а також у приховуванні цих злочинів. Про це пише Financial Times:

Ця справа є ще однією проблемою в Росії для «Ашану» та його власників, французької сім'ї Мюльє, які потрапили під критику за те, що залишилися в країні після вторгнення в Україну, навіть коли багато західних компаній пішли з неї. Сім'я також володіє компанією-постачальником спортивних товарів Decathlon і роздрібною мережею товарів для дому Leroy Merlin

Обвинувальних актів ще не висунули. «Ашан» заявив, що повністю співпрацює зі слідством. PNF допитала кількох керівників компанії — генерального секретаря П'єра Бухсеншутца, директора з міжнародної безпеки Іва Арно, ексдиректора з безпеки в російському філіалі компанії Еріка Гальяерде та низку інших колишніх чи нинішніх співробітників.

PNF на журналістський запит щодо розслідування не відповіла.

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Наприкінці лютого стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення російська «дочка» французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих РФ територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих.

Французька мережа супермаркетів «Ашан» при цьому заявляла, що не постачала товари російським військовим. Також на початку квітня керівництво компанії повідомило, що припиняє інвестиції та поставки в РФ: зокрема, не будуть відкривати нові магазини та не ремонтуватимуть існуючі супермаркети.