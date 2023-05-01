Українська художниця представила у Ліверпулі роботу про евакуацію з Ізюма
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Ліверпуль – Чотирнадцятигодинна відеоінсталяція презентована у Ліверпульскому Соборі до фестивалю «Євробачення-2023».
«Це запис дороги з Ізюму до західного кордону в 12 вікон вагону в обидві сторони, в декілька днів, в 12 террабайт, …. в 3 024 000 кадрів», — написала авторка Катя Бучацька.
Шлях евакуації зі сходу на захід пролягав через Харків, Полтаву, Миргород, Лубни, Київ, Фастів, Козятин, Калинівку, Вінницю, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Красне, Львів.
На дванадцяти екранах глядачі мають змогу побачити ті краєвиди, що з вікон потягу відкривалися українцям, які евакуювалися, рятуючись від російської агресії.
Мета інсталяції — не дати світу забути про війну в Україні.
«Ізюм-Ліверпуль — ти стався через те, що не знайшлося в Україні такого великого бункера для конкурсу пісень і не знайшлося в цілому світі реального бажання надати нам все, щоб ми розвернули загарбників назад», — зазначила мисткиня.
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У травні у Ліверпулі відбудеться пісенний конкурс «Євробачення-2023». Переможцем минулого року була Україна, однак, через безпекові побоювання, викликані війною, фестиваль приймає Велика Британія. В шоу впроваджуються українські елементи, аби підкреслити статус України, як переможниці Євробачення минулого року та нагадати про той опір, який країна вже більше року чинить російській агресії.