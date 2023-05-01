Українська художниця представила у Ліверпулі роботу про евакуацію з Ізюма

ОЧИМА УКРАЇНЦІВ

Ліверпуль – Чотирнадцятигодинна відеоінсталяція презентована у Ліверпульскому Соборі до фестивалю «Євробачення-2023».

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«Це запис дороги з Ізюму до західного кордону в 12 вікон вагону в обидві сторони, в декілька днів, в 12 террабайт, …. в 3 024 000 кадрів», — написала авторка Катя Бучацька.

Шлях евакуації зі сходу на захід пролягав через Харків, Полтаву, Миргород, Лубни, Київ, Фастів, Козятин, Калинівку, Вінницю, Хмельницький, Волочиськ, Тернопіль, Красне, Львів.

Маршрут евакуаційного потягу з Ізюму до українсько-польського кордону © Катя Бучацька / Facebook

На дванадцяти екранах глядачі мають змогу побачити ті краєвиди, що з вікон потягу відкривалися українцям, які евакуювалися, рятуючись від російської агресії.

Мета інсталяції — не дати світу забути про війну в Україні.

«Ізюм-Ліверпуль — ти стався через те, що не знайшлося в Україні такого великого бункера для конкурсу пісень і не знайшлося в цілому світі реального бажання надати нам все, щоб ми розвернули загарбників назад», — зазначила мисткиня.

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У травні у Ліверпулі відбудеться пісенний конкурс «Євробачення-2023». Переможцем минулого року була Україна, однак, через безпекові побоювання, викликані війною, фестиваль приймає Велика Британія. В шоу впроваджуються українські елементи, аби підкреслити статус України, як переможниці Євробачення минулого року та нагадати про той опір, який країна вже більше року чинить російській агресії.