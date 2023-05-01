У Болгарії Генпрокуратура перевірить як уряд виконує санкції ЄС

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Протестувальники перед посольством Росії в Софії під час акції протесту проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 24 лютого 2022 р.

За накладення санкцій в країні відповідає Національне агентство доходів, яке за останні вісім років не видало жодного акта щодо санкційних обмежень.

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Про це повідомляє Euractiv.

«Прокуратура вимагає від Ради міністрів і всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (щодо санкцій проти Росії, — ред.), надати інформацію про конкретні заходи, дії та акти, видані у зв'язку з накладеними санкціями», — йдеться у повідомлені болгарської прокуратури.

У лютому віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що країни ЄС мають звітувати про вжиті заходи щодо запроваджених санкцій проти Росії.

«Мета полягає в тому, щоб мати краще уявлення про ці активи (пов'язані з санкціями проти РФ, — ред.), і якщо вони будуть конфісковані, вони можуть бути використані для відновлення України», — зазначив він під час свого візиту до Софії наприкінці лютого.

За даними, оприлюдненими болгарською владою, у 2019 році майже 300 000 росіян володіли понад 500 000 об'єктами нерухомості в Болгарії.

Сайт-розслідувач Bird.bg вже оприлюднив імена кількох власників нерухомістю в Болгарії, зокрема на Чорному морі, які є підсанкційними громадянами РФ. Йдеться, зокрема, про Сергія Чемезова, Максима Топіліна, Володимира Плігіна, Олексія Чепу.

Європейський Союз запровадив санкції проти майже 1 400 росіян і понад 170 компаній. У 2022 році країни ЄС заморозили понад 300 мільярдів євро у російських банках і 20 мільярдів євро активів, що належать російським олігархам.

Раніше депутат від болгарської партії ГЕРБ Делян Добрев заявив, що мільйони російських олігархів відмивають кошти через банк у Болгарії. А вже наступного дня прокуратура оголосила про початок розслідування з цього приводу.

1 травня на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева намагались скоїти замах. За інформацією БГНЕС, на шляху кортежу генпрокурора заклали вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Під час спецбрифінгу генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії Петро Тодоров заявив, що для розслідування цієї події створено штаб за участі силових структур.