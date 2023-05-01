ФРАНЦУЗИ ПРОТЕСТУЮТЬ

У Франції першотравнева демонстрація переросла в заворушення проти пенсійної реформи

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Демонстрація у Парижі. 1 травня 2023
Демонстрація у Парижі. 1 травня 2023 © AP / Thibault Camus
Автор тексту: RFI Підписатися
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За даними французького МВС, в протестних акціях взяли участь 782 тисячі людей. Загальна конфедерація праці заявляє про 7,2 млн демонстрантів.  

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За оцінками «Ле Фігаро», на початку акції в Парижі забрались понад 418 тисяч мітингарів.

«Якщо переважна більшість демонстрантів були пацифістами, то в Парижі, Ліоні та Нанті, зокрема, поліція стикається з надзвичайно жорстокими головорізами, які прийшли з однією метою: вбивати поліцейських і нападати на чужу власність», — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Близько 200 протестувальників затримали у різних містах. У Парижі — 68 затриманих, щонайменше десять паризьких поліцейських потрапили в лікарню.

Сутички у Парижі
Сутички у Парижі © AP / Aurelien Morissard

У Нанті повідомляють про 29 арештів та 24 поранених правоохоронців.

Ще 40 арештів відбулося у Ліоні, травмовані шестеро демонстрантів та 15 поліціянтів, один — отримав серйозні ушкодження.

Під час вуличних безладів у Ліоні підпалили кілька автівок, потрощені вітрини, пошкоджені офісні та адмінбудівлі, зупинки громадського транспорту. 

Пожежа в Нанті
Пожежа в Нанті © REUTERS

У Марселі демонстранти вдерлись в готель Інтерконтиненталь. Близько 200 мітингарів намагались влаштувати там символічну акцію проти нерівного розподілу багатства. У вестибюлі готелю зіпсували крісла та побили квіткові вазони. На фасаді написали — в меню є буржуа. 

►Дивіться також: Макрон виступив із телезверненням після остаточного ухвалення пенсійної реформи

Поліція затримала чотирьох протестувальників. 

Демонтсрація в Марселі
Демонтсрація в Марселі © AFP

У Парижі на площі Націй виникла велика пожежа.

Пожежа у Парижі
Пожежа у Парижі © AP - Thibault Camus

І виникли сутички — в поліцейських полетіло каміння, у відповідь проти мітингарів застосували сльозогінний газ.

Профспілки анонсували наступні дати протестів: 3 травня, коли Конституційна рада ухвалюватиме рішення про винесення пенсійної реформи на референдум та 8 червня, коли Національна Асамблея розглядатиме законопроєкт про скасування пенсійної реформи.

Пенсійна реформа — один з пріоритетів Еммануеля Макрона — передбачає підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Таким чином уряд намагається запобігти критичному дефіцту пенсійного фонду. Пенсійний вік у Франції навіть після реформи буде одним з найнижчих у ЄС, наприклад, у Німеччині він становить — 67 років, в Іспанії — 65 років.

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