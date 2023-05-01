У Франції першотравнева демонстрація переросла в заворушення проти пенсійної реформи

ФРАНЦУЗИ ПРОТЕСТУЮТЬ

За даними французького МВС, в протестних акціях взяли участь 782 тисячі людей. Загальна конфедерація праці заявляє про 7,2 млн демонстрантів.

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За оцінками «Ле Фігаро», на початку акції в Парижі забрались понад 418 тисяч мітингарів.

«Якщо переважна більшість демонстрантів були пацифістами, то в Парижі, Ліоні та Нанті, зокрема, поліція стикається з надзвичайно жорстокими головорізами, які прийшли з однією метою: вбивати поліцейських і нападати на чужу власність», — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Близько 200 протестувальників затримали у різних містах. У Парижі — 68 затриманих, щонайменше десять паризьких поліцейських потрапили в лікарню.

Сутички у Парижі © AP / Aurelien Morissard

У Нанті повідомляють про 29 арештів та 24 поранених правоохоронців.

Ще 40 арештів відбулося у Ліоні, травмовані шестеро демонстрантів та 15 поліціянтів, один — отримав серйозні ушкодження.

Під час вуличних безладів у Ліоні підпалили кілька автівок, потрощені вітрини, пошкоджені офісні та адмінбудівлі, зупинки громадського транспорту.

Пожежа в Нанті © REUTERS

У Марселі демонстранти вдерлись в готель Інтерконтиненталь. Близько 200 мітингарів намагались влаштувати там символічну акцію проти нерівного розподілу багатства. У вестибюлі готелю зіпсували крісла та побили квіткові вазони. На фасаді написали — в меню є буржуа.

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Поліція затримала чотирьох протестувальників.

Демонтсрація в Марселі © AFP

У Парижі на площі Націй виникла велика пожежа.

Пожежа у Парижі © AP - Thibault Camus

І виникли сутички — в поліцейських полетіло каміння, у відповідь проти мітингарів застосували сльозогінний газ.

La situation est très tendue à Nation, ou le cortège doit se disperser. Des black blocs rassemblés au centre de la place, les CRS ont fait plusieurs charges et tentent de les séparer du reste des manifestants @Le_Figaro #1erMai pic.twitter.com/io7rCpQ94O — Thibaut Déléaz (@tibodeleaz) May 1, 2023

#1erMai | Le droit de manifester n’est pas le droit de casser ou d’être violent.

Les individus violents n’ont pas leur place dans une manifestation pacifique.@Interieur_Gouv pic.twitter.com/1LFCydY79s — Préfecture de Police (@prefpolice) May 1, 2023

Профспілки анонсували наступні дати протестів: 3 травня, коли Конституційна рада ухвалюватиме рішення про винесення пенсійної реформи на референдум та 8 червня, коли Національна Асамблея розглядатиме законопроєкт про скасування пенсійної реформи.

Пенсійна реформа — один з пріоритетів Еммануеля Макрона — передбачає підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років. Таким чином уряд намагається запобігти критичному дефіцту пенсійного фонду. Пенсійний вік у Франції навіть після реформи буде одним з найнижчих у ЄС, наприклад, у Німеччині він становить — 67 років, в Іспанії — 65 років.