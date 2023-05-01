США зможуть розмістити свої військові бази на території Фінляндії — ЗМІ

ФІНЛЯНДІЯ В НАТО

Гельсінкі та Вашингтон домовляються про двостороннє оборонне співробітництво. Угода передбачає дозвіл на перебування на території Фінляндії американських військових, техніки та проведення військових навчань.

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Про це пише Helsingin Sanomat.

За словами заступника очільника фінського МЗС Мікаеля Антелла, угода зміцнить оборонний потенціал Фінляндії:

— Найголовніше, що угода дозволяє безперешкодно співпрацювати зі Сполученими Штатами в будь-яких ситуаціях і в найкоротші терміни.

Водночас ця угода не передбачає розміщення у Фінляндії ядерної зброї.

Переговори про оборонне співробітництво триватимуть до 2024 року, потім проєкт документа розгляне парламент.

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Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня. Заявку на вступ подали невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Доти країна тривалий час зберігала нейтральний статус.