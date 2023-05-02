Енергетика

Йдеться про потужну лінію електропередачі між країнами, яку модернізували представники «Укренерго» спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE.

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Про це НЕК «Укренерго» повідомляє в телеграмі.

В компанії зазначили, що відновлений інтерконектор з Польщею функціонує з 27 квітня 2023 року і успішно відпрацював 3 дні в тестовому режимі.

Загальна протяжність електролінії сягає майже 400 км, причому понад 70% з них проходить територією України.

«Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб’єктів. Основний обсяг робіт був виконаний у цьому вузлі, щоб вироблена українською енергосистемою електроенергія могла бути перетворена на європейську напругу 400 кВ та передана до Європи», — розповіли в «Укренерго».

Для реалізації цього проєкту задіяли 125 фахівців (45 співробітників «Укренерго» та 80 підрядників). Вони працювали на об’єкті з боку України протягом п’яти місяців.

Енергетичний зв'язок: Україна відновила лінію електропередачі з Польщею. © Укренерго / Telegram

«Це був складний, але взаємовигідний проєкт, який ми реалізували у співпраці з нашими європейськими колегами. Він важливий як для України, так і для енергетичної безпеки Європи. Ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами. Якщо потреби будуть іншими, ми зможемо імпортувати електроенергію з Європи», — заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Загальна вартість проєкту склала 350 мільйонів гривень. При цьому низку обладнання безкоштовно надали польські партнери.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що додатковий потужний інтерконектор дозволить збільшити українські експортно-імпортні можливості.

«За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 1 квітня Кабінет Міністрів схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України.

Також у квітні в НЕК «Укренерго» повідомили, що Україна відновлює експорт електроенергії у Європу.

До цього ДП «НАЕК «Енергоатом» проводив підготовку до запуску лінії електропередачі, яка з'єднає енергосистеми України та ЄС.

Раніше представники НЕК «Укренерго» підписали із системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить Україні екстрено отримувати електроенергію з 15 країн ЄС.