Зустріч з президентом та участь у Північноєвропейському саміті: Зеленський з візитом у Фінляндії

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Зеленський з візитом у Фінляндії

Президент України в Гельсінкі обговорить з лідерами країн Північної Європи перебіг війни та їхню допомогу Україні.

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Спочатку президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Вони обговорять підтримку України Фінляндією, відносини між двома країнами та глобальну геополітичну ситуацію. Після завершення обговорень президенти проведуть спільну пресконференцію, повідомляє канцелярія фінського президента.

У робочому обіді візьмуть участь прем'єр-міністр Санна Марін та міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. У програмі президента Зеленського також заплановано зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.

Президенти Фінляндії та України востаннє зустрічалися у січні 2023 року, коли Саулі Нііністьо відвідав Київ.

Згодом Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн Північної Європи та України, де також будуть присутні прем'єр-міністри Швеції, Норвегії та Ісландії.

«Тема саміту – агресивна війна Росії проти України, постійна підтримка останньої північними країнами, відносини України з ЄС та НАТО, а також ініціатива України щодо справедливого світу», – цитує Reuters повідомлення шведського уряду.

Прем'єр-міністри країн Північної Європи також проведуть двосторонні зустрічі із президентом Зеленським.