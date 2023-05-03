Стрілянина у школі в Белграді: 9 загиблих

Загинули діти

Стріляв семикласник. Загинув охоронець і вісім підлітків, семеро поранених. У МВС Сербії заявили, що атаку школяр планував заздалегідь.

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Інцидент стався близько 8 години ранку, повідомили у МВС Сербії. Попередньо 14-річний школяр стріляв із пістолету батька.

«Поліція направила всі доступні патрулі, негайно виїхала на місце та затримала підозрюваного неповнолітнього», — йдеться у повідомленні відомства.

Один охоронець помер від отриманих поранень, крім того, загинули щонайменше 8 школярів, передають сербські державні ЗМІ з посиланням на МВС країни. За їхніми даними, ще шість підлітків та один із вчителів травмовані. У більшості — вогнепальні поранення в області грудей. Один підліток перебуває у важкому стані, його оперують.

У рюкзаку підозрюваного правоохоронці також виявили запальні пристрої.

Після цього школу було евакуйовано, біля неї чергує поліція та машини швидкої допомоги. Район, де відбулася стрілянина, оточений поліцією.

Це не перший подібний випадок у Сербії: чотири роки тому сталася стрілянина у середній школі у місті Велика-Плана приблизно за 100 км від Белграда, але тоді ніхто не постраждав.