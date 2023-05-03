У Білорусі опозиціонера Романа Протасевича засудили до восьми років колонії

«БІЛОРУСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ»

Колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta звинуватили «в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади та публічній образі Лукашенка».

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Про це повідомляє DW Білорусь.

Прокурор просив для Протасевича десять років ув’язнення, але суддя В’ячеслав Тулейко назначив йому вісім років.

Екс-редактора повинні були взяти під варту у залі суду, але до набуття чинності вироку він залишиться під домашнім арештом.

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Двом іншим редакторам Nexta — Степану Путило та Яну Рудику суд заочно призначив 20 та 19 років колонії, відповідно. Обидва перебувають за межами Білорусі.

Нагадаємо, у травні 2021 року, літак, яким Протасевич з дівчиною летіли з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська нібито через загрозу вибуху на борту. Пару затримали, екс-редактора відправили під домашній арешт.

Міжнародна організація цивільної авіації, яка проводила розслідування інциденту, дійшла висновку, що загроза вибуху була хибною.

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