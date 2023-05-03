У Білорусі опозиціонера Романа Протасевича засудили до восьми років колонії
Опубліковано:
Колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta звинуватили «в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади та публічній образі Лукашенка».
Про це повідомляє DW Білорусь.
Прокурор просив для Протасевича десять років ув’язнення, але суддя В’ячеслав Тулейко назначив йому вісім років.
Екс-редактора повинні були взяти під варту у залі суду, але до набуття чинності вироку він залишиться під домашнім арештом.
►Читайте також: ООН закликала уряд Білорусі припинити систематичні репресії та звільнити політзатриманих
Двом іншим редакторам Nexta — Степану Путило та Яну Рудику суд заочно призначив 20 та 19 років колонії, відповідно. Обидва перебувають за межами Білорусі.
Нагадаємо, у травні 2021 року, літак, яким Протасевич з дівчиною летіли з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська нібито через загрозу вибуху на борту. Пару затримали, екс-редактора відправили під домашній арешт.
Міжнародна організація цивільної авіації, яка проводила розслідування інциденту, дійшла висновку, що загроза вибуху була хибною.
►Читайте також: У Мінську заочно засудили Тихановську до 15 років позбавлення волі