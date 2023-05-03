Єврокомісія заборонила імпорт українського збіжжя до п’яти сусідніх країн

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Обмежувальні заходи набули чинності 2 травня та триватимуть до 5 червня.

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Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Протягом місяця пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник з України будуть вільно продаватися в усіх країнах Євросоюзу, окрім Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. Водночас через ці країни продовжиться транзит.

Паралельно, Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо надходження будь-якої української агропродукції.

У Єврокомісії зазначають, що таке рішення буде доповнено фінансовою підтримкою для фермерів у п’яти державах-членах та подальшими заходами для полегшення транзиту експорту українського зерна через шляхи солідарності до інших держав-членів і третіх країн. Ці держави ЄС отримують по 100 млн євро для виплати компенсацій постраждалим аграріям.

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