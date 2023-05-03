ПІДТРИМКА ЄВРОСОЮЗУ

Європейська комісія ухвалила Акт про підтримку виробництва боєприпасів для України

Він спрямований на збільшення виробничих потужностей Європейського союзу і вирішення поточної нестачі боєприпасів, ракет та компонентів до них.

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Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Зазначають, що цей акт (ASAP) посилить здатність оборонної промисловості ЄС забезпечити термінове постачання Україні боєприпасів та ракет.

«У світлі відновлення конфлікту високої інтенсивності в Європі швидка доступність достатніх обсягів цих продуктів має вирішальне значення для нашої безпеки та наших постійних зусиль з підтримки України», — вказано у заяві.

Ухвалений документ передбачає фінансову підтримку задля зміцнення виробництва та запровадження тимчасової нормативно-правової бази для вирішення проблеми дефіциту боєприпасів.

Для цих цілей Єврокомісія виділяє 500 млн євро.

За словами Урсули фон дер Ляєн, це рішення допоможе постачати Україні більше боєприпасів, а також зміцнить європейську обороноздатність.

«Україна героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику. Ми дотримуємося нашої обіцянки підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Але мужнім воїнам України потрібна достатня кількість військової техніки, щоб захистити свою країну», — зазначила президентка Єврокомісії.

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